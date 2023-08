Ausgewählter Artikel:

» (04.08.2023) Bremen Eins: Stichtag 3.8.2003 – Outing eines Bischofs

Heute vor 20 Jahren wurde Gene Robinson zum Bischof der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt, der sich zu seiner Homosexualität bekannte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. August 2023

» NZZ: "Eine teuflische Attacke" – Liechtenstein trotzt den Warnungen des Bischofs und will die 2Ehe für alle2 einführen

Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften sollen im Fürstentum künftig die gleichen Rechte haben wie gemischtgeschlechtliche. Für Erzbischof Wolfgang Haas werden damit die ethischen Grundlagen des Christentums aufs Spiel gesetzt.

» RTL interviewt AWZ-Star Laura Egger: "Lesbische Frauen sind in den deutschen Medien unterrepräsentiert!"

Eine starke AWZ-Story mit einer besonderen Botschaft! ZwischenAva und Chiara (Alexandra Fonsatti) brennt das Feuer der Leidenschaft. Eine Lovestory zwischen zwei Frauen, was in den Augen von Schauspielerin Laura Egger in der TV-Branche immer noch zu wenig Beachtung findet. Was für sie die aktuelle AWZ-Story so besonders macht und wie es jetzt weitergeht, verrät sie im Video.

» mdr: Christian Lais – So hat ihm sein Freund den Heiratsantrag gemacht

Mit seinem neuen Song "Anders" hat sich Sänger Christian Lais öffentlich geoutet. Jetzt hat er in der Chart-Sendung "Schlager des Monats" verraten, dass er nächstes Jahr heiraten möchte. S.a.: Christian Lais outet sich mit Pride-Schlager (11.06.2023)

» Tagesspiegel über homophob motivierte Kampagne: Kaiser-Klatsch vor dem Ersten Weltkrieg – Wie ein Publizist Einfluss nehmen wollte

Der Autor Maximilian Harden begann 1906 eine homophob motivierte Kampagne gegen den Beraterkreis von Wilhelm II. So gelang es ihm, eine Karriere zu zerstören. Über einen Vorreiter der Boulevardpresse.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Jecken kritisieren Kardinal Woelki

Das Festkomitee Kölner Karneval äußert sein Unverständnis über die Abmahnung eines Pfarrers in Mettmann durch den Kölner Erzbischof.

» Domradio interviewt Theologe Jochen Sautermeister: "Segnen ist kein moralisches Instrument"

Die Ermahnung für einen Priester, der homosexuelle Paare gesegnet hatte, hat im Erzbistum Köln für Kritik gesorgt. Der Theologe Jochen Sautermeister erklärt, welcher Spannung die Gewissensentscheidung der Pfarrer ausgesetzt ist.

» Bremen Eins: Stichtag 3.8.2003 – Outing eines Bischofs

Heute vor 20 Jahren wurde Gene Robinson zum Bischof der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt, der sich zu seiner Homosexualität bekannte.

» OK! über "Charming Boys": Bitteres Fazit von Bambi Mercury – "Mein Fall ist es nicht"

Die erste Staffel von "Charming Boys" spaltet seit Wochen das Netz. Auch Dragqueen Bambi Mercury ist kein Fan der Show, wie sie im Exklusiv-Interview mit OKmag.de verrät.

» heise online über Affenpocken-Ausbreitung in China: Regierung wiederholt Corona-Fehler

Die mittlerweile unter dem Namen "mpox" laufende Viruserkrankung trifft China. Doch mit Infektionszahlen hält sich die Regierung bedeckt.

» Wochenblitz: Thailand hat die meisten Mpox-Fälle in Südostasien

Ein promi­nen­ter Virologe warnte gestern (2. August), dass Thai­land mit 120 Fällen die meis­ten Mpox-Fälle in Südostasien hat, und forderte die Öffentlichkeit auf, sich vor der Krankheit in Acht zu nehmen, so die Zeitung Naewna.

» Die Ostschweiz: Überspitzt gesagt – Wer an der Pride mitläuft, wurde indoktriniert, finden die Ostschweizer Jungparteien der SVP

Die Jung-SVPler ringen um ihre Fassung: Die PHSG und der HSG-Verein Unigay laufen an der ersten St.Galler Pride mit, die am 12. August stattfindet. Das sei politisch nicht neutral, finden die bürgerlichen Jungpolitiker. Das Pride-OK spricht von "Stimmungsmache auf Kosten von Minderheiten".

» Nürnberger Nachrichten: Hass wegen Regenbogen-Zebrastreifen – Nürnberger OB wird beschimpft

Kritik ist Nürnbergs OB Marcus König gewöhnt. Doch nachdem er in den sozialen Medien Bilder von einem Zebrastreifen in Regenbogenfarben gepostet hat, schlägt ihm auch Hass entgegen. Nun sah er sich zu einem besonderen Schritt gezwungen. S.a.: Nürnberg hat jetzt einen Regenbogen-Zebrastreifen (02.08.2023)

» HNA: Erster Christopher Street Day in Neu-Eichenberg geplant

Großstädte veranstalten schon seit Jahren große Events zum Christopher Street Day. Auch im Werra-Meißner-Kreises soll der CSD gesellschaftliche Probleme beleuchten.

» Nordkurier: "Vorurteile abbauen" – Queeres Volleyball-Turnier in der Seenplatte geplant

Bevor in zwei Wochen der CSD in Neubrandenburg stattfindet, steht in Groß Quassow das Beachvolleyball-Turnier von Queer-Strelitz an. Was erhofft sich der Verein?

03. August 2023

» katholisch.de: Weihbischof Schepers – Kirche muss queere Menschen ernst nehmen

"Ich kann nur jeden Bischofskollegen dazu ermutigen, sich auf die wirkliche Seelsorge zu besinnen und die Menschen in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Freiheit ernst zu nehmen", sagt der Essener Weihbischof Ludger Schepers.

» 11 Freunde über queere Fußballer*innen: Nicht mehr leise

Bei der WM sind zahl­reiche offen queere Athlet*innen aus min­des­tens 22 Län­dern dabei. Für viele sind sie wich­tige Vor­bilder. Dorthin war es ein langer Weg.

» Südostschweiz: Ein Glarner war der erste Kämpfer für die Schwulenbewegung

Heinrich Hössli veröffentlichte 1836 das erste Buch, das sich für die Rechte der Schwulen einsetzte. Rolf Thalmann von der Heinrich-Hössli-Stiftung erklärt, welche Bedeutung das Werk heute noch hat.

» watson: Patricia Kelly begleitet für "Stern TV" Transpersonen – und offenbart große Angst

Für RTL begleitete Patricia Kelly Transpersonen und ließ sich ihre emotionale Geschichte erzählen.

» Volksverpetzer über Sprachverbote: So nehmen dir Gender-Gegner deine Freiheit weg!

Sie reden ständig über Gender und wollen dir vorschreiben, wie du zu reden hast: Die AfD. Hier die Liste aller Sprechverbote in Deutschland

» Beobachter News über CSD Stuttgart: "Wir sind queer und Antifa"

Bei der Polit-Parade CSD, die bei strahlendem Sonnenschein durch Stuttgart zog, gab es auch Kritik