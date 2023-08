Ausgewählter Artikel:

» (06.08.2023) Berliner Morgenpost über queerfeindliche Politik in Italien: Warum Giorgia Meloni ein fatales Signal aussendet

Die Familienpolitik der italienischen Ministerpräsidentin kann insbesondere die queere Community teuer zu stehen kommen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. August 2023

» Nordkurier: Hat die Polizei zu wenig Gehör für die Queer-Gemeinde?

Nach dem Vorfall in Neubrandenburg, bei dem die Regenbogenfahne als Symbol für Toleranz gestohlen und durch eine Hakenkreuz-Fahne ersetzt wurde, fordern Vereine eine andere Polizeistruktur.

» NNN: Wie Rostocks Drag Queen Fatty Acid gegen Queerfeindlichkeit kämpft

Als Drag Queen kämpft der Rostocker Felix gegen Queerfeindlichkeit. Auch ihm wurde schon der Tod in Rostock gewünscht, nur weil er schwul ist.

Registrierung erforderlich

» Berliner Morgenpost über queerfeindliche Politik in Italien: Warum Giorgia Meloni ein fatales Signal aussendet

Die Familienpolitik der italienischen Ministerpräsidentin kann insbesondere die queere Community teuer zu stehen kommen.

» MOPO.de: Angst vor Übergriffen – Die LGBTIQ+-Community auf dem CSD packt aus

Selten war ein CSD so politisch wie in diesem Jahr. Unter dem Motto "Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit" versammelten sich heute rund 250.000 Menschen. Doch was ist am diesjährigen CSD besonders und wie nimmt die LGBTIQ+-Community die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Die MOPO hat sich auf der Demo umgehört.

» Hamburger Abendblatt: Transpersonen über ihr Leben – "Es gibt viel Übergriffigkeit"

Drei Hamburger, die im falschen Körper geboren sind, sprechen über Transfeindlichkeit. Wie sie damit umgehen und was sie fordern.

» Hallo München: In Freiham entsteht eine Unterkunft für Wohnungslose aus der LGBTIQ-Community

Eine neue Unterkunft zur Hilfe von Wohnungslosen gibt es in Freiham. Welche Personen die Einrichtung, genannt "Flexiheim", besonders unterstützen will:

» Nürnberger Nachrichten: Leser-Umfrage der Woche – Braucht es mehr öffentliche Symbole wie Regenbogen und Co?

Zu Beginn dieser Woche hat Nürnberg seinen ersten Regenbogen-Zebrastreifen bekommen. Die Stadt will damit ein sichtbares Zeichen für Vielfalt setzen. Manche sind begeistert, andere regen sich über den neuen Überweg auf – wie ist Ihre Meinung?

» Nürnberger Nachrichten: Nürnbergs Oberbürgermeister wehrt sich gegen Hass

Kritik ist für Nürnbergs OB Marcus König nichts Neues. Doch nachdem er in den sozialen Medien Bilder von einem Zebrastreifen in Regenbogenfarben gepostet hat, schlägt ihm auch Hass entgegen. Deswegen sah er sich zu einem besonderen Schritt gezwungen. S.a.: Nürnberg hat jetzt einen Regenbogen-Zebrastreifen (02.08.2023)

05. August 2023

» NDR-Kommentar: "Trans-Menschen haben sich nicht ausgesucht, dass sie trans sind"

Hamburg steht am Sonnabend ganz im Zeichen der großen CSD-Demo. Wer nicht sichtbar im Demonstrationszug vertreten ist, das ist die CDU. Die Organisatoren wollten sie nicht dabeihaben. Anlass ist ein Streit um das geplante Selbstbestimmungsgesetz für Trans- Menschen. Ein Kommentar von Jörn Straehler-Pohl.

» taz spricht mit Queer-Aktivist David Mixner über Backlash: "Wir werden uns wehren"

David Mixner ist Queer-Aktivist der ersten Stunde und bei der Pride Amsterdam dabei. Über den Stand der Bewegung und große Rückschritte.

» monopol interviewt Künstlerin Hani Hape: "Es ist nicht einfach, Männer zu finden, die die Hose runterlassen"

Die Künstlerin Hani Hape hat berühmte Aktbilder von Helmut Newton nachgestellt und dabei die Rollen vertauscht. Was passiert, wenn wir nackte Männer betrachten? Ein Gespräch über den female gaze und den Unterschied zwischen Turnschuhen und High Heels

» Münchner Kirchenzeitung: Das Thema Queerness polarisiert auf dem Weltjugendtag

Im deutschen Pilgerzentrum wurde über queere Menschen in der katholischen Kirche gesprochen. Laut der Initiative "Offen.Katholisch" die einzige Möglichkeit das Thema am Weltjugendtag zu platzieren.

» Stadt Land Mama: Wie homophob ist Berlin? Ein schwuler Journalist macht den Selbsttest

Wie homophob ist Berlin – die Weltstadt, in der angeblich jeder so sein darf wie er will? Ein schwuler Journalist hat den Selbsttest gemacht und hat uns dazu ein Interview gegeben.

» NDR interviewt Hamburg Pride: "Kein CSD ohne Angriffe auf queere Menschen"

Die Regenbogenflaggen wehen in Hamburg: Es ist Pride Week. Der Höhepunkt ist die große Demo zum Christopher Street Day am Sonnabend. Ein Gespräch mit Manuel Opitz vom Veranstalter Hamburg Pride.

» manager magazin: Arbeitgeber präsentieren sich queer-freundlicher als sie sind

Auf den Pride-Paraden zeigen sich Firmen mit bunten Trucks als Unterstützer der LGBTIQ+-Community. Doch eine aktuelle Studie zeigt: In der Realität herrscht Diskriminierung am Arbeitsplatz. Was Führungskräfte tun können.

» Nordkurier: Neubrandenburgs Stadtpräsident will "Feiglingen" nicht die Stadt überlassen

Neubrandenburgs Stadtpräsident Jan Kuhnert findet für das Hissen einer NS-Fahne deutliche Worte. Er stellt sich hinter OB Witt – und warnt vor negativen Folgen für die Wirtschaft.

04. August 2023

» RND: Trans Frau Ashton-Cirillo – Journalistin, Soldatin und jetzt Sprecherin der ukrainischen Armee

Sie kam als amerikanische Journalistin in die Ukraine – und wurde zur Soldatin an der Front. Nun wird die trans Frau Sarah Ashton-Cirillo auch noch Sprecherin der ukrainischen Armee, wie bekannt wurde.

» fluter: Dank diesem Lehrer ist Homosexualität in Botswana legal

In vielen afrikanischen Staaten sind homosexuelle Handlungen strafbar. Botswana zählt nicht mehr dazu – dank Letsweletse Motshidiemang. Ein Interview

» t-online: Tennis-Verbandspräsidentin tritt zurück – wegen Teilnahme von trans Frau

Eine trans Frau nimmt in den USA am Damen-Wettbewerb eines Tennisturniers teil. Das brachte Konsequenzen mit sich.

» t-online interviewt LSBTI*-Ansprechperson der Polizei Hamburg: "Hier muss sich niemand wegen seiner Sexualität verstecken"

Die Polizei Hamburg will mit Ansprechpersonen bei der LSBTI*-Community Vertrauen gewinnen. Im Interview erklärt Marco Burmester-Krüger, warum seine Arbeit so wichtig ist.