» (07.08.2023) Express: "Beethovens Bunte" – Bonner CSD mit starkem Statement gegen Hass und Gewalt

Punkt 13 Uhr ging es auf dem Bonner Münsterplatz los: Der CSD wurde mit Unterstützung von Bürgermeisterin Gabi Mayer (SPD) eröffnet.

07. August 2023

» Focus: Gast redet von "homosexueller Bruderschaft" – sogar Propagandisten müssen lachen

Spätestens seit Kriegsbeginn rückt das russische Propaganda-TV immer mehr in den Fokus. Dort ist es nun mal wieder zu einer kuriosen Szene gekommen. Dabei konnte nicht einmal die Moderatorin ernst bleiben.

» Abendzeitung-Interview: Philosoph Julian Nida-Rümelin schreibt Buch über "Cancel Culture" – "Ein gefundenes Fressen für die AfD"

Der Philosoph Julian Nida-Rümelin hat ein Buch über "Cancel Culture" geschrieben. Im AZ-Interview erklärt er, warum er sie für gefährlich hält, weshalb man die Meinung anderer aushalten sollte – und was das für den Umgang mit der AfD bedeutet

» RTL: Mit nur einem Arm und OHNE Unterschenkel- Transfrau Oum (23) rockt den Catwalk

Sie überstrahlt wirklich alle! Voller Selbstbewusstsein heizt Transgender Oum (23) den Zuschauern bei der Miss Trans Thailand ordentlich ein.

» Tagesspiegel über Sammelband mit queeren Comics: Vielfalt in Rosa, Braun und Grau

Die englisch- und arabischsprachige Anthologie ,,Cutes – Collected Queer and Trans Comics" gibt einen feinen Einblick in das Schaffen zeitgenössischer queerer Zeichner*innen.

» tagesschau.de zum Weltjugendtag: Institution Kirche steht vor einer Zerreißprobe

Papst Franziskus will eine Kirche für alle. Aber bei großen Themen wie etwa Sexualität gibt es konträre Meinungen unter den Gläubigen. Für die katholische Kirche eine riesige Herausforderung, meint Elisabeth Pongratz.

» MOPO.de: Bibel-Gruppe provoziert beim CSD – Polizei greift ein

Mit Regenbogen-Fahnen, ausgefallenen Kostümen und viel Feierlaune zogen 250.000 Menschen am Samstag mit der bunten Christopher-Street-Day-Parade durch Hamburgs City. Doch am Rande kam es zu einer unschönen Szene

» HNA: Im Zeichen des Regenbogens – 3000 Menschen beim Christopher Street Day in Kassel

So bunt ist der Friedrichsplatz selten gewesen: Am Samstag war er Start- und Endpunkt einer großen Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Kassel.

06. August 2023

» taz über Segeln ohne Cis-Männer: Eine Seefahrt, die ist weiblich ...

... und lesbisch, trans, inter, nonbinär, agender. Unterwegs mit einer FLINTA*-Crew auf einem Segeltörn vor der Küste Schwedens.

» Nordkurier: Hat die Polizei zu wenig Gehör für die Queer-Gemeinde?

Nach dem Vorfall in Neubrandenburg, bei dem die Regenbogenfahne als Symbol für Toleranz gestohlen und durch eine Hakenkreuz-Fahne ersetzt wurde, fordern Vereine eine andere Polizeistruktur.

» NNN: Wie Rostocks Drag Queen Fatty Acid gegen Queerfeindlichkeit kämpft

Als Drag Queen kämpft der Rostocker Felix gegen Queerfeindlichkeit. Auch ihm wurde schon der Tod in Rostock gewünscht, nur weil er schwul ist.

» Berliner Morgenpost über queerfeindliche Politik in Italien: Warum Giorgia Meloni ein fatales Signal aussendet

Die Familienpolitik der italienischen Ministerpräsidentin kann insbesondere die queere Community teuer zu stehen kommen.

» MOPO.de: Angst vor Übergriffen – Die LGBTIQ+-Community auf dem CSD packt aus

Selten war ein CSD so politisch wie in diesem Jahr. Unter dem Motto "Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit" versammelten sich heute rund 250.000 Menschen. Doch was ist am diesjährigen CSD besonders und wie nimmt die LGBTIQ+-Community die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Die MOPO hat sich auf der Demo umgehört.

» Hamburger Abendblatt: Transpersonen über ihr Leben – "Es gibt viel Übergriffigkeit"

Drei Hamburger, die im falschen Körper geboren sind, sprechen über Transfeindlichkeit. Wie sie damit umgehen und was sie fordern.

» Hallo München: In Freiham entsteht eine Unterkunft für Wohnungslose aus der LGBTIQ-Community

Eine neue Unterkunft zur Hilfe von Wohnungslosen gibt es in Freiham. Welche Personen die Einrichtung, genannt "Flexiheim", besonders unterstützen will:

» Nürnberger Nachrichten: Leser-Umfrage der Woche – Braucht es mehr öffentliche Symbole wie Regenbogen und Co?

Zu Beginn dieser Woche hat Nürnberg seinen ersten Regenbogen-Zebrastreifen bekommen. Die Stadt will damit ein sichtbares Zeichen für Vielfalt setzen. Manche sind begeistert, andere regen sich über den neuen Überweg auf – wie ist Ihre Meinung?

» Nürnberger Nachrichten: Nürnbergs Oberbürgermeister wehrt sich gegen Hass

Kritik ist für Nürnbergs OB Marcus König nichts Neues. Doch nachdem er in den sozialen Medien Bilder von einem Zebrastreifen in Regenbogenfarben gepostet hat, schlägt ihm auch Hass entgegen. Deswegen sah er sich zu einem besonderen Schritt gezwungen. S.a.: Nürnberg hat jetzt einen Regenbogen-Zebrastreifen (02.08.2023)

05. August 2023

» NDR-Kommentar: "Trans-Menschen haben sich nicht ausgesucht, dass sie trans sind"

Hamburg steht am Sonnabend ganz im Zeichen der großen CSD-Demo. Wer nicht sichtbar im Demonstrationszug vertreten ist, das ist die CDU. Die Organisatoren wollten sie nicht dabeihaben. Anlass ist ein Streit um das geplante Selbstbestimmungsgesetz für Trans- Menschen. Ein Kommentar von Jörn Straehler-Pohl.

» taz spricht mit Queer-Aktivist David Mixner über Backlash: "Wir werden uns wehren"

David Mixner ist Queer-Aktivist der ersten Stunde und bei der Pride Amsterdam dabei. Über den Stand der Bewegung und große Rückschritte.

» monopol interviewt Künstlerin Hani Hape: "Es ist nicht einfach, Männer zu finden, die die Hose runterlassen"

Die Künstlerin Hani Hape hat berühmte Aktbilder von Helmut Newton nachgestellt und dabei die Rollen vertauscht. Was passiert, wenn wir nackte Männer betrachten? Ein Gespräch über den female gaze und den Unterschied zwischen Turnschuhen und High Heels