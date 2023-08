Ausgewählter Artikel:

» (08.08.2023) bigFM: Ne-Yo kritisiert Eltern von transgender Kids & wird bejubelt

Ne-Yo versteht Mütter und Väter nicht, die ihren Kindern erlauben, "lebensverändernde" Entscheidungen zu treffen und wirft ihnen vor, sie hätten "vergessen, was die Rolle der Eltern ist".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. August 2023

» BR24: Queere Segensfeiern – Sanktionen auch für bayerische Priester?

Im Erzbistum Köln ist kürzlich ein Pfarrer von Kardinal Woelki verwarnt worden, weil er queere Segensfeiern durchgeführt hat. Auch in Bayern segnen Priester homosexuelle Paare. Müssen sie nun ebenfalls mit Konsequenzen rechnen?

» Merkur kommentiert: AfD-Gemeinderat hetzt gegen queere Menschen – Putins miese Handlanger

AfD-Gemeinderat Junker hetzt gegen queere Menschen. Damit hat er ein weiteres Mal die rote Linie überschritten, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

» t-online über Praunheim-Ausstellung in Nürnberg: "Es wäre meine Kirche, wenn dort die Ausstellung weiter gezeigt werden würde"

Die homoerotische Ausstellung von Praunheims flog nach einem Shitstorm aus der Kirche. Nun ist sie in einer Galerie. Droht die nächste Empörungswelle?

» Belltower.News: Transfeindlichkeit als Film – "Trans ist Trend" und "What is a woman?"

Transgeschlechtlichkeit ist Thema Nummer eins im Kulturkampf von rechts. Vermehrt setzen Transfeinde dabei auf Propagandafilme. S.a.: "Trans ist Trend": Eine endlose Aneinanderreihung der Desinformation (13.07.2023)

» Osthessen News über lesbische Opfer: Drei sexuelle Übergriffe gelten als erwiesen – Bewährungsstrafe für Masseur

Am zweiten Verhandlungstag gegen einen 27-jährigen Physiotherapeuten, dem drei Frauen sexuelle Übergriffe während seiner Massage in einem Wellnesshotel im Landkreis Fulda vorgeworfen hatten, wurde auch das Urteil verkündet: Der Angeklagte wurde zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss er eine Geldstrafe von 1.000 Euro an die Fuldaer Tafel zahlen.

» BuzzFeed: Queere Berliner:innen fühlen sich in ihrer Stadt tatsächlich "unsicherer"

Hape Kerkeling verlässt Berlin, weil es ihm zu homofeindlich ist. Wir haben uns in der Hauptstadt umgehört und gemerkt: Das offene Klima scheint sich zu ändern.

» Cosmopolitan: Queer-Ally – Bitte an 365 Tagen im Jahr!

Ob Pride-Month, CSD oder Co. die queere Community sollte das ganze Jahr über unterstützt werden. Wie du das am besten anstellt? Das verraten wir dir hier.

» NZZ: Queeres Fiasko – Bei der Netflix-Serie "Glamorous" verkommt Queerness zur Dämlichkeit

Über das missglückte Comeback der Schwulen-Ikone Kim Cattrall.

» arte: LGBTQ in Indien – Die Tanzfläche wird politisch

Vor fünf Jahren wurde Homosexualität in Indien entkriminalisiert. Seitdem gibt es in den Großstädten immer mehr Räume, in denen sich die queere Gemeinschaft ausdrücken kann – inspiriert von der Ballroom-Szene, die in den 1970er Jahren in der queeren Afro- und Latinoszene der USA entstand.

» Sonntagsblatt: Drag Queens, Drag Kings & Kirche – Rütteln an Geschlechterrollen

Was sind Drag-Queens und Drag-Kings? Und was hat die Kirche damit zu tun? Ein Überblick.

» katholisch.de kommentiert: Wo blieb die kritische Berichterstattung über den Weltjugendtag?

Der Weltjugendtag in Lissabon ist seit einigen Tagen vorbei. Doch war das Treffen wirklich ein so unbeschwertes Glaubensfest, wie berichtet wurde? Regina Nagel weist auf Gefahren durch fundamentalistische Gemeinschaften und Medien beim WJT hin.

» katholisch.de interviewt Theologin: Kirche darf transidente Menschen nicht im Stich lassen

Ursula Wollasch ist Ansprechperson für transidente Menschen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Theologin erlebt, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität ausgegrenzt werden. Was sie sich deshalb für kirchliche Einrichtungen wünscht, erklärt sie im Interview mit katholisch.de.

» SWR: Umstrittener Liechtensteiner Erzbischof kritisiert Ehe für alle

Im Fürstentum Liechtenstein soll die Ehe für alle eingeführt werden. Das kritisiert der umstrittene katholische Erzbischof Wolfgang Haas.

» t-online: Hat Schlagerstar Ross Antony wieder geheiratet?

Mit einem neuen Pärchenfoto und dem Schriftzug "Just married" heizt Ross Antony aktuell die Gerüchteküche an. t-online weiß, was an den Spekulationen dran ist.

» profil über schwule Eltern Thorsten und Stephan Auer-Stüger: "Die biologische Mutter sieht uns nicht als Konkurrenz"

Als das schwule Pärchen vor 15 Jahren zusammenkam, war die Vorstellung eines gemeinsamen Kindes weit weg. Ein Freund motivierte sie, zu überlegen, Pflegepapas zu werden. Zuerst kam Alexander, dann seine Schwester Sarah.

» BR-Klassik über Bayreuther Festspiele: Kein Platz für Homophobie

Die Zeiten haben sich geändert: Wer aufgrund seiner sexuellen Orientierung beleidigt wird, muss das nicht einfach runterschlucken, sondern kann sich erfolgreich wehren. Aus dem Bayreuther Festspielorchester wurde jetzt ein solcher Fall bekannt.

» Bunte über Eloise van Oranje: Royales Novum – Im grünen Glitzer-Look rockt sie die Pride Parade

Eloise van Oranje, die Nichte von Königin Máxima, sticht bei der Gay Parade in Amsterdam in ihrem Glitzer-Look und mit ihrer Tanz-Performance aus der Menge heraus.

» Märkische Allgemeine: Erster CSD in Oberhavel – Oranienburg wird am 9. September 2023 bunt

Unter dem Motto "Stadt – Land – Queer" findet am 9. September der erste Christopher Street Day (CSD) im Landkreis Oberhavel in Oranienburg statt. Start ist um 13 Uhr mit einer Demonstration samt Kundgebung vor dem Schloss.

» Westfalen-Blatt: NRW-Ministerin Josefine Paul besucht Landesprojekt "blick*" in Paderborn

Beim Landesprojekt "blick*" geht es um LSBTIQ*-Strukturen im ländlichen Raum. Josefine Paul, NRW-Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration, machte sich am Freitag (4. August) vor Ort ein Bild. Paderborn befindet sich in der Projektregion und ist Sitz des Pilotprojekts.