» (09.08.2023) t-online: Iris Klein betont – Sie ist nicht "braun, rechts oder homophob"

Anscheinend wurde Iris Klein und ihrem neuen Partner unterstellt, homophob und rechts orientiert zu sein. Diese Behauptungen adressierte sie jetzt direkt.

09. August 2023

» ZDF: Wie ihre Liebe Theos Transition überdauert hat

Theo und Daniela führten jahrelang eine lesbische Beziehung. Als Theo sich entscheidet, als trans Mann zu leben, steht die Beziehung des jungen Paares auf dem Spiel …

» katholisch.de: "Die Kirche für alle" – Was Papst Franziskus sagt und was er meint

Papst Franziskus propagiert eine Kirche mit offenen Türen für "alle". Nun führte er seine Vorstellung aus. Die päpstlichen Ideen einer offenen Kirche könnten manch einen verwundern – doch wer der katholischen Sprache mächtig ist, kann sie entschlüsseln.

» Spiegel über gleichgeschlechtliche Eltern in Italien: "Als kämpfe der Staat gegen unser Kind"

Zwei Mütter, ein Kind: Jahrelang stellten Bürgermeister in Italien gleichberechtigte Geburtsurkunden für lesbische Elternpaare aus. Jetzt sollen zahlreiche Frauen ihre Rechte verlieren.

» Nürnberger Nachrichten: "Weil ich schwul bin" – Wie ein Nürnberger Lehrer sich vor seinen Klassen outet

Roland Maas kannte in seiner Schulzeit keinen queeren Lehrer. Jetzt ist er selbst einer, und will es anders machen. Eine Geschichte über einen schwulen Berufsschullehrer, der für ein Thema kämpft, an das sich immer noch zu wenige herantrauen.

» RP Online: Christopher Street Day zieht zum vierten Mal durch Krefeld

Ein Zeichen für Toleranz wollen die Organisatoren des vierten CSD setzen und werben dafür, dass Krefelder am Tag des Umzugs die Regenbogenfahne hissen. Auch der Zoo gehört jetzt offiziell zu den CSD-Unterstützern.

» Tagesspiegel: Auch für den Berliner Stadtrand – Tempelhof-Schöneberg bekommt ein queeres Jugenzentrum

Der Senat stellt dafür in den kommenden beiden Jahren jeweils 150.000 Euro zusammen. Träger wird der evangelische Kirchenkreis sein.

» Brigitte über Diversität bei Finanzen: "Natürlich ist die Finanzbranche immer noch eine komplette Männerwelt"

Wie divers sind Banken und Versicherungen? Wer queer ist oder eine andere Hautfarbe hat, wird oft benachteiligt. Zwei Frauen treten für mehr Vielfalt an

» SRF: Vor St. Gallens erster Pride – Ausblick mit dem Co-Präsidenten

Am Samstag findet in St. Gallen die erste Pride Parade statt. Ihr Motto: "Es ist Zeit, Farbe zu bekennen". Wir sprachen mit dem Co-Präsident Andi Giger über die Premiere, die Anliegen und die Motivation.

08. August 2023

» SWR3: Maria Popov – Queere Realitäten im Unterricht

Diese Woche zu Gast ist Maria Popov. Sie ist Moderatorin, Journalistin und Aktivistin. In verschiedenen Formaten setzt sich die 30-Jährige für die Sichtbarkeit von Minderheiten und für Aufklärung über Vorurteile ein.Maria war zwar keine Musterschülerin, ging trotz schlechter Noten aber gerne Schule – heute findet sie das revolutionär. Mit Bob Blume spricht sie in dieser Folge über die Wichtigkeit von Zugehörigkeit und queeren Realitäten im Unterricht und die beiden diskutieren die Frage: Was bräuchte es, damit die Schule besonders für queere Menschen ein sichererer Raum wird?

» BR24: Queere Segensfeiern – Sanktionen auch für bayerische Priester?

Im Erzbistum Köln ist kürzlich ein Pfarrer von Kardinal Woelki verwarnt worden, weil er queere Segensfeiern durchgeführt hat. Auch in Bayern segnen Priester homosexuelle Paare. Müssen sie nun ebenfalls mit Konsequenzen rechnen?

» Merkur kommentiert: AfD-Gemeinderat hetzt gegen queere Menschen – Putins miese Handlanger

AfD-Gemeinderat Junker hetzt gegen queere Menschen. Damit hat er ein weiteres Mal die rote Linie überschritten, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

» t-online über Praunheim-Ausstellung in Nürnberg: "Es wäre meine Kirche, wenn dort die Ausstellung weiter gezeigt werden würde"

Die homoerotische Ausstellung von Praunheims flog nach einem Shitstorm aus der Kirche. Nun ist sie in einer Galerie. Droht die nächste Empörungswelle?

» Belltower.News: Transfeindlichkeit als Film – "Trans ist Trend" und "What is a woman?"

Transgeschlechtlichkeit ist Thema Nummer eins im Kulturkampf von rechts. Vermehrt setzen Transfeinde dabei auf Propagandafilme. S.a.: "Trans ist Trend": Eine endlose Aneinanderreihung der Desinformation (13.07.2023)

» Osthessen News über lesbische Opfer: Drei sexuelle Übergriffe gelten als erwiesen – Bewährungsstrafe für Masseur

Am zweiten Verhandlungstag gegen einen 27-jährigen Physiotherapeuten, dem drei Frauen sexuelle Übergriffe während seiner Massage in einem Wellnesshotel im Landkreis Fulda vorgeworfen hatten, wurde auch das Urteil verkündet: Der Angeklagte wurde zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss er eine Geldstrafe von 1.000 Euro an die Fuldaer Tafel zahlen.

» bigFM: Ne-Yo kritisiert Eltern von transgender Kids & wird bejubelt

Ne-Yo versteht Mütter und Väter nicht, die ihren Kindern erlauben, "lebensverändernde" Entscheidungen zu treffen und wirft ihnen vor, sie hätten "vergessen, was die Rolle der Eltern ist".

» BuzzFeed: Queere Berliner:innen fühlen sich in ihrer Stadt tatsächlich "unsicherer"

Hape Kerkeling verlässt Berlin, weil es ihm zu homofeindlich ist. Wir haben uns in der Hauptstadt umgehört und gemerkt: Das offene Klima scheint sich zu ändern.

» Cosmopolitan: Queer-Ally – Bitte an 365 Tagen im Jahr!

Ob Pride-Month, CSD oder Co. die queere Community sollte das ganze Jahr über unterstützt werden. Wie du das am besten anstellt? Das verraten wir dir hier.

» NZZ: Queeres Fiasko – Bei der Netflix-Serie "Glamorous" verkommt Queerness zur Dämlichkeit

Über das missglückte Comeback der Schwulen-Ikone Kim Cattrall.

» arte: LGBTQ in Indien – Die Tanzfläche wird politisch

Vor fünf Jahren wurde Homosexualität in Indien entkriminalisiert. Seitdem gibt es in den Großstädten immer mehr Räume, in denen sich die queere Gemeinschaft ausdrücken kann – inspiriert von der Ballroom-Szene, die in den 1970er Jahren in der queeren Afro- und Latinoszene der USA entstand.