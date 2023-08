Ausgewählter Artikel:

» (11.08.2023) Tagesspiegel interviewt Aktivist Derrick Kimera: "Uganda ist sehr gefährlich für queere Menschen"

Seitdem das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz in Uganda in Kraft ist, wird die Situation für queere Menschen immer schlimmer. Derrick Kimera, Geschäftsführer der Organisation "Let's walk Uganda", fordert Hilfe aus Deutschland.

11. August 2023

» derStandard.at: Wenn Männer Opfer ihrer Männer werden

Partnerschaftsgewalt in queeren Beziehungen ist noch immer ein Tabu. Warum es für viele schwule Männer so schwer ist, sich als Opfer von Gewalt zu identifizieren

» infosperber: Medien machen Stimmung gegen eine Transfrau

Eine sehbehinderte Transfrau lief an den Paralympics schnell – und schon wird mit Unwahrheiten gegen Transmenschen gehetzt.

» Tagesspiegel: Berliner Toleranz nur für Lamas?

Mit der gern lautstark proklamierten Offenheit ist es in der Hauptstadt oft nicht weit her. Unsere Kolumnistin erlebt hier viel Gestarre und Gegrabsche.

» Merkur: Rosa von Praunheims Bilder kommen nach München – eine Feier der Kunstfreiheit

In Nürnberg sorgte die Ausstellung ,,Jesus liebt" von Rosa von Praunheim für einen Skandal. Im Oktober kommen die Bilder des Künstlers nach München.

» Nordkurier: CSD in Neubrandenburg – Zwischen Beklommenheit und Vorfreude

Zum vierten Mal wird in der Vier-Tore-Stadt der Christopher Street Day gefeiert. Eine Veranstaltung, zwischen politischem Kampf und bunter Party, sagen die Organisatoren.

10. August 2023

» WOZ Die Wochenzeitung über Trans-Panik: Wer macht hier Terror?

Wahlkampf gegen Regenbogenflaggen und Hetze gegen Aufklärungsunterricht. Die von rechts geschürte Panik kann nur mit nüchterner Wissenschaft bekämpft werden.

» Belltower.News: Transfeindlichkeit als Film – Pathologisierung und Bedrohung

Vertreter*innen der bürgerlichen bis radikalen Rechten haben die Existenz und Lebensgrundlage transgeschlechtlicher Menschen zum primären Kampffeld eines Kulturkrieges gemacht. Die Strategien dabei: Panikmache, Desinformationen und das Unterfüttern transfeindlicher Ressentiments. Vermehrt setzen sie dabei auf Propagandafilme. Teil 2 einer Analyse der gängigen Strategien und Narrative im transfeindlichen Kulturkampf.

» Deutschlandfunk Nova: Warum Frauen Gay Romances schreiben und lesen

Schöne, fluffige schwule Liebesgeschichten – da gibt es wohl noch nicht so viele im deutschsprachigen Raum. Der Autorin Jona Dreyer bieten Männerliebesgeschichten mehr erzählerischen Raum als Hetero-Paare. Frauen mögen die Geschichten, weil keine Frau vorkommt und sie Männer einfach "hot" finden können, ohne über Geschlechterrollen nachdenken zu müssen.

» Deutschlandfunk: Was bringt das neue Selbstbestimmungsgesetz?

Die Bundesregierung plant das Selbstbestimmungsgesetz: Es soll einfacher werden, den Geschlechtseintrag und den Namen zu ändern – ohne Gutachten. Ist dieser Entwurf geeignet, um Betroffene zu entlasten? Oder öffnet er Tür und Tor für Missbrauch?

» Express über "Charming Boys": Aaron Königs über Maurice und Gerüchte um seinen Alkohol-Konsum

Aaron Königs bandelt bei "Charming Boys" (RTL+) mit Lukas Witte an, einem Ex-Partner von "Prince Charming" Kim Tränka (Staffel 3). Pikant: In der aktuellen Staffel ist ein weiterer Ex des Prinzen dabei, der ordentlich Öl ins Feuer gießt. EXPRESS.de hat mit Aaron über seine Zeit in Thailand gesprochen.

» Tagesspiegel interviewt Regisseur Matthew Lopez: "Die Community will endlich queere Menschen in Machtpositionen sehen"

Der Dramatiker und Drehbuchautor Matthew Lopez hat mit "Rot, Weiß und Königlich Blau" erstmals bei einem Film Regie geführt. Ein Gespräch über Adel, Sex und seinen Broadway-Hit "The Inheritance".

» Luxemburger Wort: Geschlechtsangleichende Operationen bei Kindern könnten verboten werden

Uneindeutiges Geschlecht bei der Geburt: Arbeitsgruppe von Experten diskutiert eine Regelung.

» sportschau.de: Homosexualität im Profifußball – Wann outet sich der Erste?

Bis heute hat sich noch kein aktiver Profifußballer in Deutschland geoutet. Für die BR24Sport-Story stellen sich Marjorie Maurer und Dominik Vischer in mehreren Folgen die Frage, warum Homosexualität im Profifußball immer noch ein Tabuthema ist.

» Blick: Ex-Schwinger Enrico Matossi blickt zurück – "Ich hätte mich gerne früher geoutet"

Erst seit drei Jahren steht Eidgenosse Enrico Matossi zu seiner Homosexualität. Im Schwing-Podcast erklärt er, welche wichtige Rolle Curdin Orlik bei diesem Schritt gespielt hat.

» Stadt Land Mama: Queere Kinder – Wie gehen wir als Eltern mit LGBTQIA+ um?

"Wenn wir schmerzlich merken, dass unsere eigene Liebe eben doch nicht ganz so bedingungslos ist, wie wir dachten, dann ist es unsere Aufgabe, unser Herz größer zu machen", sagt Verena Carl zum Thema Queere Kinder.

» Glamour: Sicher alleine reisen – Darauf sollte man als Frau und queere Person achten, wenn man alleine Urlaub macht

Alleine zu verreisen, trendet. Doch nicht jede:r kann sich dabei völlig frei bewegen. Wir verraten, was Frauen und queere Menschen beachten sollten.

09. August 2023

» Horizont spricht mit PR-Expertinnen über Pink Washing: "Es wird auf Kosten der Community kapitalisiert"

Die PR-Expertinnen Manisha Joshi und Lola Zweimüller von der Agentur Ketchum über das Aufspüren von Pinkwashing, 'Profit versus Vielfalt' und positive Schneeballeffekte.

» Sonntagsblatt: "Queere Kunst" und Kirche kamen sich in der Nürnberger Egidienkirche in die Quere

Kirchenkritiker Rosa von Praunheim hatte es mit seiner "queeren" Bilderschau "Jesus liebt" und einigen Bildern, die von vielen als blasphemisch bis pornografisch empfunden werden, in die Nürnberger Kulturkirche St. Egidien geschafft. Das ging nicht lange gut. Warum der hierbei ausgelöste Kulturkampf zum vorhersehbaren Desaster wurde, erörtert Sonntagsblatt-Redakteur Timo Lechner.

» NRZ: Düsseldorfer Katholiken beziehen Stellung gegen Woelki

Der Katholikenrat Düsseldorfs und Stadtdechant Heidkamp werben für die Segnung aller Menschen – egal welche sexuelle Orientierung sie haben.