Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. August 2023

» taz über Queerfeindlichkeit im Netz: Der Hass hat eine politische Heimat

Beleidigungen und Drohungen im Internet erlebt un­se­r*e Au­to­r*in schon lange. Mittlerweile haben immer mehr User-Kommentare AfD-Bezug.

» taz: Michela Murgia ist gestorben – Im Kreis der queeren Familie

Im Mai hatte die Schriftstellerin und linke Aktivistin Michela Murgia ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nun ist sie der Krankheit erlegen.

» nordbayern: Queer an der Schule – Wie ein Nürnberger Lehrer sich vor seinen Klassen outet

Nicht einen queeren Lehrer kannte Roland Maas in seiner Schulzeit. Jetzt ist der 40-Jährige selbst einer. Wie der Nürnberger Lehrer damit umgeht, lesen Sie hier.

» Ungarn heute: Neue tschechische Botschafterin will sich für LGBTQ-Rechte in Ungarn einsetzen

Die neue Botschafterin der Tschechischen Republik in Ungarn bereitet sich darauf vor, LGBTQ-Anliegen zu unterstützen, sobald sie ihr Amt angetreten hat, erklärte die Diplomatin dem Nachrichtenportal Seznam. Eva Dvořáková wird in Kürze von Prag nach Ungarn reisen, um Tibor Bial (ANO) abzulösen.

» katholisch.de u.a. über Attacken auf Regenbogenfahnen: BDKJ-Präses fordert Aufarbeitung von Vorfällen beim Weltjugendtag

Attacken auf Regenbogenfahnen oder eine verweigerte Handkommunion: Solche Ereignisse beim Weltjugendtag müsse man kritisch beleuchten, betont BDKJ-Präses Stefan Ottersbach. Sie verwiesen zudem auf Fragen, die sich die Weltsynode stellen werde.

» FM1Today über queere Bar: "Kein Ort für Rudelbumsen" – so geht es dem wohl jüngsten St.Galler Barbesitzer heute

Frisch aus der Lehre hat sich Sven Sennhauser 2022 mit der eigenen Bar, dem "St.Gallen Libre", den Traum der Selbstständigkeit erfüllt. Seither hat der heute 20-Jährige viel erlebt. FM1Today hat mit ihm sein erstes Jahr als Barbesitzer Revue passieren lassen.

» Tagesspiegel: Drakonisches Anti-LGBT-Gesetz – Aktivisten in Uganda dringen auf rasche Prüfung

Seit Ende Mai gilt in Uganda eines der weltweit schärfste Gesetze gegen sexuelle Minderheiten. Beim Verfassungsgericht wurde nun ein Dringlichkeitsantrag eingereicht.

11. August 2023

» derStandard.at: Wenn Männer Opfer ihrer Männer werden

Partnerschaftsgewalt in queeren Beziehungen ist noch immer ein Tabu. Warum es für viele schwule Männer so schwer ist, sich als Opfer von Gewalt zu identifizieren

» infosperber: Medien machen Stimmung gegen eine Transfrau

Eine sehbehinderte Transfrau lief an den Paralympics schnell – und schon wird mit Unwahrheiten gegen Transmenschen gehetzt.

» Tagesspiegel interviewt Aktivist Derrick Kimera: "Uganda ist sehr gefährlich für queere Menschen"

Seitdem das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz in Uganda in Kraft ist, wird die Situation für queere Menschen immer schlimmer. Derrick Kimera, Geschäftsführer der Organisation "Let's walk Uganda", fordert Hilfe aus Deutschland.

» Tagesspiegel: Berliner Toleranz nur für Lamas?

Mit der gern lautstark proklamierten Offenheit ist es in der Hauptstadt oft nicht weit her. Unsere Kolumnistin erlebt hier viel Gestarre und Gegrabsche.

» Merkur: Rosa von Praunheims Bilder kommen nach München – eine Feier der Kunstfreiheit

In Nürnberg sorgte die Ausstellung ,,Jesus liebt" von Rosa von Praunheim für einen Skandal. Im Oktober kommen die Bilder des Künstlers nach München.

» Nordkurier: CSD in Neubrandenburg – Zwischen Beklommenheit und Vorfreude

Zum vierten Mal wird in der Vier-Tore-Stadt der Christopher Street Day gefeiert. Eine Veranstaltung, zwischen politischem Kampf und bunter Party, sagen die Organisatoren.

10. August 2023

» WOZ Die Wochenzeitung über Trans-Panik: Wer macht hier Terror?

Wahlkampf gegen Regenbogenflaggen und Hetze gegen Aufklärungsunterricht. Die von rechts geschürte Panik kann nur mit nüchterner Wissenschaft bekämpft werden.

» Belltower.News: Transfeindlichkeit als Film – Pathologisierung und Bedrohung

Vertreter*innen der bürgerlichen bis radikalen Rechten haben die Existenz und Lebensgrundlage transgeschlechtlicher Menschen zum primären Kampffeld eines Kulturkrieges gemacht. Die Strategien dabei: Panikmache, Desinformationen und das Unterfüttern transfeindlicher Ressentiments. Vermehrt setzen sie dabei auf Propagandafilme. Teil 2 einer Analyse der gängigen Strategien und Narrative im transfeindlichen Kulturkampf.

» Deutschlandfunk Nova: Warum Frauen Gay Romances schreiben und lesen

Schöne, fluffige schwule Liebesgeschichten – da gibt es wohl noch nicht so viele im deutschsprachigen Raum. Der Autorin Jona Dreyer bieten Männerliebesgeschichten mehr erzählerischen Raum als Hetero-Paare. Frauen mögen die Geschichten, weil keine Frau vorkommt und sie Männer einfach "hot" finden können, ohne über Geschlechterrollen nachdenken zu müssen.

» Deutschlandfunk: Was bringt das neue Selbstbestimmungsgesetz?

Die Bundesregierung plant das Selbstbestimmungsgesetz: Es soll einfacher werden, den Geschlechtseintrag und den Namen zu ändern – ohne Gutachten. Ist dieser Entwurf geeignet, um Betroffene zu entlasten? Oder öffnet er Tür und Tor für Missbrauch?

» Express über "Charming Boys": Aaron Königs über Maurice und Gerüchte um seinen Alkohol-Konsum

Aaron Königs bandelt bei "Charming Boys" (RTL+) mit Lukas Witte an, einem Ex-Partner von "Prince Charming" Kim Tränka (Staffel 3). Pikant: In der aktuellen Staffel ist ein weiterer Ex des Prinzen dabei, der ordentlich Öl ins Feuer gießt. EXPRESS.de hat mit Aaron über seine Zeit in Thailand gesprochen.

» Tagesspiegel interviewt Regisseur Matthew Lopez: "Die Community will endlich queere Menschen in Machtpositionen sehen"

Der Dramatiker und Drehbuchautor Matthew Lopez hat mit "Rot, Weiß und Königlich Blau" erstmals bei einem Film Regie geführt. Ein Gespräch über Adel, Sex und seinen Broadway-Hit "The Inheritance".

» Luxemburger Wort: Geschlechtsangleichende Operationen bei Kindern könnten verboten werden

Uneindeutiges Geschlecht bei der Geburt: Arbeitsgruppe von Experten diskutiert eine Regelung.