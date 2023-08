Ausgewählter Artikel:

» (14.08.2023) Tagesspiegel-Kommentar: Die Hasswelle rollt – Erste queere Person im "Sandmännchen"

Herr Ingeborg ist die erste queere Figur in sechs Jahrzehnten "Sandmännchen". Und bringt die Rechtsextremen gegen sich auf, aber genau deren Empörung muss empören. S.a.: Herr Ingeborg: CDU-Landeschef kritisiert MDR wegen queerer Figur (29.07.2023)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. August 2023

» tz: "Ich hasse Schwule" – Homosexuelles Ehepaar erlebt Schock-Begegnung in Münchner Fitness-Studio

Ein homosexuelles Ehepaar schildert eine schockierende Begegnung in einem Münchner McFit-Studio. Ein Mann habe sie bedroht und homophob beleidigt. McFit nimmt Stellung zu dem Fall.

» Radio Dreyeckland: "Hyperpop ist queer" – Mariybu im Interview

Nach den ersten Anfängen im englischsprachigen Raum schwappt Hyperpop, ein Genre irgendwo zwischen Pop, Techno und Noise, inzwischen auch in den deutschsprachigen Raum. Mittendrin ist Mariybu, deren im März erschienenes Album 'Slaybae' eine der wichtigsten Veröffentlichungen der hiesigen Szene ist. Im Interview spricht Mariybu über Queerness, Sex, den Sound ihrer Platte, ihre Verbindungen nach Freiburg, und ihre anstehende eigene Tour, die sie unter anderem am 01. Dezember nach Freiburg ins Artik führen wird.

» Volksverpetzer über AfD: Wieso denken Rechtsextreme bei Sex sofort an Kinder ... ?

Die AfD geht vor Schulen und belästigt die Kinder auf ihrem Schulweg mit Bildern von Penissen?! Finger weg von unseren Kindern, AfD!

» Nordkurier: Nach Hakenkreuz-Eklat hisst Neubrandenburgs Bürgermeister Regenbogenflaggen

Zwei Wochen nach dem Hissen einer NS-Flagge am Neubrandenburger Bahnhof setzte Silvio Witt ein Zeichen am Rathaus. Aus der Stadtpolitik ließ sich aber kaum jemand blicken.

» rbb24: "Es gibt Sex-Partys? Da will ich auch hin!"

Lange fühlt sich Martina unwohl in ihrem Körper. Im Sommer ist sie zum ersten Mal auf einer Sexparty in Berlin. Für die italienische Studentin wird das Erlebnis auch zu einem Befreiungsschlag. Ein Gesprächsprotokoll

13. August 2023

» Berliner Zeitung über Alex Mariah Peter: "GNTM"-Gewinnerin ließ ihr eigenes Sperma einfrieren

Als erste Transfrau gewann Alex Mariah Peter "Germany's Next Topmodel". Nun erzählt sie von ihrem großen Kinderwunsch – und wie sie sich diesen erfüllen will.

» Kleine Zeitung: Setbesuch – Queere Geschichten in den Wiener Alpen

Geschäftiges Treiben in Reichenau an der Rax: Eine ehemalige Kaiservilla wurde im August zum Drehort für "Verbotenes Begehren – Meilensteine queerer Geschichte". Die Kleine Zeitung durfte dabei unter anderem Karl Markovics über die Schulter schauen.

» zentralplus: In Luzern entsteht die erste queere Bibel

Ein Luzerner Pastor will es wagen, biblische Texte neu zu erzählen und der queeren Community zugänglich zu machen. Mit einer queeren Bibel.

» GoogleWatchBlog: Gluck – Heutiges Google-Doodle ehrt den/die Maler*in zum 128. Geburtstag – als erste nichtbinäre Person

Am heutigen 13. August ehrt Google die britische Maler*in Gluck mit einem wirklich interessanten Doodle zum 128. Geburtstag. Das Gendersternchen im vorherigen Satz hat tatsächlich eine Bedeutung, denn Gluck lehnte jede Form der Einstufung ab und sah sich selbst stets als nichtbinäre Person. Geboren wurde Gluck als Frau, im Doodle wirkt die Darstellung aber doch eher männlich. Dahinter steckt eine interessante Geschichte.

12. August 2023

» taz über Queerfeindlichkeit im Netz: Der Hass hat eine politische Heimat

Beleidigungen und Drohungen im Internet erlebt un­se­r*e Au­to­r*in schon lange. Mittlerweile haben immer mehr User-Kommentare AfD-Bezug.

» taz: Michela Murgia ist gestorben – Im Kreis der queeren Familie

Im Mai hatte die Schriftstellerin und linke Aktivistin Michela Murgia ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nun ist sie der Krankheit erlegen.

» nordbayern: Queer an der Schule – Wie ein Nürnberger Lehrer sich vor seinen Klassen outet

Nicht einen queeren Lehrer kannte Roland Maas in seiner Schulzeit. Jetzt ist der 40-Jährige selbst einer. Wie der Nürnberger Lehrer damit umgeht, lesen Sie hier.

» Ungarn heute: Neue tschechische Botschafterin will sich für LGBTQ-Rechte in Ungarn einsetzen

Die neue Botschafterin der Tschechischen Republik in Ungarn bereitet sich darauf vor, LGBTQ-Anliegen zu unterstützen, sobald sie ihr Amt angetreten hat, erklärte die Diplomatin dem Nachrichtenportal Seznam. Eva Dvořáková wird in Kürze von Prag nach Ungarn reisen, um Tibor Bial (ANO) abzulösen.

» katholisch.de u.a. über Attacken auf Regenbogenfahnen: BDKJ-Präses fordert Aufarbeitung von Vorfällen beim Weltjugendtag

Attacken auf Regenbogenfahnen oder eine verweigerte Handkommunion: Solche Ereignisse beim Weltjugendtag müsse man kritisch beleuchten, betont BDKJ-Präses Stefan Ottersbach. Sie verwiesen zudem auf Fragen, die sich die Weltsynode stellen werde.

» FM1Today über queere Bar: "Kein Ort für Rudelbumsen" – so geht es dem wohl jüngsten St.Galler Barbesitzer heute

Frisch aus der Lehre hat sich Sven Sennhauser 2022 mit der eigenen Bar, dem "St.Gallen Libre", den Traum der Selbstständigkeit erfüllt. Seither hat der heute 20-Jährige viel erlebt. FM1Today hat mit ihm sein erstes Jahr als Barbesitzer Revue passieren lassen.

» Tagesspiegel: Drakonisches Anti-LGBT-Gesetz – Aktivisten in Uganda dringen auf rasche Prüfung

Seit Ende Mai gilt in Uganda eines der weltweit schärfste Gesetze gegen sexuelle Minderheiten. Beim Verfassungsgericht wurde nun ein Dringlichkeitsantrag eingereicht.

11. August 2023

» derStandard.at: Wenn Männer Opfer ihrer Männer werden

Partnerschaftsgewalt in queeren Beziehungen ist noch immer ein Tabu. Warum es für viele schwule Männer so schwer ist, sich als Opfer von Gewalt zu identifizieren

» infosperber: Medien machen Stimmung gegen eine Transfrau

Eine sehbehinderte Transfrau lief an den Paralympics schnell – und schon wird mit Unwahrheiten gegen Transmenschen gehetzt.

» Tagesspiegel interviewt Aktivist Derrick Kimera: "Uganda ist sehr gefährlich für queere Menschen"

Seitdem das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz in Uganda in Kraft ist, wird die Situation für queere Menschen immer schlimmer. Derrick Kimera, Geschäftsführer der Organisation "Let's walk Uganda", fordert Hilfe aus Deutschland.