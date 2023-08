Ausgewählter Artikel:

15. August 2023

» mdr über CSD in Magdeburg: Organisatoren sehen kein Sicherheitsrisiko

Die Veranstalter des Christopher-Street-Days in Magdeburg sehen wenige Tage vor der Veranstaltung keine Sicherheitsrisiken. Beim CSD in Weißenfels hatte es vergangene Woche Übergriffe gegeben.

» Vogue über "Royal Blue" auf Amazon Prime: 50 Gedanken, die ich beim Anschauen der queeren Rom-Com hatte

Wir haben lange auf die Verfilmung der queeren Liebesgeschichte "Royal Blue" gewartet: Eine VOGUE-Autorin verrät 50 Gedanken beim Anschauen der Rom-Com.

» regionalHeute.de: Queeres Netzwerk erstellt diverses Memory-Spiel für Kinder

Durch das Memory-Spiel sollen sich Kinder früh daran gewöhnen, dass nicht alle Menschen "weiß, hetero-cis und normschön" sind.

» Mixed über Body of Mine: Virtual Reality stärkt Empathie für Transmenschen

Ein VR-Erlebnis will durch virtuellen Körpertausch Empathie für Transgender-Personen und Verständnis für Geschlechtsdysphorie fördern.

» Refinery29: Wie das Patriarchat asexuelle Repräsentation in Film & TV beeinflusst

Schnell: Nenn mir einen asexuellen Charakter aus einer Serie! Hast du einen? Worum wollen wir wetten, dass du entweder an Isaac aus Heartstopper, Todd aus BoJack Horseman oder Ca$h aus Heartbreak High gedacht hast?

» Wochenblitz: Thailands erster Todesfall im Zusammenhang mit Affenpocken gemeldet

Nach Angaben von Dr. Tares Kras­sanairawi­wong, dem Gen­eraldirek­tor der Abteilung für Seuchenkon­trolle, hat Thai­land den ersten Todes­fall im Zusam­men­hang mit Affen­pock­en bei einem Mann gemeldet, der auch mit HIV und Syphilis infiziert war. Er sagte gestern (Mon­tag), dass der 34-jährige Patient am 3. Juli in ein pri­vates Kranken­haus in der Prov­inz Chon Buri ein­geliefert und eine Woche später mit Affen­pock­en diag­nos­tiziert wurde.

» China.org.cn: Chinas selbst entwickelter Affenpocken-Impfstoff geht bald in klinische Erprobung

Die Zahl der Affenpockenfälle in China hat sich im Juli gegenüber dem Vormonat vervierfacht, aber Experten, die von der Global Times am Freitag danach gefragt wurden, ließen wissen, dass Chinas selbst entwickelter Impfstoff bald in die klinische Erprobung gehen werde.

» RNF: Braucht es überhaupt noch einen CSD?

Bunte Flaggen in der Quadratestadt, fröhliche Menschen, farbenfrohe Outfits. Kollege Moritz Mayer war am Samstag mittendrin. Heute greift er die Frage auf: Braucht es im Jahr 2023 überhaupt noch einen Christopher Street Day? Hierzu hat er folgende Meinung.

» Rhein-Neckar-Zeitung: "Becks" beim Mannheimer CSD – So ist es, wenn man verliebt ist

Becks begeistert ihr Publikum mit ihrem CSD-Konzert vor der Alten Feuerwache.

» Kölnische Rundschau: Über 600 Teilnehmende – Pride Bonn veranstaltet queere Demonstration und Kundgebung

Der Demozug startete gegen 11 Uhr in Beuel und ging über einen Bogen bis zum Münsterplatz, wo anschließend eine Kundgebung stattfand.

» RTF.1 aus Tübingen: Queeres Zentrum hat ein Zuhause

Noch immer haben queere Menschen in Teilen der Öffentlichkeit mit Diskriminierung zu kämpfen. Unter anderem um diese Menschen genau davor zu schützen und ihnen einen sicheren Platz bieten zu können, gibt es in vielen Städten sogenannte Queere Zentren – so auch in Tübingen. Dieses hat jetzt ein Zuhause gefunden und auch wir waren bei der Eröffnungsfeier mit dabei.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Jascha Habeck verlässt Kölner Handwerkskammer

Der frühere Radiomoderator wechselt zu einer Kölner Kommunikationsagentur.

» Aachener Zeitung: Ein Rückblick auf den Christopher Street Day in Aachen

Am Samstag fand der Christopher Street Day in Aachen statt. Mehr als 5000 Demonstranten zogen durch die Innenstadt. Auch die VHS Aachen lud zum Münsterplatz ein, wo im Rahmen des "Wege gegen das Vergessen-Programms" eine Gedenktafel für queere Opfer des Nationalsozialismus enthüllt wurde. Einen Überblick über das vielfältige Programm, gibt's im Video zu sehen

14. August 2023

» tz: "Ich hasse Schwule" – Homosexuelles Ehepaar erlebt Schock-Begegnung in Münchner Fitness-Studio

Ein homosexuelles Ehepaar schildert eine schockierende Begegnung in einem Münchner McFit-Studio. Ein Mann habe sie bedroht und homophob beleidigt. McFit nimmt Stellung zu dem Fall.

» Tagesspiegel-Kommentar: Die Hasswelle rollt – Erste queere Person im "Sandmännchen"

Herr Ingeborg ist die erste queere Figur in sechs Jahrzehnten "Sandmännchen". Und bringt die Rechtsextremen gegen sich auf, aber genau deren Empörung muss empören. S.a.: Herr Ingeborg: CDU-Landeschef kritisiert MDR wegen queerer Figur (29.07.2023)

» Radio Dreyeckland: "Hyperpop ist queer" – Mariybu im Interview

Nach den ersten Anfängen im englischsprachigen Raum schwappt Hyperpop, ein Genre irgendwo zwischen Pop, Techno und Noise, inzwischen auch in den deutschsprachigen Raum. Mittendrin ist Mariybu, deren im März erschienenes Album 'Slaybae' eine der wichtigsten Veröffentlichungen der hiesigen Szene ist. Im Interview spricht Mariybu über Queerness, Sex, den Sound ihrer Platte, ihre Verbindungen nach Freiburg, und ihre anstehende eigene Tour, die sie unter anderem am 01. Dezember nach Freiburg ins Artik führen wird.

» Volksverpetzer über AfD: Wieso denken Rechtsextreme bei Sex sofort an Kinder ... ?

Die AfD geht vor Schulen und belästigt die Kinder auf ihrem Schulweg mit Bildern von Penissen?! Finger weg von unseren Kindern, AfD!

» Nordkurier: Nach Hakenkreuz-Eklat hisst Neubrandenburgs Bürgermeister Regenbogenflaggen

Zwei Wochen nach dem Hissen einer NS-Flagge am Neubrandenburger Bahnhof setzte Silvio Witt ein Zeichen am Rathaus. Aus der Stadtpolitik ließ sich aber kaum jemand blicken.

» rbb24: "Es gibt Sex-Partys? Da will ich auch hin!"

Lange fühlt sich Martina unwohl in ihrem Körper. Im Sommer ist sie zum ersten Mal auf einer Sexparty in Berlin. Für die italienische Studentin wird das Erlebnis auch zu einem Befreiungsschlag. Ein Gesprächsprotokoll

13. August 2023

» Berliner Zeitung über Alex Mariah Peter: "GNTM"-Gewinnerin ließ ihr eigenes Sperma einfrieren

Als erste Transfrau gewann Alex Mariah Peter "Germany's Next Topmodel". Nun erzählt sie von ihrem großen Kinderwunsch – und wie sie sich diesen erfüllen will.