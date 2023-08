Ausgewählter Artikel:

» (16.08.2023) Nordkurier: Witt und Drese machen Neubrandenburgs CSD zu Demokraten-Pflicht

Hakenkreuz- statt Regenbogenflagge — Neubrandenburgs Bürgermeister war zuletzt sauer wegen seiner Meinung nach fehlender Unterstützung nach dem Eklat am Bahnhof. Die fordert er jetzt ein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. August 2023

» TAG24: Noch in diesem Jahr – Party-Laura verleiht Kings Club neues Leben!

Der legendäre Stuttgarter Kings Club steht vor der Wiedereröffnung. Chefin Laura Halding-Hoppenheit (80) hat bereits Investoren für den Tanz-Tempel angekündigt.

» Szene Hamburg: Woke ist das neue Gutmensch

Woke ist das neue Gutmensch, behauptet Markus Gölzer. Warum das seiner Meinung nach so ist, verrät er in seiner Kolumne

» NDR: Das unerträgliche Warten auf das Selbstbestimmungsgesetz

Adam Schmidt möchte sein Geschlecht im Ausweis ändern. Mit dem neuen Gesetz ginge das durch eine einfache Erklärung im Standesamt.

» Nau: Skeptiker und LGBTQ-Hasser verschandeln Bundesplatz in Bern

Mehrere Personen haben am Montagabend auf dem Bundesplatz menschenfeindliche Botschaften hinterlassen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

» radioeins: Fünf Jahre "divers" als Geschlecht – Wo steht unsere Gesellschaft heute?

Heute vor fünf Jahren hat der Deutsche Bundestag beschlossen, "divers" als offizielles Geschlecht anzuerkennen. Was sich seitdem getan hat und wie in der Gesellschaft mit queeren und diversen Menschen umgegangen wird, drüber mit Jirka Witschak von der Landeskoordinierungsstelle "Queeres Brandenburg".

» Falter interviewt Elegance Bratton: "Ich komme aus der Ballroom-Szene, Bitch!"

Der Ex-Marine, Fotograf und Regisseur Elegance Bratton über seinen autobiografischen Film "The Inspection"

» Netflixwoche: Zehn Lektionen zum Coming Out aus Heartstopper

Die Coming-of-Age Serie Heartstopper zeigt nicht nur eine unbeschwerte queere Jugendliebe, sondern auch ein behutsames Finden und Teilen der eigenen Identität. Die Liebesgeschichte von Charlie (gespielt von Joe Locke) und Nick (Kit Connor) hat schon vielen Jugendlichen beim Coming Out geholfen – denn Heartstopper ist voll von hoffnungsvollen Weisheiten.

» Nordkurier: Witt und Drese machen Neubrandenburgs CSD zu Demokraten-Pflicht

Hakenkreuz- statt Regenbogenflagge — Neubrandenburgs Bürgermeister war zuletzt sauer wegen seiner Meinung nach fehlender Unterstützung nach dem Eklat am Bahnhof. Die fordert er jetzt ein.

» rbb24 über Boygenius in der Verti Music Hall: Ein achtsamer Safe Space

Boygenius ist keine neue Boyband, ganz im Gegenteil. Der ironische Seitenhieb im Bandnamen stammt von drei Musikerinnen, die sich für das Projekt als Supergroup zusammengefunden haben. In Berlin spielten sie ihr erstes Deutschlandkonzert.

15. August 2023

» mdr über CSD in Magdeburg: Organisatoren sehen kein Sicherheitsrisiko

Die Veranstalter des Christopher-Street-Days in Magdeburg sehen wenige Tage vor der Veranstaltung keine Sicherheitsrisiken. Beim CSD in Weißenfels hatte es vergangene Woche Übergriffe gegeben.

» Vogue über "Royal Blue" auf Amazon Prime: 50 Gedanken, die ich beim Anschauen der queeren Rom-Com hatte

Wir haben lange auf die Verfilmung der queeren Liebesgeschichte "Royal Blue" gewartet: Eine VOGUE-Autorin verrät 50 Gedanken beim Anschauen der Rom-Com.

» regionalHeute.de: Queeres Netzwerk erstellt diverses Memory-Spiel für Kinder

Durch das Memory-Spiel sollen sich Kinder früh daran gewöhnen, dass nicht alle Menschen "weiß, hetero-cis und normschön" sind.

» Mixed über Body of Mine: Virtual Reality stärkt Empathie für Transmenschen

Ein VR-Erlebnis will durch virtuellen Körpertausch Empathie für Transgender-Personen und Verständnis für Geschlechtsdysphorie fördern.

» Refinery29: Wie das Patriarchat asexuelle Repräsentation in Film & TV beeinflusst

Schnell: Nenn mir einen asexuellen Charakter aus einer Serie! Hast du einen? Worum wollen wir wetten, dass du entweder an Isaac aus Heartstopper, Todd aus BoJack Horseman oder Ca$h aus Heartbreak High gedacht hast?

» Wochenblitz: Thailands erster Todesfall im Zusammenhang mit Affenpocken gemeldet

Nach Angaben von Dr. Tares Kras­sanairawi­wong, dem Gen­eraldirek­tor der Abteilung für Seuchenkon­trolle, hat Thai­land den ersten Todes­fall im Zusam­men­hang mit Affen­pock­en bei einem Mann gemeldet, der auch mit HIV und Syphilis infiziert war. Er sagte gestern (Mon­tag), dass der 34-jährige Patient am 3. Juli in ein pri­vates Kranken­haus in der Prov­inz Chon Buri ein­geliefert und eine Woche später mit Affen­pock­en diag­nos­tiziert wurde.

» China.org.cn: Chinas selbst entwickelter Affenpocken-Impfstoff geht bald in klinische Erprobung

Die Zahl der Affenpockenfälle in China hat sich im Juli gegenüber dem Vormonat vervierfacht, aber Experten, die von der Global Times am Freitag danach gefragt wurden, ließen wissen, dass Chinas selbst entwickelter Impfstoff bald in die klinische Erprobung gehen werde.

» RNF: Braucht es überhaupt noch einen CSD?

Bunte Flaggen in der Quadratestadt, fröhliche Menschen, farbenfrohe Outfits. Kollege Moritz Mayer war am Samstag mittendrin. Heute greift er die Frage auf: Braucht es im Jahr 2023 überhaupt noch einen Christopher Street Day? Hierzu hat er folgende Meinung.

» Rhein-Neckar-Zeitung: "Becks" beim Mannheimer CSD – So ist es, wenn man verliebt ist

Becks begeistert ihr Publikum mit ihrem CSD-Konzert vor der Alten Feuerwache.

» Kölnische Rundschau: Über 600 Teilnehmende – Pride Bonn veranstaltet queere Demonstration und Kundgebung

Der Demozug startete gegen 11 Uhr in Beuel und ging über einen Bogen bis zum Münsterplatz, wo anschließend eine Kundgebung stattfand.

» RTF.1 aus Tübingen: Queeres Zentrum hat ein Zuhause

Noch immer haben queere Menschen in Teilen der Öffentlichkeit mit Diskriminierung zu kämpfen. Unter anderem um diese Menschen genau davor zu schützen und ihnen einen sicheren Platz bieten zu können, gibt es in vielen Städten sogenannte Queere Zentren – so auch in Tübingen. Dieses hat jetzt ein Zuhause gefunden und auch wir waren bei der Eröffnungsfeier mit dabei.