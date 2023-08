Ausgewählter Artikel:

» (17.08.2023) mdr-Kommentar zum Genderzeichen-Verbot: Ist das dieses #moderndenken, von dem alle reden?

Das neue Verbot von Genderzeichen an Schulen in Sachsen-Anhalt wird im Netz kontrovers diskutiert. Unsere Autorin hat die Debatte verfolgt und findet das Verbot übergriffig und aus der Zeit gefallen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. August 2023

» Ostthüringer Zeitung über Einsatz gegen Rechtsextremismus: Es geht nur zusammen

"Verschiedene rechtsextreme Strömungen schaffen es trotz teils unterschiedlicher Ansichten im Grunde zusammen zu stehen, denn sie eint die Demokratiefeindlichkeit. Der demokratischen Zivilgesellschaft sollte es daher ein Anliegen sein, ebenso geschlossen gegen menschenfeindliche und radikale Stimmen zu stehen."

» RND: Vor 20 Jahren – Senator Schills Abgang mit "Hitler-Herpes"

Was ist aus dem schillernden Rechtspopulisten geworden, der sich als ,,Richter Gnadenlos" einen Namen und machte und 2001 mithilfe der CDU zum Hamburger Innensenator gekürt wurde? 20 Jahre nach seinem spektakulären Abgang lebt Ronald Schill noch immer in Rio – wenn er nicht gerade im deutschen Trash-TV Kasse macht.

» FR interviewt Porno-Expertin: "Irritierend, von Inhalten erregt zu werden, die den eigenen Werten widersprechen"

Madita Oeming erforscht Pornos und wirbt für einen offenen Umgang mit der Lust. Wie rassistisch dürfen sexuelle Fantasien sein, wenn wir uns doch als aufgeklärte Person sehen?

» Focus: Go woke, go broke? Das Problem ist in Wahrheit ein ganz anderes

Influencer und Medien haben in den USA eine Wutwelle ausgelöst, weil die Biermarke Bud Light mit einer Trans-Person warb. Da die Umsätze danach um 25 Prozent einbrachen, frohlocken nun auch deutsche Transgegner: ,,Go woke, go broke." Dabei hat die Debatte mit Wokeness wenig zu tun.

» Zeit Online interviewt GEW: "Bildungspolitik sollte die Demokratie nicht kaputtmachen"

Gendern mit Sonderzeichen ist an Schulen in Sachsen-Anhalt verboten worden. Eva Gerth von der GEW sagt, Lehrkräfte und Schüler sollten selbst entscheiden, ob sie gendern.

» Aachener Zeitung über Heinsberger Travestiekünstlerin: Letzter Chansonnachmittag mit Gräfin Henriette von Küppersbusch

Die Gräfin bittet zum letzten Kaffee: Noch einmal lädt die Travestiekünstlerin Henriette von Küppersbusch zum Chanson-Nachmittag ins Café Samocca am Heinsberger Torbogen ein. Warum endet die beliebte Reihe?

» Blick aus der Schweiz: Das "Heilen" von Homosexuellen soll verboten werden

Im Umfeld von Freikirchen gilt Homosexualität als Sünde. Schwule und Lesben sollen mit Umpolungstherapien «geheilt» werden. Die Rechtskommission des Ständerats will prüfen, wie ein Verbot auf Bundesebene umgesetzt werden kann.

» evangelisch.de: Weltkrieg, Schwule und ein Mann mit Erfahrung

Ernst Ostertag wird bereits seit vielen Jahren bekannt und gefeiert. Als Aktivist schreibt er seit den frühen 70er-Jahren in der Schweiz Geschichte. Dies ist der erste Teil der Folge mit Ernst Ostertag.

» evangelisch.de über Religionsfreiheit und Menschenrechte: Kein "Supergrundrecht"

Der "3. Ökumenische Bericht zur Religionsfreiheit weltweit" widmet ein eigenes Kapitel der Frage nach dem Verhältnis von Religionsfreiheit und Gendergerechtigkeit. Mit teils klaren Positionen, die nicht allen gefallen werden.

16. August 2023

» TAG24: Noch in diesem Jahr – Party-Laura verleiht Kings Club neues Leben!

Der legendäre Stuttgarter Kings Club steht vor der Wiedereröffnung. Chefin Laura Halding-Hoppenheit (80) hat bereits Investoren für den Tanz-Tempel angekündigt.

» Szene Hamburg: Woke ist das neue Gutmensch

Woke ist das neue Gutmensch, behauptet Markus Gölzer. Warum das seiner Meinung nach so ist, verrät er in seiner Kolumne

» NDR: Das unerträgliche Warten auf das Selbstbestimmungsgesetz

Adam Schmidt möchte sein Geschlecht im Ausweis ändern. Mit dem neuen Gesetz ginge das durch eine einfache Erklärung im Standesamt.

» Nau: Skeptiker und LGBTQ-Hasser verschandeln Bundesplatz in Bern

Mehrere Personen haben am Montagabend auf dem Bundesplatz menschenfeindliche Botschaften hinterlassen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

» radioeins: Fünf Jahre "divers" als Geschlecht – Wo steht unsere Gesellschaft heute?

Heute vor fünf Jahren hat der Deutsche Bundestag beschlossen, "divers" als offizielles Geschlecht anzuerkennen. Was sich seitdem getan hat und wie in der Gesellschaft mit queeren und diversen Menschen umgegangen wird, drüber mit Jirka Witschak von der Landeskoordinierungsstelle "Queeres Brandenburg".

» Falter interviewt Elegance Bratton: "Ich komme aus der Ballroom-Szene, Bitch!"

Der Ex-Marine, Fotograf und Regisseur Elegance Bratton über seinen autobiografischen Film "The Inspection"

» Netflixwoche: Zehn Lektionen zum Coming Out aus Heartstopper

Die Coming-of-Age Serie Heartstopper zeigt nicht nur eine unbeschwerte queere Jugendliebe, sondern auch ein behutsames Finden und Teilen der eigenen Identität. Die Liebesgeschichte von Charlie (gespielt von Joe Locke) und Nick (Kit Connor) hat schon vielen Jugendlichen beim Coming Out geholfen – denn Heartstopper ist voll von hoffnungsvollen Weisheiten.

» Nordkurier: Witt und Drese machen Neubrandenburgs CSD zu Demokraten-Pflicht

Hakenkreuz- statt Regenbogenflagge — Neubrandenburgs Bürgermeister war zuletzt sauer wegen seiner Meinung nach fehlender Unterstützung nach dem Eklat am Bahnhof. Die fordert er jetzt ein.

» rbb24 über Boygenius in der Verti Music Hall: Ein achtsamer Safe Space

Boygenius ist keine neue Boyband, ganz im Gegenteil. Der ironische Seitenhieb im Bandnamen stammt von drei Musikerinnen, die sich für das Projekt als Supergroup zusammengefunden haben. In Berlin spielten sie ihr erstes Deutschlandkonzert.

15. August 2023

» mdr über CSD in Magdeburg: Organisatoren sehen kein Sicherheitsrisiko

Die Veranstalter des Christopher-Street-Days in Magdeburg sehen wenige Tage vor der Veranstaltung keine Sicherheitsrisiken. Beim CSD in Weißenfels hatte es vergangene Woche Übergriffe gegeben.