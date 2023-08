Ausgewählter Artikel:

» (18.08.2023) Refinery29: Ich stehe auf Frauen – aber wieso stehen sie nicht auf mich?

Als mir zum ersten Mal klar wurde, dass ich Frauen heiß finde, war ich davon total überrascht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. August 2023

» Tagesspiegel: In Berlin-Kreuzberg – Hunderte demonstrieren gegen queerfeindliche Gewalt

Rund 450 Demonstrierende haben am Donnerstag in Berlin-Kreuzberg gegen Queerfeindlichkeit protestiert. Anlass war ein homophober Angriff auf zwei Frauen im Juli.

» TAG24: Für mehr Kohle – Polizisten identifizieren sich plötzlich reihenweise als non-binär

Auffällige viele Polizeibeamte bekannten sich in Australien plötzlich dazu, non-binär zu sein. Dahinter steckt wohl ein Missbrauch von geltendem Recht.

» Die Rheinpfalz: Wie aus Samira Samy wurde – Fußballerin outet sich als Transgender

Fußball. Machowelt. Unzerstörbare Bastion echter Kerle. Wo geschmacklose Zoten noch immer zum guten Ton gehören, ist kein Platz für zartbesaitete Weicheier. Ein junger Mann aus Alsenborn bricht diese Regeln, outet sich als Transgender und will einfach nur Fußball spielen. Seine Geschichte macht Mut.

» Tagesspiegel spricht mit Banafshe Hourmazdi über "Loving Her": "Eine lesbische Serie im ZDF-Hauptprogramm, das wärs doch"

Ende August startet die zweite Staffel der ZDF-Serie "Loving Her". Es ist die erste lesbische Serie im deutschen Fernsehen – und eine, die queeres Leben nicht problematisiert.

» Deutsche Welle: Äthiopien macht Jagd auf Homosexuelle

Der Hass auf die LGBTQ-Community sitzt tief in Äthiopiens Gesellschaft. Die Behörden haben nun die Verfolgung von Homosexuellen verschärft und rufen Bürger zur Mithilfe auf. S.a.: Äthiopien zieht Daumenschrauben gegen Homosexuelle an (14.08.2023)

» musikexpress kürt Album der Woche: "Homo Anxietatem" von Shamir

Leidenschaftlicher Postgender-Pop, der direkt ins Herz geht.

» Tages-Anzeiger: Trans Frau Philippa Jarke macht die Ansagen im Berliner ÖV

"Möglichst genderneutral" sollte die U-Bahn-Stimme klingen. Die Synchronsprecherin setzte sich gegen über 1000 andere durch. Und wer hat in Schweizer Trams und Bussen das Sagen? S.a.: Trans Frau ist neue Stimme der BVG (14.12.2020)

» Nordkurier: So reagiert Neubrandenburg auf Silvio Witts Regenbogen-Appell

Einige Politiker aus Neubrandenburg kritisieren Oberbürgermeister Witts Appell, den CSD zu besuchen. Offenbar gab es auch Forderungen zu Solidaritäts-Videos.

» Deutsche Welle: Deutsche Gefängnisse mit Transpersonen überfordert

Der Klimaaktivistin Penelope Frank droht Haft – die Transfrau will nicht in den Männerknast. Das geplante Selbstbestimmungsgesetz wird zur Herausforderung.

» OÖNachrichten: Verfolgung Homosexueller in NS-Zeit – Linz will historische Lücke schließen

Erkenntnisse des neuen Forschungsprojektes werden in einem Sammelband gebündelt

» Süddeutsche Zeitung: Hans-Sachs-Straßenfest findet statt – aber mit Absperrgittern und Kontrollen

Weniger angemeldete Besucher, Absperrgitter und Kontrollen: Das queere Straßenfest in der Isarvorstadt findet statt, aber verändert sich.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Transidentität in Oberberg "eine ganz einsame Kiste"

Oberbergs zweite "Pride Week" machte am Mittwochabend auch im Gummersbacher Kinocenter Seven Station. Dort ging es um Transidentität.

» Kirche+Leben: Kirche ist Mit-Initiatorin für ersten "Christopher Street Day" in Haltern

Die katholische Pfarrei und die Caritas zählen zu den Impulsgebern für den ersten "Christopher Street Day" am Samstag in Haltern.

17. August 2023

» Ostthüringer Zeitung über Einsatz gegen Rechtsextremismus: Es geht nur zusammen

"Verschiedene rechtsextreme Strömungen schaffen es trotz teils unterschiedlicher Ansichten im Grunde zusammen zu stehen, denn sie eint die Demokratiefeindlichkeit. Der demokratischen Zivilgesellschaft sollte es daher ein Anliegen sein, ebenso geschlossen gegen menschenfeindliche und radikale Stimmen zu stehen."

» RND: Vor 20 Jahren – Senator Schills Abgang mit "Hitler-Herpes"

Was ist aus dem schillernden Rechtspopulisten geworden, der sich als ,,Richter Gnadenlos" einen Namen und machte und 2001 mithilfe der CDU zum Hamburger Innensenator gekürt wurde? 20 Jahre nach seinem spektakulären Abgang lebt Ronald Schill noch immer in Rio – wenn er nicht gerade im deutschen Trash-TV Kasse macht.

» FR interviewt Porno-Expertin: "Irritierend, von Inhalten erregt zu werden, die den eigenen Werten widersprechen"

Madita Oeming erforscht Pornos und wirbt für einen offenen Umgang mit der Lust. Wie rassistisch dürfen sexuelle Fantasien sein, wenn wir uns doch als aufgeklärte Person sehen?

» Focus: Go woke, go broke? Das Problem ist in Wahrheit ein ganz anderes

Influencer und Medien haben in den USA eine Wutwelle ausgelöst, weil die Biermarke Bud Light mit einer Trans-Person warb. Da die Umsätze danach um 25 Prozent einbrachen, frohlocken nun auch deutsche Transgegner: ,,Go woke, go broke." Dabei hat die Debatte mit Wokeness wenig zu tun.

» mdr-Kommentar zum Genderzeichen-Verbot: Ist das dieses #moderndenken, von dem alle reden?

Das neue Verbot von Genderzeichen an Schulen in Sachsen-Anhalt wird im Netz kontrovers diskutiert. Unsere Autorin hat die Debatte verfolgt und findet das Verbot übergriffig und aus der Zeit gefallen.

» Zeit Online interviewt GEW: "Bildungspolitik sollte die Demokratie nicht kaputtmachen"

Gendern mit Sonderzeichen ist an Schulen in Sachsen-Anhalt verboten worden. Eva Gerth von der GEW sagt, Lehrkräfte und Schüler sollten selbst entscheiden, ob sie gendern.