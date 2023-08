Ausgewählter Artikel:

» (19.08.2023) watson: Wir waren mit der berühmtesten LGBTQ-Aktivistin in der SVP-Hochburg – es endete unschön

Anna Rosenwasser kandidiert für die SP Zürich als Nationalrätin. watson hat mit ihr einen Ausflug in eine SVP-Hochburg gemacht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. August 2023

» freiheit.org: Queer in der Slowakei? Ein Albtraum

Slowakische Queere genießen fast keine Rechte. In dem immer noch streng katholisch geprägten Land gibt es keine anerkannten Partnerschaften für gleichgeschlechtlich orientierte Menschen. Im Gegenteil – die Ehe ist als einzigartige Verbindung zwischen Mann und Frau in der Verfassung verankert. In der Gesellschaft herrschen starke Ressentiments gegen LGBTQ vor, die von Spitzenpolitiker und der katholischen Kirche weiter angeheizt werden.

» watson: "And Just Like That..." – Schwule Sex-Szene löst Queer-Diskussion bei Fans aus

Schwuler Sex, ein peinlicher Gastauftritt und Tränen bei den Zuschauern: Das war die zehnte Folge "And Just Like That...".

» derStandard.at: Opfer von sexuellem Übergriff beklagt dessen Publikation in Buch "Oh Boy"

Der Sammelband war im Juli erschienen und will sich mit Konzepten von Männlichkeit auseinandersetzen. S.a.: Wann ist ein Mann (k)ein Mann? (16.07.2023)

» ÖAW: Die Welt in Pink

Dem Hype um den Blockbuster "Barbie" ist diesen Sommer kaum zu entkommen. Vor diesem Hintergrund der rosaroten Plastikwelt schildern Forscherinnen die reale historische Bedeutung, Herkunft und weiteres Wissenswertes zur Farbe Pink.

» Bravo interviewt Reneé Rapp: "Niemand sollte jemals gezwungen werden, sich zu outen!"

Newcomerin Reneé Rapp hat im exklusiven BRAVO-Interview unter anderem über ihr Coming-Out gesprochen und warum sie es in gewisser Weise zweimal erlebt hat!

» Merkurist: "Mainzer:innen" – Warum gendert die Stadtverwaltung?

Die Stadt Mainz gendert in in ihrer Kommunikation nach außen mithilfe des Doppelpunkts. Wir haben nachgefragt, wie es dazu kam.

» Fränkischer Tag: Buntes Bündnis zeigt Flagge gegen AfD-Vize Brandner

Beim Auftritt von AfD-Vize Stephan Brandner prallen in Oberhaid Welten aufeinander. Mehr als doppelt so viele Gegendemonstranten protestieren gegen die Rechtsaußenpartei. Das Wichtigste: Es blieb friedlich.

» watson: Wir waren mit der berühmtesten LGBTQ-Aktivistin in der SVP-Hochburg – es endete unschön

Anna Rosenwasser kandidiert für die SP Zürich als Nationalrätin. watson hat mit ihr einen Ausflug in eine SVP-Hochburg gemacht.

» nd über Demo gegen Queerfeindlichkeit in Berlin-Kreuzberg: "Wir haben es satt, Angst zu haben"

Im Juli ereignete sich mitten in Kreuzberg ein brutaler Angriff auf zwei Frauen aus homofeindlichen Motiven. Queers wehren sich dagegen am Ort der Tat. Derweil steigen in ganz Berlin die Angriffszahlen.

» Szene Hamburg über Queer Film Festival: Emotionale Zugehörigkeit

Das Hamburg International Queer Film Festival ist Deutschlands größtes Filmfest für queere Filme. 2023 findet es vom 17. bis zum 22. Oktober statt.

18. August 2023

» musikexpress über Greta van Fleet: Sänger Josh Kiszka erleichtert über sein Coming-out

Im Juni outete sich der Josh Kiszka als Mitglied der LGBTQ+-Community. Nun zeigt er sich emotional angesichts des Supports seiner Fans. S.a.: Leadsänger von Greta Van Fleet outet sich (21.06.2023)

» monopol befragt Künstlerduo Elmgreen & Dragset zu Angriffen auf Homosexuellen-Denkmal: "Vandalismus nicht zu viel Bedeutung beimessen"

Am Wochenende wurde das Berliner Denkmal für die im Holocaust verfolgten Homosexuellen zum wiederholten Male angegriffen. Die Urheber des Werks Elmgreen & Dragset warnen jedoch davor, aus der Tat allgemeine Schlüsse zu ziehen

» taz über rechtsextreme Übergriffe in Deutschland: Nazipositive Stimmung

In den vergangenen Wochen gab es vermehrt rassistische, antisemitische und queerfeindliche Angriffe. Jedes Schweigen dazu unterstützt die Ideologie.

» Tagesspiegel: In Berlin-Kreuzberg – Hunderte demonstrieren gegen queerfeindliche Gewalt

Rund 450 Demonstrierende haben am Donnerstag in Berlin-Kreuzberg gegen Queerfeindlichkeit protestiert. Anlass war ein homophober Angriff auf zwei Frauen im Juli.

» TAG24: Für mehr Kohle – Polizisten identifizieren sich plötzlich reihenweise als non-binär

Auffällige viele Polizeibeamte bekannten sich in Australien plötzlich dazu, non-binär zu sein. Dahinter steckt wohl ein Missbrauch von geltendem Recht.

» Die Rheinpfalz: Wie aus Samira Samy wurde – Fußballerin outet sich als Transgender

Fußball. Machowelt. Unzerstörbare Bastion echter Kerle. Wo geschmacklose Zoten noch immer zum guten Ton gehören, ist kein Platz für zartbesaitete Weicheier. Ein junger Mann aus Alsenborn bricht diese Regeln, outet sich als Transgender und will einfach nur Fußball spielen. Seine Geschichte macht Mut.

» Refinery29: Ich stehe auf Frauen – aber wieso stehen sie nicht auf mich?

Als mir zum ersten Mal klar wurde, dass ich Frauen heiß finde, war ich davon total überrascht.

» Tagesspiegel spricht mit Banafshe Hourmazdi über "Loving Her": "Eine lesbische Serie im ZDF-Hauptprogramm, das wärs doch"

Ende August startet die zweite Staffel der ZDF-Serie "Loving Her". Es ist die erste lesbische Serie im deutschen Fernsehen – und eine, die queeres Leben nicht problematisiert.

» Deutsche Welle: Äthiopien macht Jagd auf Homosexuelle

Der Hass auf die LGBTQ-Community sitzt tief in Äthiopiens Gesellschaft. Die Behörden haben nun die Verfolgung von Homosexuellen verschärft und rufen Bürger zur Mithilfe auf. S.a.: Äthiopien zieht Daumenschrauben gegen Homosexuelle an (14.08.2023)

» musikexpress kürt Album der Woche: "Homo Anxietatem" von Shamir

Leidenschaftlicher Postgender-Pop, der direkt ins Herz geht.