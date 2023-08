Ausgewählter Artikel:

» (22.08.2023) WDR: Keine Segnungen mehr – Lesbisches Paar vom Erzbistum Köln enttäuscht

Für Jasmin und Miriam war die Entscheidung des Erzbistums Köln ernüchternd. In der katholischen St. Lambertus-Gemeinde in Mettmann dürfen keine gleichgeschlechtlichen Paare mehr gesegnet werden.

22. August 2023

» Tagesspiegel-Kommentar: Warnen ist ein Akt der Rücksichtnahme – was soll daran schlecht sein?

Der WDR versieht alte Otto- und Harald-Schmidt-Shows mit Hinweisen und wird dafür als Zensor beschimpft. Das zeigt vor allem etwas über die Schimpfer.

» 20 Minuten: SRF eliminiert Genderstern – wegen Halbierungsinitiative?

SRF passt derzeit seine publizistischen Leitlinien an. Sonderzeichen wie der Genderstern sind beim Gebrauch der genderneutralen Sprache nicht mehr erwünscht.

» musikexpress: Nick Cave über seine Trans-Fans – "Ich liebe all meine Fans"

In einem Beitrag auf seiner "Red Hand Files"-Website hat Nick Cave eine Frage über seine Einstellung zu seinen Trans-Fans mit den Worten "Ich liebe all meine Fans" beantwortet.

» Missy Magazine über lesbische Hände: How to Hände

Kolumnist*in Evan ist sich sicher: Alle Hände sind lesbisch. Doch wie erkenne ich sapphische Hände?

» Wochenblitz aus Thailand: Bangkok ist am stärksten von der Ausbreitung des Affenpockenvirus betroffen

Thai­land hat in diesem Jahr 217 Affen­pock­en-Patien­ten, von denen mehr als die Hälfte in Bangkok diag­nos­tiziert wur­den, so das Depart­ment of Dis­ease Con­trol (DDC).

» Kirche+Leben: Erster Aids-Seelsorger Petrus Ceelen schämt sich oft für seine Kirche

Der erste Aids-Seelsorger in Deutschland Petrus Ceelen schämt sich oft für die katholische Kirche. Insbesondere die Sexualmoral kritisiert er.

» Fräulein Flora: Schiaches Salzburg – Queeres Salzburg

Wie war das früher mit dem Queersein in Salzburg. Unsere Korrespondenz für Sach und Krach "Schiaches Salzburg" war für die Beantwortung im Museum.

» katholisch.de: Queerpastoral – "Sichere Orte" innerhalb einer verletzenden Kirche?

In mittlerweile 20 von 27 deutschen Diözesen gibt es Ansprechpersonen und Seelsorgende für queere Menschen. Diese pastorale Aufgabe gerät aktuell immer mehr in den Fokus der Kirche – aus unterschiedlichen Gründen. Wie Queerseelsorger auf die derzeitigen Anfragen reagieren.

21. August 2023

» Spiegel über "Oh Boy": Verlag stoppt Auslieferung eines Sammelbandes über Männlichkeit

Sollte ein Mann über einen sexuellen Übergriff schreiben, den er begangen hat – obwohl die Betroffene es nicht wünschte? Diese Frage führte den Kanon Verlag nun dazu, seinen Sammelband "Oh Boy" vom Markt zu nehmen. S.a.: Wann ist ein Mann (k)ein Mann? (16.07.2023)

» Bote der Urschweiz: Kleinste Pride weltweit bietet Drag Queens, Tischfussball – und einen Minipool

Zum dritten Mal in Folge lädt das Kulturzentrum Galvanik ein zur wohl kleinsten Pride weltweit. Die Veranstaltung unter dem Titel "Glitzer fürs Leben" fand am Samstag, 19. August, statt.

» Merkur: "Schwul wird immer noch als Schimpfwort benutzt" – Felix Nieder über Homophobie und den langen Weg zur Akzeptanz

Anfang August hat Felix Nieder sein erstes Buch ,,Als mein schwules Ich starb" veröffentlicht. Mit IPPEN.MEDIA spricht er über Homophobie in Schulen und den langen Weg zu Aufklärung und Akzeptanz.

» Berliner Zeitung: Cancel Culture – Wie eine App verbannte Bücher wieder zugänglich macht

Eine App aus den USA umgeht Cancel-Regelungen für Bücher in Bibliotheken. Was steckt dahinter und wer ist der prominenteste Fan dieser Lektüre-App?

» zentralplus: Queere Bibel? Das hält ein Luzerner Professor davon

Ein Luzerner Theologe schreibt an der wohl ersten queeren Bibel der Welt. Doch das gefällt nicht jedem. Nun erklärt ein Bibelprofessor.

» Bistum Münster: Rund 600 Menschen feierten CSD in Haltern an der St.-Sixtus-Kirche

Der erste Christopher Street Day (CSD) in Haltern am See war ein voller Erfolg: Auf dem Marktplatz vor der Pfarrkirche St. Sixtus gab es ein farbenfrohes und fröhliches Fest mit toller Musik, spritzigen Shows und jeder Menge Infos und Austausch.

» Euronews: Gegen Homophobie, für Inklusion und Toleranz – Queerstreet Festival in Berlin

Immer wieder finden in Berlin homophobe Angriffe statt. Mit diesem Queer-Fest wollen die Organisatoren ein Zeichen gegen Mobbing, Stigmatisierung und Ausgrenzung setzen.

» CSD Bremen: Interview mit Polizeipräsident Dirk Fasse und LSBTIQ*-Beauftragte Julia Koopmann

"Ich stehe dafür ein, die Rolle rückwärts zu verhindern. Die offene und queere Gesellschaft ist aus meiner Sicht alternativlos." – Interview mit Dirk Fasse (61), Polizeipräsident Bremen, und Julia Koopmann (44), LSBTIQ-Ansprechpartnerin der Polizei Breme

20. August 2023

» Mallorca Magazin: Dreharbeiten für neue schwule Dating-Show "Mr. Gay Right" beginnen auf der Insel

Für fünf Tage ist das Model Alexander Gutbrod mit sieben Jungs, die sein Herz erobern wollen, in einer riesigen Villa mit Swimming-Pool bei Manacor. Das mehrteilige Format will mit längst überholten Vorurteilen aufräumen und beschäftigt sich mit Diskriminierungserfahrungen und den Herausforderungen einer Regenbogenfamilie.

» sportschau: Nikki Hiltz – ohne Geschlechtsidentität, aber mit Leidenschaft für Anerkennung

Mit Nikki Hiltz aus den USA startet ein Mensch ohne Geschlechtsidentität bei der WM. Sie kämpft auch um Anerkennung queerer Menschen.

» watson: Weshalb Frauen offener mit Homosexualität im Fussball umgehen als Männer

Am Sonntag geht mit dem Final Spanien – England auch die queerste Fussball-Weltmeisterschaft der Geschichte zu Ende. 120 Spielerinnen leben offen homosexuell. Der Kontrast zum Männerfussball könnte kaum grösser sein.