» (22.08.2023) Deutsche Welle: LGBTQ-Rechte – weltweit immer mehr Einschränkungen

In Kalifornien wurde eine Ladenbesitzerin wegen einer Regenbogen-Flagge erschossen. Doch nicht nur in den USA schlägt der LGBTQ-Community Hass entgegen, immer mehr Staaten schränken ihre Rechte ein. Ein Überblick.

22. August 2023

» Tagesspiegel: Noch wenig Daten zur Wirksamkeit – Berliner Studie zu Mpox-Impfstoff sucht Probanden

Der Impfstoff gegen Mpox ist zwar sicher. Wie gut er wirklich ist, untersucht die Charité gerade – und ist dabei dringend auf mehr Probanden angewiesen.

» israel heute: 2 Väter mit Kindern sind "keine richtige Familie"

Ein homosexuelles Paar mit drei Kindern durfte einen beliebten israelischen Nationalpark nicht zum "Familien"-Tarif betreten.

» Die Presse: Alice Schwarzer – Transsexualität "ist leider ein Massenphänomen"

Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland kann jeder Mensch Geschlecht und Vornamen selbst festlegen und einfach ändern. Heftigen Widerstand gibt es von "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer.

» Die Rheinpfalz: Südstern distanziert sich von Ausgrenzungen

Mitten in der Sommerpause meldet sich das Haus Südstern in Landau zu Wort und gibt seine Einschätzung zur Auseinandersetzung um die Er-lebt-Gemeinde ab. Es sei nicht vertretbar, aus den wenigen Bibelstellen eine Ablehnung der Homosexualität abzuleiten.

» Domradio: Anuth weist bei Segnungsfeiern Kritik am Kirchenrecht zurück – "Das Problem ist die Sexualmoral"

Trotz Verbots soll in Wülfrath wieder ein Segnungsgottesdienst für sich liebende Paare stattfinden. Eine weitere Maßregelung durch das Erzbistum Köln schließt Bernhard Anuth nicht aus. Doch das Problem liege nicht im Kirchenrecht.

» katholisch.de interviewt Mitorganisator von CSD: "Haben den Bischof nicht um Erlaubnis gefragt"

Eine ungewöhnliche Allianz? In der Kleinstadt Haltern am See haben katholische Pfarrei und Caritas einen Christopher Street Day ins Leben gerufen. Im katholisch.de-Interview erzählt Pastoralreferent Georg Kleemann, wie die Feier abgelaufen ist und was er Kritikern antwortet.

» t-online: Dating im TV – Kandidatin will queere Türkinnen repräsentieren

Ab dem 1. September läuft auf RTL+ die neue Staffel Princess Charming. Auch aus der Nähe Hamburgs ist eine Kandidatin dabei. Doch wer ist Ebru Tekves? S.a.: RTL stellt die Princess 2023 vor (16.08.2023)

» MUCBOOK: Unsere liebsten Safer Spaces für FLINTA* in München

Sind wir mal ehrlich: München gilt oft als sehr sichere Stadt, doch für FLINTA* kann kein Raum in einer Stadt sicher genug sein. Und das ist nicht nur patriarchalen Strukturen, Sexismus, Homophobie oder Gewalt geschuldet – es gibt immer noch zu wenig Räume der Offenheit, Akzeptanz und Sichtbarkeit für alle weiblich gelesenen Personen. Orte, an denen sich FLINTA* wohl fühlen und vor (Alltags-) Diskriminierungen und Sexismus geschützt sind, sind einer der wichtigsten Bestandteile in einem feministischen Diskurs. Diese Schutzräume braucht es in jeder Stadt. Und wir finden, wenn es sie gibt, sollten sie auch sichtbar gemacht werden! Daher haben wir unsere liebsten Safer Spaces für FLINTA* in München herausgesucht und dir hier zusammengestellt.

» Tagesspiegel-Kommentar: Warnen ist ein Akt der Rücksichtnahme – was soll daran schlecht sein?

Der WDR versieht alte Otto- und Harald-Schmidt-Shows mit Hinweisen und wird dafür als Zensor beschimpft. Das zeigt vor allem etwas über die Schimpfer.

» 20 Minuten: SRF eliminiert Genderstern – wegen Halbierungsinitiative?

SRF passt derzeit seine publizistischen Leitlinien an. Sonderzeichen wie der Genderstern sind beim Gebrauch der genderneutralen Sprache nicht mehr erwünscht.

» musikexpress: Nick Cave über seine Trans-Fans – "Ich liebe all meine Fans"

In einem Beitrag auf seiner "Red Hand Files"-Website hat Nick Cave eine Frage über seine Einstellung zu seinen Trans-Fans mit den Worten "Ich liebe all meine Fans" beantwortet.

» Missy Magazine über lesbische Hände: How to Hände

Kolumnist*in Evan ist sich sicher: Alle Hände sind lesbisch. Doch wie erkenne ich sapphische Hände?

» Wochenblitz aus Thailand: Bangkok ist am stärksten von der Ausbreitung des Affenpockenvirus betroffen

Thai­land hat in diesem Jahr 217 Affen­pock­en-Patien­ten, von denen mehr als die Hälfte in Bangkok diag­nos­tiziert wur­den, so das Depart­ment of Dis­ease Con­trol (DDC).

» Kirche+Leben: Erster Aids-Seelsorger Petrus Ceelen schämt sich oft für seine Kirche

Der erste Aids-Seelsorger in Deutschland Petrus Ceelen schämt sich oft für die katholische Kirche. Insbesondere die Sexualmoral kritisiert er.

» WDR: Keine Segnungen mehr – Lesbisches Paar vom Erzbistum Köln enttäuscht

Für Jasmin und Miriam war die Entscheidung des Erzbistums Köln ernüchternd. In der katholischen St. Lambertus-Gemeinde in Mettmann dürfen keine gleichgeschlechtlichen Paare mehr gesegnet werden.

» Fräulein Flora: Schiaches Salzburg – Queeres Salzburg

Wie war das früher mit dem Queersein in Salzburg. Unsere Korrespondenz für Sach und Krach "Schiaches Salzburg" war für die Beantwortung im Museum.

» katholisch.de: Queerpastoral – "Sichere Orte" innerhalb einer verletzenden Kirche?

In mittlerweile 20 von 27 deutschen Diözesen gibt es Ansprechpersonen und Seelsorgende für queere Menschen. Diese pastorale Aufgabe gerät aktuell immer mehr in den Fokus der Kirche – aus unterschiedlichen Gründen. Wie Queerseelsorger auf die derzeitigen Anfragen reagieren.

21. August 2023

» Spiegel über "Oh Boy": Verlag stoppt Auslieferung eines Sammelbandes über Männlichkeit

Sollte ein Mann über einen sexuellen Übergriff schreiben, den er begangen hat – obwohl die Betroffene es nicht wünschte? Diese Frage führte den Kanon Verlag nun dazu, seinen Sammelband "Oh Boy" vom Markt zu nehmen. S.a.: Wann ist ein Mann (k)ein Mann? (16.07.2023)

» Bote der Urschweiz: Kleinste Pride weltweit bietet Drag Queens, Tischfussball – und einen Minipool

Zum dritten Mal in Folge lädt das Kulturzentrum Galvanik ein zur wohl kleinsten Pride weltweit. Die Veranstaltung unter dem Titel "Glitzer fürs Leben" fand am Samstag, 19. August, statt.