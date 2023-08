Ausgewählter Artikel:

» (24.08.2023) Du bist Halle: Keine Regenbogenfahnen zum CSD-Straßenfest am Ratshof in Halle? Verwunderung im Hauptausschuss

Am 9. September steigt in Halle (Saale) das CSD-Straßenfest, zudem wird es eine bunte Parade durch die Stadt geben. Doch der Ratshof selbst bleibt möglicherweise grau.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. August 2023

» LTO-Kommentar zum Selbstbestimmungsgesetz: Hören wir auf die Betroffenen!

Endlich ist es da, das durch ermüdende Diskussionen verschleppte Selbstbestimmungsgesetz. Im Gegensatz zu Kritikern hört der Gesetzgeber auf Betroffene.

» ZDF interviewt Aktivistin Julia Monro: "Macht keinen Spaß, trans zu sein"

Der Kritik, Trans-Sein wäre ein Trend widerspricht Aktivistin Julia Monro. Vielmehr bestehe ein psychischer Leidensdruck.

» mena-watch: Jordaniens Geheimpolizei nimmt LGBTQ-Gemeinschaft ins Visier

Trotz der offiziellen Aufhebung der Anti-Homosexuellen-Gesetze entführen, schikanieren und outen jordanische Sicherheitsdienste LGBTQ+-Menschen.

» der Freitag: Safe Spaces reichen nicht – Queer muss Antifa bedeuten und Antifa queer

Stonewall haben wir viel zu verdanken, die Errichtung und Verteidigung von Safe Spaces für queere Menschen etwa. Doch das reicht jetzt nicht mehr

» tagesschau.de über Weißenfels: Diskussion um Polizeipräsenz bei CSD reißt nicht ab

Beim CSD in Weißenfels vor anderthalb Wochen hatte es Ausschreitungen gegeben. Nach wie vor gibt es Kritik an der Zahl der Einsatzkräfte vor Ort.

» nd: Partnerschaftsgesetz in der Ukraine unter Zeitdruck

Queere Paare im Krieg brauchen rechtliche Anerkennung als Familien. Ein Gesetzentwurf kann die eingetragenen Partnerschaft ermöglichen – wenn er bis Jahresende verabschiedet wird.

» nd: LGBT-Rechte – Konservative Wende in Kirgistan

Kirgistan hat die "LGBT-Propaganda" verboten. Damit kann die Regierung sexuelle Minderheiten unterdrücken und gegen NGOs vorgehen.

» Nordkurier: Nach CSD-Pöbeleien steht Neubrandenburger Polit-Neuling im Abseits

Tim Großmüller, der für die "Bürger für Neubrandenburg" Politik machen wollte, hatte mit markigen Worten für Empörung gesorgt. Nun kam es zum Bruch mit seiner Fraktion.

» Wochenblitz: Britische Trans-Comedian Darcie Silver stirbt unerwartet mit 35 Jahren in Thailand

Dar­cie Sil­ver, eine britis­che Trans-Come­di­an, die 2019 mit ihrer bahn­brechen­den Per­for­mance beim renom­mierten Edin­burgh Fringe Fes­ti­val für Auf­se­hen sorgte, ist im Alter von nur 35 Jahren in Thai­land vorzeit­ig ver­stor­ben. Die genauen Umstände ihres plöt­zlichen Ablebens sind noch nicht bekan­nt.

» watson über "Stern TV": Schwuler Muslime berichtet Steffen Hallaschka von schlimmen Anfeindungen

Eine bunte Sendung soll es werden, kündigt "Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka am Mittwochabend an. Mutige Geschichten sollen dieses Mal im Vordergrund stehen: Von Veuve Noire, einer Dragqueen, die zwischen den Geschlechtern fließt, bis hin zu Jakub Celebi alias "Kurdische Kween", der als schwuler Muslim seinen Weg geht.

» Kronen Zeitung: Whoopi Goldberg lesbisch? Das sagt sie dazu

Whoopi Goldberg hat jetzt reinen Tisch gemacht und offen über ihre Sexualität gesprochen. Schauspielerin Raven-Symoné hatte die "Sister Act"-Darstellerin zuvor darauf angesprochen, dass sie "lesbische Vibes" ausstrahle.

» SRF: Gut gemeint und umstritten – Unterstützung für ungarische NGO

Ungarn bekämpft, was Präsident Orbán nicht passt, und die Schweiz gibt Ungarn Geld. Lässt sich die Schweiz übertölpeln?

» ZDF: Umgang mit Gewalt im Regenbogenviertel

Immer mehr Angriffe auf queere Menschen. Die Frankfurter Polizei hat reagiert und abends eine feste Kontrollstelle im queeren Viertel eingerichtet.

» Verlagshaus Jaumann: Regenbogenfahne in Grenzach-Wyhlen – Hasskommentare für Juso-Video

Die Jusos in Grenzach-Wyhlen bekommen viele Hasskommentare für ein Video. Darin geht es darum, dass in der Gemeinde Regenbogenflaggen gehisst werden.

» evangelisch.de: Fußballerin, Superstar und lesbisch

Die Fußball-WM der Frauen in Neuseeland und Australien war ein voller Erfolg. Und nie waren so viele offen lesbisch oder queer lebende Spielerinnen dabei. Ein Zeichen für mehr Vielfalt und Akzeptanz im Fußball?

23. August 2023

» Süddeutsche Zeitung über queere 100-Meter-Weltmeisterin Sha'Carri Richardson: Ruhe, bitte!

Im Moment des Triumphes bei der Leichtathletik-WM will Sha'Carri Richardson ihre schwierige Zeit vor dem Sieg am liebsten ausblenden.

22. August 2023

» Tagesspiegel: Noch wenig Daten zur Wirksamkeit – Berliner Studie zu Mpox-Impfstoff sucht Probanden

Der Impfstoff gegen Mpox ist zwar sicher. Wie gut er wirklich ist, untersucht die Charité gerade – und ist dabei dringend auf mehr Probanden angewiesen.

» israel heute: 2 Väter mit Kindern sind "keine richtige Familie"

Ein homosexuelles Paar mit drei Kindern durfte einen beliebten israelischen Nationalpark nicht zum "Familien"-Tarif betreten.

» Die Presse: Alice Schwarzer – Transsexualität "ist leider ein Massenphänomen"

Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland kann jeder Mensch Geschlecht und Vornamen selbst festlegen und einfach ändern. Heftigen Widerstand gibt es von "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer.