» (25.08.2023) come-on.de: Naziterror – Historiker berichtet über das Schicksal eines Lüdenscheiders

"Vielfalt für alle – kein Platz für Intoleranz" lautet das Motto des ersten Christopher Street Day (CSD) in Lüdenscheid am Samstag. Damit plädieren die Initiatoren – der Kulturverein Frieda, die Aktionsgruppe 8. März und private Interessenten – für die Stärkung der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transgeschlechtlichen Personen und allen anderen Mitgliedern der queeren Community.

25. August 2023

» WAZ: Feo (non-binär) aus NRW – "Von uns geht keine Gefahr aus"

Feo ist non-binär – und mit dem neuen Selbstbestimmungesetz überhaupt nicht zufrieden. Besonders einen Punkt findet Feo ,,katastrophal".

» Telepolis: Warum es kaum Streit um die Parole "Transmänner sind Männer" gibt

In der Debatte geht immer nur um (Trans-)Frauen. Männer fühlen sich nicht bedroht, wenn sie jemanden nicht als "echten Mann" sehen. Ist weibliche Hysterie das Problem?

» Tagesspiegel: Que(e)r durch Berlin – Von Pissoirs und schwulen Nazis

Bei einer queeren Radtour kann man an altbekannten Orten Neues über die Geschichte Berlins lernen. Das Beste: Über das eigene Handy kann man die Tour machen, wann und wie man will.

» WDR: Ein Jahr nach dem Tod von Malte C.

Der Tod des 25 jährigen Transmannes Malte C. vor einem Jahr am Rande des CSD in Münster hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. NRW-Innenminister Herbert Reul versprach kurz darauf, Straftaten und Hass gegen die queere Community stärker in den Blick zu nehmen. Über Besserungen und weiteren Handlungsbedarf berichtet Nadja Baschek.

» Westfälische Nachrichten über Dyke March in Münster: Flammender Appell, Anderssein zu akzeptieren

Weniger Teilnehmer als erwartet kamen zum Dyke-March durch die Innenstadt. Dafür waren die vorgetragenen Appelle umso eindringlicher. Das Ziel, Menschen mit unterschiedlicher sexueller Ausrichtung sichtbar machen und gegenseitigen Respekt erreichen.

» buten un binnen: "Der Christopher Street Day in Bremen wird immer wichtiger"

Beim Christopher Street Day am Samstag in Bremen hoffen die Veranstalter auf viele Teilnehmer. Je mehr Menschen mitmachten, desto größer die politische Bedeutung, erklärt ein Sprecher.

» Salzburger Nachrichten: Queeres Salzburg – Warum Diversität für Hosi-Geschäftsführerin Conny Felice keine Einbahnstraße ist

Der Juni stand weltweit im Zeichen des Pride-Monats. In Salzburg wird heuer verspätet gefeiert: Ab Ende August findet das Pride-Festival in der Stadt statt. Conny Felice, Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative Salzburg, spricht in der neuen Folge der "gefragten Frau" über queeres Leben in Salzburg, die Bedeutung von Sprache und Bildung und erklärt, warum Diversität für sie "keine Einbahnstraße" ist.

24. August 2023

» LTO-Kommentar zum Selbstbestimmungsgesetz: Hören wir auf die Betroffenen!

Endlich ist es da, das durch ermüdende Diskussionen verschleppte Selbstbestimmungsgesetz. Im Gegensatz zu Kritikern hört der Gesetzgeber auf Betroffene.

» ZDF interviewt Aktivistin Julia Monro: "Macht keinen Spaß, trans zu sein"

Der Kritik, Trans-Sein wäre ein Trend widerspricht Aktivistin Julia Monro. Vielmehr bestehe ein psychischer Leidensdruck.

» mena-watch: Jordaniens Geheimpolizei nimmt LGBTQ-Gemeinschaft ins Visier

Trotz der offiziellen Aufhebung der Anti-Homosexuellen-Gesetze entführen, schikanieren und outen jordanische Sicherheitsdienste LGBTQ+-Menschen.

» der Freitag: Safe Spaces reichen nicht – Queer muss Antifa bedeuten und Antifa queer

Stonewall haben wir viel zu verdanken, die Errichtung und Verteidigung von Safe Spaces für queere Menschen etwa. Doch das reicht jetzt nicht mehr

» tagesschau.de über Weißenfels: Diskussion um Polizeipräsenz bei CSD reißt nicht ab

Beim CSD in Weißenfels vor anderthalb Wochen hatte es Ausschreitungen gegeben. Nach wie vor gibt es Kritik an der Zahl der Einsatzkräfte vor Ort.

» nd: Partnerschaftsgesetz in der Ukraine unter Zeitdruck

Queere Paare im Krieg brauchen rechtliche Anerkennung als Familien. Ein Gesetzentwurf kann die eingetragenen Partnerschaft ermöglichen – wenn er bis Jahresende verabschiedet wird.

» nd: LGBT-Rechte – Konservative Wende in Kirgistan

Kirgistan hat die "LGBT-Propaganda" verboten. Damit kann die Regierung sexuelle Minderheiten unterdrücken und gegen NGOs vorgehen.

» Du bist Halle: Keine Regenbogenfahnen zum CSD-Straßenfest am Ratshof in Halle? Verwunderung im Hauptausschuss

Am 9. September steigt in Halle (Saale) das CSD-Straßenfest, zudem wird es eine bunte Parade durch die Stadt geben. Doch der Ratshof selbst bleibt möglicherweise grau.

» Nordkurier: Nach CSD-Pöbeleien steht Neubrandenburger Polit-Neuling im Abseits

Tim Großmüller, der für die "Bürger für Neubrandenburg" Politik machen wollte, hatte mit markigen Worten für Empörung gesorgt. Nun kam es zum Bruch mit seiner Fraktion.

» Wochenblitz: Britische Trans-Comedian Darcie Silver stirbt unerwartet mit 35 Jahren in Thailand

Dar­cie Sil­ver, eine britis­che Trans-Come­di­an, die 2019 mit ihrer bahn­brechen­den Per­for­mance beim renom­mierten Edin­burgh Fringe Fes­ti­val für Auf­se­hen sorgte, ist im Alter von nur 35 Jahren in Thai­land vorzeit­ig ver­stor­ben. Die genauen Umstände ihres plöt­zlichen Ablebens sind noch nicht bekan­nt.

» watson über "Stern TV": Schwuler Muslime berichtet Steffen Hallaschka von schlimmen Anfeindungen

Eine bunte Sendung soll es werden, kündigt "Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka am Mittwochabend an. Mutige Geschichten sollen dieses Mal im Vordergrund stehen: Von Veuve Noire, einer Dragqueen, die zwischen den Geschlechtern fließt, bis hin zu Jakub Celebi alias "Kurdische Kween", der als schwuler Muslim seinen Weg geht.

» Kronen Zeitung: Whoopi Goldberg lesbisch? Das sagt sie dazu

Whoopi Goldberg hat jetzt reinen Tisch gemacht und offen über ihre Sexualität gesprochen. Schauspielerin Raven-Symoné hatte die "Sister Act"-Darstellerin zuvor darauf angesprochen, dass sie "lesbische Vibes" ausstrahle.