Ausgewählter Artikel:

» (26.08.2023) katholisch.de: Pulte – Selbstbestimmungsgesetz ohne Auswirkungen auf Taufbücher

Das geplante Selbstbestimmungsgesetz macht die Änderung des bürgerlichen Geschlechts und des Namens bei Transpersonen einfacher. Die Kirche erkennt solche Änderungen aber nicht an – auch künftig zählen die Taufbücher, betont Kirchenrechtler Pulte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. August 2023

» taz über Anti-LGBTQI-Gesetz in Uganda: Beim Sex auf Wolke 9 "ertappt"

Seine Aussagen vor Gericht haben maßgeblich zum Anti-Homosexuellen-Gesetz beigetragen. Jetzt ist Elisha Mukisa selber eines seiner ersten Opfer.

» Tagesspiegel: Das Selbstbestimmungsgesetz kann besser werden – Gegen Misstrauen hilft nur Debatte

Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein großer Schritt – doch spiegelt auch Vorurteile gegen trans Menschen wider. Das Parlament kann das Gesetz besser machen, dabei hilft Aufklärung der Öffentlichkeit.

» Evangelische Zeitung: Friedensbewegung, Queer-Community – Geschichte der Regenbogenfahne

In der Bibel ist der Regenbogen ein Zeichen für den Bund zwischen Gott und den Menschen. Er ziert auch Fahnen der Friedensbewegung sowie der queeren Community.

» Nau: Cathy Hummels spricht mit Bruder über Leihmutterschaft und Vatersein

Cathy Hummels Bruder ist vor wenigen Wochen Vater geworden. Die Reise zum eigenen Kind mittels Leihmutterschaft war jedoch nicht einfach.

» Nau: Wirbel um Ex-Tennis-Star Navratilova wegen Aussage zu Transgender

Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Martina Navratilova (66) hat mit umstrittenen Aussagen zu trans Menschen für Aufregung gesorgt.

» Rolling Stone: Carlos Santana entschuldigt sich für transphobe Rede auf einem Konzert

Bei einem Konzert im Juli 2023 deutete der Gitarrist auf der Bühne an, dass er Trans-Menschen nicht anerkennt.

» katholisch.de: Erzbischof Koch – Segnung homosexueller Paare im Erzbistum möglich

Segnungen von homosexuellen Paaren stellt Erzbischof Heiner Koch den Seelsorgern seines Erzbistums frei. Er selbst werde das aber erst ab einem bestimmten Zeitpunkt tun, betont der Berliner Oberhirte.

» Sumikai: Präfektur Aichi führt "Familiensystem" für Paare sexueller Minderheiten und ihre Kinder ein

In der Präfektur Aichi wird ein "Familiensystem" eingeführt werden, durch das Paare, die einer sexuellen Minderheit angehören, und Paare, die nach dem bürgerlichen Gesetz verheiratet sind, sowie deren Kinder offiziell als Familie anerkannt werden.

» buten un binnen interviewt Bremer Organisatorin des ersten CSD: "Endlich ging es mir gut"

Irene Klock war Mitorganisatorin des ersten deutschen Christopher Street Day in Bremen. Wie es dazu kam und was ihr Outing damals in ihrem Büro auslöste, verrät sie hier.

» Heute.at: Erstes queeres Jugendzentrum zieht nach Ottakring

Der Standort steht fest: In der Fröbelgasse wird 2024 das erste queere Jugendzentrum Österreichs eröffnet, geplant wird gemeinsam mit Jugendlichen.

» Tagesspiegel: Angriff auf queere Bar in Beirut – "Mehr als eine Stunde festgehalten"

Am Mittwochabend beleidigte und bedrängte eine Gruppe von Männern Besucher in einer queeren Bar im Libanon. Ob es Verletzte gibt, ist bislang nicht klar.

25. August 2023

» WAZ: Feo (non-binär) aus NRW – "Von uns geht keine Gefahr aus"

Feo ist non-binär – und mit dem neuen Selbstbestimmungesetz überhaupt nicht zufrieden. Besonders einen Punkt findet Feo ,,katastrophal".

» Telepolis: Warum es kaum Streit um die Parole "Transmänner sind Männer" gibt

In der Debatte geht immer nur um (Trans-)Frauen. Männer fühlen sich nicht bedroht, wenn sie jemanden nicht als "echten Mann" sehen. Ist weibliche Hysterie das Problem?

» Tagesspiegel: Que(e)r durch Berlin – Von Pissoirs und schwulen Nazis

Bei einer queeren Radtour kann man an altbekannten Orten Neues über die Geschichte Berlins lernen. Das Beste: Über das eigene Handy kann man die Tour machen, wann und wie man will.

» WDR: Ein Jahr nach dem Tod von Malte C.

Der Tod des 25 jährigen Transmannes Malte C. vor einem Jahr am Rande des CSD in Münster hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. NRW-Innenminister Herbert Reul versprach kurz darauf, Straftaten und Hass gegen die queere Community stärker in den Blick zu nehmen. Über Besserungen und weiteren Handlungsbedarf berichtet Nadja Baschek.

» Westfälische Nachrichten über Dyke March in Münster: Flammender Appell, Anderssein zu akzeptieren

Weniger Teilnehmer als erwartet kamen zum Dyke-March durch die Innenstadt. Dafür waren die vorgetragenen Appelle umso eindringlicher. Das Ziel, Menschen mit unterschiedlicher sexueller Ausrichtung sichtbar machen und gegenseitigen Respekt erreichen.

» buten un binnen: "Der Christopher Street Day in Bremen wird immer wichtiger"

Beim Christopher Street Day am Samstag in Bremen hoffen die Veranstalter auf viele Teilnehmer. Je mehr Menschen mitmachten, desto größer die politische Bedeutung, erklärt ein Sprecher.

» come-on.de: Naziterror – Historiker berichtet über das Schicksal eines Lüdenscheiders

"Vielfalt für alle – kein Platz für Intoleranz" lautet das Motto des ersten Christopher Street Day (CSD) in Lüdenscheid am Samstag. Damit plädieren die Initiatoren – der Kulturverein Frieda, die Aktionsgruppe 8. März und private Interessenten – für die Stärkung der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transgeschlechtlichen Personen und allen anderen Mitgliedern der queeren Community.

» Salzburger Nachrichten: Queeres Salzburg – Warum Diversität für Hosi-Geschäftsführerin Conny Felice keine Einbahnstraße ist

Der Juni stand weltweit im Zeichen des Pride-Monats. In Salzburg wird heuer verspätet gefeiert: Ab Ende August findet das Pride-Festival in der Stadt statt. Conny Felice, Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative Salzburg, spricht in der neuen Folge der "gefragten Frau" über queeres Leben in Salzburg, die Bedeutung von Sprache und Bildung und erklärt, warum Diversität für sie "keine Einbahnstraße" ist.