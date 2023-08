Ausgewählter Artikel:

» (28.08.2023) come-on.de: 200 Teilnehmer bei CSD-Premiere in Lüdenscheid

Rund 200 Personen nahmen am Samstag am ersten Christoper Street Day (CSD) in Lüdenscheid teil. Unter dem Motto "Vielfalt für alle – kein Platz für Intoleranz" setzte sich am Nachmittag ein bunter Demonstrationszug vom Kreishaus in Richtung Sternplatz in Bewegung.

28. August 2023

» Münstersche Zeitung: Tausende bei emotionaler CSD-Demo in Münsters Innenstadt

Trotz des Verzichts auf Abschlussparty und Bühnenprogramm sind am Samstag Tausende dem Aufruf zur CSD-Demo in Münster gefolgt. Ein Zeichen der Solidarität und des Gedenkens an den im Vorjahr verstorbenen Malte C.

» Nordkurier: Stadtpolitiker bedroht? Schwere Vorwürfe in Neubrandenburg

Der Kommunalpolitiker Steven Giermann berichtete, er sei von politischen Akteuren eingeschüchtert worden. Er fordert nun mehr Toleranz und weniger Hass im Netz als Konsequenz.

» Spektrum.de: Schaden Pornos?

Nacktszenen sind im Internet nur wenige Klicks entfernt und auch für Minderjährige leicht zugänglich. Welche Folgen dies auf die Psyche hat, wird noch erforscht.

» Süddeutsche Zeitung über Kinder-Lesung beim Queer-Literatur-Festival: Geschichten über das Anderssein

Beim Queer Literatur Festival gibt es auch eine Veranstaltung für Familien mit Kindern. Allerdings liest diesmal kein Drag-King.

» Basler Zeitung: Zwei Baslerinnen kämpfen auf der weltweit grössten Drag-Bühne

Victoria Shakespears und Tessa Testicle nehmen am deutschen Ableger der ultraerfolgreichen Reality-TV-Show aus den USA teil. Wir erklären, wieso die Sendung so hohe Quoten feiert.

» blue News: Make-up-Konzern distanziert sich von Alice Cooper

Die Firma Vampyre Cosmetics hat die Zusammenarbeit mit Alice Cooper per sofort beendet. Der Rocker hatte sich mit kontroversen Äusserungen über trans Menschen ins Abseits manövriert.

» NRZ zum CSD Neukirchen-Vluyn über queeres Paar: "Ernten oft böse Blicke"

Hunderte Menschen haben beim CSD in Neukirchen-Vluyn für Toleranz demonstriert. Welche diskriminierenden Erfahrungen sie auf dem Land machen.

» watson: Rund 2000 Personen ziehen an bunter Pride-Demo durch Luzern

Rund 2000 Personen sind am Samstagabend an der Pride-Demo in Luzern durch die Stadt gezogen. Unter dem Motto "Zäme!" standen sie füreinander und für Gleichstellung ein. Es war ein farbenfroher Umzug an einem eher tristen Regensamstag.

» Fuldaer Zeitung: Eine Gruppe für alle Geschlechter – Haus am Kirschberg eröffnet queere Jugendgruppe

Die Teams im Haus am Kirschberg in Lauterbach eröffnen eine queere Jugendgruppe, in der Diskriminierung keinen Platz hat.

27. August 2023

» taz spricht mit Jenny Wilken über Trans* in den Medien: "Berichterstattung schürt Angst"

Vor einem Jahr lancierten Trans*­ver­ei­ne eine Petition für bessere Berichterstattung über Trans*themen. Jenny Wilken über den Stand der Debatte.

» Kronen Zeitung: Aufschrei in Ukraine – Transgender-Soldatin in Lemberg verprügelt

Eine Transgender-Soldatin wird von einem Mann angegriffen und verprügelt. Sie schafft es, alles auf Video aufzuzeichnen und macht den Schläger publik. In der Ukraine geht die Geschichte der mutigen Helen viral.

» Express über Kölner Drag Queen Naomy: "Habe mir den hässlichsten Wischmopp an Perücke gekauft"

Die Kölner Drag Queen "The Only Naomy" hat einen langen Weg von Drag Queen, Entertainerin und Moderatorin hinter sich. Dieser hat sie zu der Teilnahme der neuen Show "Drag Race Germany" geführt.

26. August 2023

» taz über LGBTQ-Community und Machomänner: Wir brauchen die Heten

Die Welt da draußen kippt gerade in alle Richtungen gleichzeitig. Wen die LGBTQ-Community jetzt alles auf ihrer Seite braucht. Eine Abschiedskolumne.

» derStandard.at: 15 Antworten zur Transgender-Debatte

Nicht erst seit dem deutschen Selbstbestimmungsgesetz wird über Rechte für Transpersonen gestritten. Warum sind auch manche Feministinnen gegen deren Gleichstellung? Und was sind zentrale Probleme für Betroffene?

» mdr: Wie sag ich es? Coming Out und Outing bei Freunden und der Familie

Schwul, lesbisch, bisexuell – LGBTQI+ ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Dennoch ist es für viele Menschen ein Problem über ihre Sexualität zu sprechen. Wie kann ein Coming-out gelingen, was hilft?

» taz über Anti-LGBTQI-Gesetz in Uganda: Beim Sex auf Wolke 9 "ertappt"

Seine Aussagen vor Gericht haben maßgeblich zum Anti-Homosexuellen-Gesetz beigetragen. Jetzt ist Elisha Mukisa selber eines seiner ersten Opfer.

» Tagesspiegel: Das Selbstbestimmungsgesetz kann besser werden – Gegen Misstrauen hilft nur Debatte

Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein großer Schritt – doch spiegelt auch Vorurteile gegen trans Menschen wider. Das Parlament kann das Gesetz besser machen, dabei hilft Aufklärung der Öffentlichkeit.

» Evangelische Zeitung: Friedensbewegung, Queer-Community – Geschichte der Regenbogenfahne

In der Bibel ist der Regenbogen ein Zeichen für den Bund zwischen Gott und den Menschen. Er ziert auch Fahnen der Friedensbewegung sowie der queeren Community.

» Nau: Cathy Hummels spricht mit Bruder über Leihmutterschaft und Vatersein

Cathy Hummels Bruder ist vor wenigen Wochen Vater geworden. Die Reise zum eigenen Kind mittels Leihmutterschaft war jedoch nicht einfach.