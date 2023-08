Ausgewählter Artikel:

» (29.08.2023) t-online: Homophobe beleidigen Twenty4Tim – Mutter reagiert überraschend

Olivia Jones hat auf homophobe Kritzeleien hingewiesen, die auf einem Plakat von Twenty4Tim in Hamburg zu lesen waren. Die Mutter des Influencers reagierte überraschend.

29. August 2023

» Telepolis interviewt Bijan Tavassoli: Warum der Staatsschutz eine "Transfrau" vor Linken, Rechten und Islamisten schützen musste

Bijan Tavassoli wollte mit einem parodistischen Umgang mit Gender-Kultur eine Debatte anstoßen. Es folgten massive Anfeindungen. Welche Bilanz zieht er aus der Aktion? (Teil 1). S.a.: Wien: Vorfall mit trans Frau in Frauensauna war inszeniert (30.05.2023)

» NZZ: Caitlyn Jenner ist die berühmteste Transfrau der USA. Warum ist sie dennoch eine so vehemente Gegnerin von Transfrauen im Sport

Caitlyn Jenner gewann unter dem Namen Bruce eine olympische Goldmedaille im Zehnkampf. Später wurde sie zum Reality-Star, dann zur Ikone für Transmenschen. Jetzt gilt sie als in der Community als Verräterin.

» katholisch.de kommentiert: Zur Verteidigung der Menschenwürde braucht die Kirche Glaubwürdigkeit!

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung hat der Kirche eine besondere Rolle zugesprochen: die Verteidigung der Menschenwürde. Um sie glaubwürdig auszufüllen, müsse die Kirche jedoch menschenverachtende Positionen ändern, kommentiert Joachim Frank.

» Express: Anfeindungen gegen Kölner Travestie-Star – "es rumort schon"

Vor einem Auftritt von Travestie-Star Julie Voyage bei einer Karnevalsgesellschaft wurden Schmierereien am Gebäude angebracht. Der Künstler war beeindruckt von der erlebten Solidarität.

» MoreCore: 10 LGBTQ+ und queere Artists in der alternativen Szene

Es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt, als auf ein Konzert zu gehen und sich in der Menge einfach pudelwohl zu fühlen. Das ist zwar für alle der Fall, jedoch für Menschen, die Teil der LGBTQ+ Community sind, nicht immer gegeben. Genau deshalb ist es für ebendiese Menschen so wertvoll, wenn Künstler:innen – trotz möglicher negativer Konsequenzen – ihre queere Identität öffentlich teilen

» Iceland Review: Vandalismus an Regenbogen in Reykjavík

Die Regenbogenflagge auf dem Asphalt des Skólavörðustígur ist am Sonntagmorgen mit weisser Farbe beschmiert worden. Der Anwohner Óttarr Makuch entdeckte den Akt von Vandalismus und benachrichtigte die Polizei.

» Siegener Zeitung aus Bad Berleburg: Warum ein "Aushilfslehrer" am JAG das Thema Homosexualität unterrichtet

Malte ist anders – und gerade deshalb so normal. Diese Botschaft möchte der Kabarettist und Theaterpädagoge Timo Schweitzer mit seiner Kunstfigur "Malte Anders" vermitteln. In Bad Berleburg wirft er als "Aushilfslehrer" jetzt am JAG einen humorvollen Blick auf das Thema Homosexualität.

» Süddeutsche Zeitung über erstes Festival für queere Literatur im HP8: Raus aus der Nische

Das 1. Queer Literatur Festival Münchens bietet mit Lesungen und Podiumsgesprächen den Autoren und Autorinnen queerer Literatur ein Forum.

28. August 2023

» SR.de: Hasskriminalität gegenüber queeren Menschen – ein Problem im Saarland?

Verbale oder körperliche Angriffe gehören immer noch zum Alltag lesbischer, schwuler, bisexueller und transgeschlechtlicher Menschen. In Deutschland wurden vergangenes Jahr mindestens 1400 queere Menschen angegriffen. Wie sieht es im Saarland aus? Und was wird gegen queerfeindliche Gewalt getan?

» Münstersche Zeitung: Tausende bei emotionaler CSD-Demo in Münsters Innenstadt

Trotz des Verzichts auf Abschlussparty und Bühnenprogramm sind am Samstag Tausende dem Aufruf zur CSD-Demo in Münster gefolgt. Ein Zeichen der Solidarität und des Gedenkens an den im Vorjahr verstorbenen Malte C.

» Nordkurier: Stadtpolitiker bedroht? Schwere Vorwürfe in Neubrandenburg

Der Kommunalpolitiker Steven Giermann berichtete, er sei von politischen Akteuren eingeschüchtert worden. Er fordert nun mehr Toleranz und weniger Hass im Netz als Konsequenz.

» Spektrum.de: Schaden Pornos?

Nacktszenen sind im Internet nur wenige Klicks entfernt und auch für Minderjährige leicht zugänglich. Welche Folgen dies auf die Psyche hat, wird noch erforscht.

» Süddeutsche Zeitung über Kinder-Lesung beim Queer-Literatur-Festival: Geschichten über das Anderssein

Beim Queer Literatur Festival gibt es auch eine Veranstaltung für Familien mit Kindern. Allerdings liest diesmal kein Drag-King.

» Basler Zeitung: Zwei Baslerinnen kämpfen auf der weltweit grössten Drag-Bühne

Victoria Shakespears und Tessa Testicle nehmen am deutschen Ableger der ultraerfolgreichen Reality-TV-Show aus den USA teil. Wir erklären, wieso die Sendung so hohe Quoten feiert.

» blue News: Make-up-Konzern distanziert sich von Alice Cooper

Die Firma Vampyre Cosmetics hat die Zusammenarbeit mit Alice Cooper per sofort beendet. Der Rocker hatte sich mit kontroversen Äusserungen über trans Menschen ins Abseits manövriert.

» NRZ zum CSD Neukirchen-Vluyn über queeres Paar: "Ernten oft böse Blicke"

Hunderte Menschen haben beim CSD in Neukirchen-Vluyn für Toleranz demonstriert. Welche diskriminierenden Erfahrungen sie auf dem Land machen.

» come-on.de: 200 Teilnehmer bei CSD-Premiere in Lüdenscheid

Rund 200 Personen nahmen am Samstag am ersten Christoper Street Day (CSD) in Lüdenscheid teil. Unter dem Motto "Vielfalt für alle – kein Platz für Intoleranz" setzte sich am Nachmittag ein bunter Demonstrationszug vom Kreishaus in Richtung Sternplatz in Bewegung.

» watson: Rund 2000 Personen ziehen an bunter Pride-Demo durch Luzern

Rund 2000 Personen sind am Samstagabend an der Pride-Demo in Luzern durch die Stadt gezogen. Unter dem Motto "Zäme!" standen sie füreinander und für Gleichstellung ein. Es war ein farbenfroher Umzug an einem eher tristen Regensamstag.

» Fuldaer Zeitung: Eine Gruppe für alle Geschlechter – Haus am Kirschberg eröffnet queere Jugendgruppe

Die Teams im Haus am Kirschberg in Lauterbach eröffnen eine queere Jugendgruppe, in der Diskriminierung keinen Platz hat.