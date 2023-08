Ausgewählter Artikel:

» (30.08.2023) Domradio: Pater lobt Erzbischof Kochs Worte zur Segnung Homosexueller

Im Erzbistum Berlin will Erzbischof Heiner Koch Segnungen von homosexuellen Paaren nicht sanktionieren. Die Gemeinde Sankt Canisius bietet das schon seit Jahren an. "Ein Stück Normalität", sagt Pater Manfred Hösl.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. August 2023

» Thüringische Landeszeitung: Hilfe, meine Tochter ist genderfluid

Autorin Verena Carl berichtet über ihr Leben mit einem Kind, das anders ist. Und das ist auch gut so.

» SRF: In Luzern wird an der ersten queeren Bibel getüftelt

Ein Update für die Heilige Schrift: Die Bibel soll der queeren Community zugänglich gemacht werden. Wie klappt das?

» EURACTIV.de: LGBTQ-Rechte – Rumänien legt Berufung gegen Menschenrechts-Urteil ein

Die Berufung der rumänischen Regierung gegen ein kürzlich ergangenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das Bukarest verpflichtete, gleichgeschlechtlichen Familien rechtlichen Schutz und Anerkennung zu gewähren, sei beschämend, erklärte die Accept Association am Montag.

» NDR über Comedian Daniel-Ryan Spaulding: "Power Gay" auf Deutschlandtour

Am 3. September tritt Daniel-Ryan Spaulding in Hamburg, am 6. September in Hannover auf. Wofür steht der kanadische Comedian, der mit seinen Instagram-Reels zu Identität, Sexualität und insbesondere homosexuellen Stereotypen immer beliebter wird?

» Glamour: LGBTQIA+-Geflüchtete in Deutschland – So leben sie und diese Hürden müssen sie überwinden

Wie leben LGBTQIA+-Geflüchtete in Deutschland? Wir haben mit Personen aus Afrika über ihre Probleme gesprochen und erklären, wie du sie unterstützen kannst.

» Luxemburger Wort: Wenn Pink dann doch zu rosa ist

Dank Barbie ist der Farbton wieder voll im Trend. Doch nicht alle – selbst schwule Männer – können oder konnten sich mit Pink anfreunden.

» Nau über Jonny Fischer: Erste Freundin machte ihm klar, dass er schwul ist

Jonny Fischer wuchs streng religiös auf. Lange wollte er sich nicht eingestehen, dass er homosexuell ist. Seine erste Freundin half ihm dann.

» Nau aus Chur: Steht LGBT+-Zentrum wegen Kanton vor dem Aus?

Bisher erhielt die queere Community in Graubünden kaum finanzielle Unterstützung vom Kanton. Nun wird das Thema politisch behandelt.

» Halterner Zeitung; Diskussion über ersten CSD in Haltern – "Schnapsidee" oder "gelebte Toleranz"?

Der Christopher Street Day in Haltern hat viele Reaktionen bei unseren Lesern ausgelöst. Sie bringen Lob, aber auch Unverständnis und Kritik zum Ausdruck.

» Augsburger Allgemeine über Christopher Street Day Ingolstadt: Raus aus dem "Darkroom" der Gesellschaft

Zum ersten Mal findet eine Christopher Street Day Parade in Ingolstadt auf dem Rathausplatz statt. Doch die Mitglieder der Queer-Community fordern ein noch deutlicheres Signal.

29. August 2023

» Telepolis interviewt Bijan Tavassoli: Warum der Staatsschutz eine "Transfrau" vor Linken, Rechten und Islamisten schützen musste

Bijan Tavassoli wollte mit einem parodistischen Umgang mit Gender-Kultur eine Debatte anstoßen. Es folgten massive Anfeindungen. Welche Bilanz zieht er aus der Aktion? (Teil 1). S.a.: Wien: Vorfall mit trans Frau in Frauensauna war inszeniert (30.05.2023)

» NZZ: Caitlyn Jenner ist die berühmteste Transfrau der USA. Warum ist sie dennoch eine so vehemente Gegnerin von Transfrauen im Sport

Caitlyn Jenner gewann unter dem Namen Bruce eine olympische Goldmedaille im Zehnkampf. Später wurde sie zum Reality-Star, dann zur Ikone für Transmenschen. Jetzt gilt sie als in der Community als Verräterin.

» katholisch.de kommentiert: Zur Verteidigung der Menschenwürde braucht die Kirche Glaubwürdigkeit!

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung hat der Kirche eine besondere Rolle zugesprochen: die Verteidigung der Menschenwürde. Um sie glaubwürdig auszufüllen, müsse die Kirche jedoch menschenverachtende Positionen ändern, kommentiert Joachim Frank.

» Express: Anfeindungen gegen Kölner Travestie-Star – "es rumort schon"

Vor einem Auftritt von Travestie-Star Julie Voyage bei einer Karnevalsgesellschaft wurden Schmierereien am Gebäude angebracht. Der Künstler war beeindruckt von der erlebten Solidarität.

» MoreCore: 10 LGBTQ+ und queere Artists in der alternativen Szene

Es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt, als auf ein Konzert zu gehen und sich in der Menge einfach pudelwohl zu fühlen. Das ist zwar für alle der Fall, jedoch für Menschen, die Teil der LGBTQ+ Community sind, nicht immer gegeben. Genau deshalb ist es für ebendiese Menschen so wertvoll, wenn Künstler:innen – trotz möglicher negativer Konsequenzen – ihre queere Identität öffentlich teilen

» Iceland Review: Vandalismus an Regenbogen in Reykjavík

Die Regenbogenflagge auf dem Asphalt des Skólavörðustígur ist am Sonntagmorgen mit weisser Farbe beschmiert worden. Der Anwohner Óttarr Makuch entdeckte den Akt von Vandalismus und benachrichtigte die Polizei.

» t-online: Homophobe beleidigen Twenty4Tim – Mutter reagiert überraschend

Olivia Jones hat auf homophobe Kritzeleien hingewiesen, die auf einem Plakat von Twenty4Tim in Hamburg zu lesen waren. Die Mutter des Influencers reagierte überraschend.

» Siegener Zeitung aus Bad Berleburg: Warum ein "Aushilfslehrer" am JAG das Thema Homosexualität unterrichtet

Malte ist anders – und gerade deshalb so normal. Diese Botschaft möchte der Kabarettist und Theaterpädagoge Timo Schweitzer mit seiner Kunstfigur "Malte Anders" vermitteln. In Bad Berleburg wirft er als "Aushilfslehrer" jetzt am JAG einen humorvollen Blick auf das Thema Homosexualität.

» Süddeutsche Zeitung über erstes Festival für queere Literatur im HP8: Raus aus der Nische

Das 1. Queer Literatur Festival Münchens bietet mit Lesungen und Podiumsgesprächen den Autoren und Autorinnen queerer Literatur ein Forum.