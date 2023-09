Ausgewählter Artikel:

» (01.09.2023) Evangelische Zeitung: Wer in Uganda LGBT-Personen behandelt, lebt gefährlich

Seit Mai hat Uganda eines der schärfsten Anti-Homosexuellen-Gesetze weltweit. Das gefährdet auch Brian Aliganyira: Er leitet eine Klinik für LGBT-Menschen. Doch schließen sei keine Option.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. September 2023

» Spiegel-Podcast Stimmenfang: Warum das Selbstbestimmungsgesetz alle herausfordert

Trans Menschen haben lange für das Selbstbestimmungsgesetz gekämpft. Andere sind verunsichert – ist es vorbei mit der dominanten binären Geschlechterlogik? Über eine Debatte, die letztlich alle betrifft.

» Tagesspiegel über Situation queerer Menschen im Libanon: "Die korrupten Politiker benutzen uns als Sündenbock"

Nach dem Angriff auf eine queere Bar in Beirut stehen viele Menschen unter Schock. Drag Queen Narcissa sieht dahinter eine langjährige politische Entwicklung.

» Berliner Morgenpost kommentiert: Gewalt unterm Regenbogen – Amerika kämpft einen Kulturkrieg

In rund 70 Staaten der Welt steht gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe – nun gehen die einst so freien USA einen ähnlichen Weg.

» dpa-factchecking: Religionsfreiheit – UN-Bericht äußert sich weder zu Pädophilie noch zu Ausgrenzung von Christen

Die Vereinten Nationen (UN) verfassen regelmäßig Berichte über Menschenrechte und die Diskriminierung von Minderheiten. Beiträgen in sozialen Medien zufolge sollen die UN nun erklärt haben, dass Christen, die Pädophile nicht akzeptieren, aus der Gesellschaft entfernt werden. Doch dabei handelt es sich um einen Trugschluss.

» Express: Diese acht queeren Filme muss man gesehen haben

Gerade in den letzten Jahren wurden viele Filme für und über die queere Community produziert. Ob Laie oder Ally, diese acht Filme sollte man auf jeden Fall gesehen haben.

» watson: Saskia Michalski führt zwei Beziehungen gleichzeitig – trotz Eifersucht

Saskia Michalski ist Influencer:in und Dozent:in für Queerness. Mit watson spricht Saskia unter anderem über Eifersucht in polyamoren Beziehungen.

» evangelisch.de: Weltkrieg, Schwule und ein Mann mit Erfahrung – Teil 2

Ernst Ostertag wird seit vielen Jahren in der Schweiz als bekannter Aktivist gefeiert. Dies ist der zweite Teil der Folge mit ihm.

» Tagesspiegel über queerfeindliche Gewalt in Berlin: "Extremer Anstieg der Fallzahlen"

Bis Ende August wurden laut eines Berichts bereits mehr Taten gegen die LGBTQ-Community registriert als im gesamten Vorjahreszeitraum. Besonders betroffen sind trans* Menschen.

» come-on.de: CSD in Lüdenscheid – Berichte über Böllerwurf

Der erste Christopher Street Day mit Demonstrationszug in Lüdenscheid am Samstag verlief aus Sicht der Polizei ohne Zwischenfälle. Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien und auf unserem Internetportal weisen allerdings auf einige Vorfälle hin. Es gibt Berichte über einen Böllerwurf.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Verein plant Christopher Street Day für 2024 in Leverkusen

Die von der SPD initiierten Pläne für das erste Leverkusener Christopher Street Day-Straßenfest im kommenden Jahr werden konkreter.

» Volksstimme: Bis zu 10.000 Euro – Bürgermeisterhof und Queere Szene für Auszeichnung nominiert

Der Bürgermeisterhof-Verein und die Queere Szene in der Kultur-Nische von Salzwedel hoffen auf das große Geld. Sie sind bei einem Ostdeutschen Engagement-Wettbewerb im Rennen.

» Antenne Düsseldorf: Weitere Anfeindungen gegen die Aidshilfe Düsseldorf

Auch in Düsseldorf gibt es immer mehr queerfeindliche Angriffe. Das hat ein Sprecher der Aidshilfe Düsseldorf gesagt. Erst am Mittwoch (30. August 2023) gab es einen Angriff auf das queere Jugendzentrum PULS auf der Corneliusstraße.

» BR24: Queer in der Kirche – Bistum Augsburg schafft Anlaufstelle

Im Erzbistum München und Freising gibt es schon länger eine "Regenbogenpastoral", jetzt zieht das Bistum Augsburg nach: Von nun an gibt es eine Anlaufstelle für queere Menschen. Ein überfälliger Schritt sagen queere Gläubige.

31. August 2023

» magazin.hiv: Charité feuert erfahrenen Pfleger – wegen HIV?

Pflegekräfte, zumal auf der Intensivstation, werden händeringend gesucht. Die Charité aber entlässt einen erfahrenen Pfleger noch in der Probezeit. Hat sie ein Problem mit HIV?

» netzpolitik.org-Kommentar zum Selbstbestimmungsgesetz: Unter Generalverdacht

Menschen sollen in Zukunft selbst erklären können, mit welchem Geschlecht sie im Personenstandsregister stehen wollen. Eigentlich simpel. Doch die Bundesregierung baut im Selbstbestimmungsgesetz irrationale Klauseln ein – und will die Daten hemmungslos an den Sicherheitsapparat weitergeben.

» stern: Mit Transmenschen werden Umkleide-Ängste geschürt. Wir haben bei Bädern und Co. nachgefragt

Das Selbstbestimmungsgesetz wurde auf den Weg gebracht. Kritiker befürchten, dass dadurch Frauenumkleiden durch Transfrauen unsicherer werden. Doch Fitnessstudios und Schwimmbäder sehen kaum Probleme.

» katholisch.de: Große Mehrheit der anglikanischen Priester für Reform der Sexualmoral

Die anglikanische Gemeinschaft droht über Fragen der Sexualmoral zu zerbrechen – in England sind immer mehr Priester für umfassende Reformen. Homosexualität und Sex vor der Ehe lehnt nur noch eine Minderheit ab.

» Cosmopolitan: "Leute, die nur mein Äußeres sehen, denken oft, dass ich nichts im Kopf habe." – Badmómzjay im Interview über Sexismus, Vorurteile und ihre Ängste

Von schwierigen Verhältnissen zur gefeierten Nachwuchsrapperin: Musikerin Badmómzjay erklärt, warum sie "kein Typ ist, der abhebt" und wie sie reagiert, wenn sie auf der Bühne den Text vergisst …

» Blick: Olivier Borer erstattet Anzeige gegen Schwulenhasser

SRF-Sportmoderator Olivier Borer hat die Urheber von Hass-Nachrichten gegen seine Person angezeigt. Dies, nach dem er monatelang über Social Media angefeindet wurde.