» (02.09.2023) rbb24 interviewt queere Aktivistin aus Polen: "Ich konnte an diesem Tag zu 100 Prozent ich selbst sein"

Am Samstag findet die deutsch-polnische Pride-Demo für mehr Sichtbarkeit der queeren Community in Frankfurt (Oder) und Slubice statt. Die Studentin Marta Hewczuk aus Słubice organisiert die Parade schon zum dritten Mal mit.

02. September 2023

» Groove über Róisín Murphy: Reaktion auf Vorwurf der Transfeindlichkeit

Ende August stand Sängerin und Songwriterin Róisín Murphy aufgrund trans-feindlicher Kommentare in der Kritik. Nun bezieht die Irin Stellung.

» Süddeutsche Zeitung über Adjektiv "trans": Neue Wortart?

Hermann Unterstöger erklärt, wie das Adjektiv "trans" zu verwenden ist.

» Menschen Machen Medien: Reichelts "Nius" – Eine Beobachtung

"Nius" heißt das Online-Portal des Medienunternehmers und Milliardärs Frank Gotthardt, mit dem seit Anfang Juli reichlich rechtspopulistische und reaktionäre Meinungsmache im Netz verbreitet wird. Das Personal rekrutiert sich überwiegend aus dem Dunstkreis des bei Springer vor zwei Jahren gefeuerten Ex-"Bild"-Chefs Julian Reichelt. Das Themenspektrum umfasst die auch von anderen rechten Plattformen bekannte Mischung aus Ampel-Schelte, Hetze gegen Minderheiten, Rassismus, Verharmlosung oder Leugnung der Klimakrise.

» Die Rheinpfalz: Evangelische Kirche – Auch Homosexuellen gilt Gottes Segen

Seit einigen Wochen wird in Landau über das Verhältnis von Kirchen und Religionsgemeinschaften zu Homosexualität gestritten. Bislang stand die freikirchliche Er-lebt-Gemeinschaft im Fokus, jetzt macht der Landauer Dekan Volker Janke die Haltung der Evangelischen Kirche der Pfalz zu diesem Thema deutlich.

» Wochenblatt-Reporter aus Kaiserslautern: "lauterjungs und -mädels" aktuell wie nie – "Normalität abschaffen!"

Kyra, Lexy und Patricia engagieren sich im Vorstand des Vereins "lauterjungs und -mädels", der 1998 als Verein für homosexuelle Männer gegründet wurde.

» RP Online aus Kaarst: Bebop als Treffpunkt für queere Jugendliche

Seit Oktober bietet das Jugendzentrum Bebop an der Pestalozzistraße einen Treffpunkt für queere Jugendliche an. Und dieser ist beliebt, teilweise sind 25 Teilnehmer dabei. Nun hat der Treff eine Spende erhalten.

» Rundblick Unna: Unna hat erstmals einen LSBTIQ*-Beauftragten – Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt

Seit dem heutigen Freitag, 1. September 2023, hat die Kreisstadt mit Armin Eichenmüller erstmals einen LSBTIQ*-Beauftragten.

» Berliner Morgenpost: Wo queeren Menschen der Tod droht – und was Hoffnung macht

Ob lesbisch oder trans: Queeres Leben ist weltweit bedroht. Wo ist es besonders schlimm – was macht Hoffnung? Der Überblick zeigt es.

01. September 2023

» der zaunfink: Divers – ein Begriff auf Abwegen

Der Begriff "divers" galoppiert gerade in eine komische Richtung. Ich glaube, wir müssen ihn wieder einfangen, denn diese Richtung ist nicht gut.

» Spiegel-Podcast Stimmenfang: Warum das Selbstbestimmungsgesetz alle herausfordert

Trans Menschen haben lange für das Selbstbestimmungsgesetz gekämpft. Andere sind verunsichert – ist es vorbei mit der dominanten binären Geschlechterlogik? Über eine Debatte, die letztlich alle betrifft.

» Tagesspiegel über Situation queerer Menschen im Libanon: "Die korrupten Politiker benutzen uns als Sündenbock"

Nach dem Angriff auf eine queere Bar in Beirut stehen viele Menschen unter Schock. Drag Queen Narcissa sieht dahinter eine langjährige politische Entwicklung.

» Berliner Morgenpost kommentiert: Gewalt unterm Regenbogen – Amerika kämpft einen Kulturkrieg

In rund 70 Staaten der Welt steht gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe – nun gehen die einst so freien USA einen ähnlichen Weg.

» dpa-factchecking: Religionsfreiheit – UN-Bericht äußert sich weder zu Pädophilie noch zu Ausgrenzung von Christen

Die Vereinten Nationen (UN) verfassen regelmäßig Berichte über Menschenrechte und die Diskriminierung von Minderheiten. Beiträgen in sozialen Medien zufolge sollen die UN nun erklärt haben, dass Christen, die Pädophile nicht akzeptieren, aus der Gesellschaft entfernt werden. Doch dabei handelt es sich um einen Trugschluss.

» Evangelische Zeitung: Wer in Uganda LGBT-Personen behandelt, lebt gefährlich

Seit Mai hat Uganda eines der schärfsten Anti-Homosexuellen-Gesetze weltweit. Das gefährdet auch Brian Aliganyira: Er leitet eine Klinik für LGBT-Menschen. Doch schließen sei keine Option.

» Express: Diese acht queeren Filme muss man gesehen haben

Gerade in den letzten Jahren wurden viele Filme für und über die queere Community produziert. Ob Laie oder Ally, diese acht Filme sollte man auf jeden Fall gesehen haben.

» watson: Saskia Michalski führt zwei Beziehungen gleichzeitig – trotz Eifersucht

Saskia Michalski ist Influencer:in und Dozent:in für Queerness. Mit watson spricht Saskia unter anderem über Eifersucht in polyamoren Beziehungen.

» evangelisch.de: Weltkrieg, Schwule und ein Mann mit Erfahrung – Teil 2

Ernst Ostertag wird seit vielen Jahren in der Schweiz als bekannter Aktivist gefeiert. Dies ist der zweite Teil der Folge mit ihm.

» Tagesspiegel über queerfeindliche Gewalt in Berlin: "Extremer Anstieg der Fallzahlen"

Bis Ende August wurden laut eines Berichts bereits mehr Taten gegen die LGBTQ-Community registriert als im gesamten Vorjahreszeitraum. Besonders betroffen sind trans* Menschen.

» come-on.de: CSD in Lüdenscheid – Berichte über Böllerwurf

Der erste Christopher Street Day mit Demonstrationszug in Lüdenscheid am Samstag verlief aus Sicht der Polizei ohne Zwischenfälle. Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien und auf unserem Internetportal weisen allerdings auf einige Vorfälle hin. Es gibt Berichte über einen Böllerwurf.