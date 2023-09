Ausgewählter Artikel:

» (04.09.2023) taz über Sanktionen gegen Uganda: Wem helfen Menschenrechte?

Ugandas Anti-LGBTQI-Gesetz wird von der Weltbank und den USA nicht straflos hingenommen. Doch die Sanktionen treffen nicht die Regierung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. September 2023

» NZZ über Ulrich von Huttens Knochenbefunde: Der Herr Ritter war wohl eine Frau

Als er elf Jahre alt war, schob ihn sein Vater ins Kloster ab. Dann wurde Ulrich von Hutten zum Dichter und kämpfte gegen Papst und Kirche. Sein Grab sorgt bis heute für Überraschungen.

» n-tv: Warum Malaysias Dragqueens nach Singapur flüchten

Drag spielt im Leben von Carmen Rose schon immer eine große Rolle. Doch seitdem sich die Diskriminierung von queeren Menschen in Malaysia drastisch verschlimmert, bangt die Dragqueen zunehmend um ihre Sicherheit. Eine Razzia bei einer ihrer Shows beendet ihre Karriere quasi über Nacht. Nun tritt sie nur noch in Singapur auf.

» Merkur: Bauer sucht Mann – und findet ihn in Erding: "Es war, als würden wir uns schon ewig kennen"

Bei der TV-Show "Bauer sucht Frau – International" hat Florian Eichner aus Niederneuching seinen Freund kennen gelernt. Er ist auch schon zu dem Landwirt nach Österreich gezogen.

» Deutsche Welle über schwulen Regisseur: Ein israelischer Filmemacher in Berlin – Ofir Raul Graizer

Nach "The Cakemaker" wird Ofir Raul Graizers neuer Film "America" auf dem israelischen Filmfestival in Deutschland gezeigt. Er liebt das Filmemachen, das Leben in Berlin und das Kochen.

03. September 2023

» Nau: Drag Queen "Ray Belle" kandidiert für Nationalrat – Ein Gespräch

Eine Drag Queen kandidiert für den Nationalrat: Der Bühnenname Ray Belle steht auf der Liste, das Foto wurde in Drag geschossen. Nau.ch hat sie interviewt.

» Münstersche Zeitung über Gedenkveranstaltung für Malte C.: Erinnerung an einen mutigen Menschen

Bundesweit sorgte der Tod von Malte C. vor einem Jahr für Bestürzung. Auf der Stubengasse fand am Wochenende eine Gedankverstaltung für den Verstorbenen statt.

» rbb24: "Durch BDSM habe ich gelernt, zu vertrauen"

Medusa kam als Kind afghanischer Geflüchteter nach Berlin. Sie hat zuhause Gewalt und Unterdrückung erfahren. Jetzt, als Erwachsene, ist sie in der BDSM-Szene aktiv. Das hilft ihr, ihre eigenen Grenzen zu finden. Ein Gesprächsprotokoll

» Euronews: Warum in der LGBTQI+-Community in Libanon die Angst umgeht...

Das Land im Nahen Osten gilt im Vergleich zu vielen seiner Nachbarn traditionell als recht liberal, doch die jüngsten verbalen, rechtlichen und physischen Angriffe schaffen ein toxisches Umfeld für LGBTQ+.

» ZDF: Attacken auf Minderheiten

In Deutschland hat die Zahl queer-feindlicher Übergriffe deutlich zugenommen. Experten gehen außerdem von einer hohen Dunkelziffer aus.

» Sonntagsblatt: Trotz Anti-Homosexuellen-Gesetz – Klinik kümmert sich um queere Menschen in Uganda

Seit Mai hat Uganda eines der schärfsten Anti-Homosexuellen-Gesetze weltweit. Das gefährdet auch Brian Aliganyira. Er leitet eine Klinik für queere Menschen.

» Frankfurter Neue Presse: Der Weg ins Lebensglück – Transfrau berichtet über ihre Geschlechtsumwandlung

Giuliana Rühl ist angekommen. Angekommen im eigenen Körper. Das war nicht immer so. Die 30-jährige Transfrau hat sich für den Wandel entschieden. Dabei ist sie ihrem dörflichen Umfeld in Reichelsheim treu geblieben.

» Berliner Zeitung befragt Karin Hanczewski: "Berlin ist seit Corona leider aggressiver geworden"

Unser Berlin-Fragebogen: Die Schauspielerin Karin Hanczewski mag das diverse und lebendige Kreuzberg, findet aber, dass die Stadt auch kalt und grob sein kann.

» SRF: 60 Jahre X-Men – Hier ist Anderssein schon lange angesagt

Die Superhelden-Saga X-Men gibt es seit 1963. In Sachen Diversität sind die maskierten Mutanten seit jeher relevant.

» Deutsche Welle: Die Sicherheit des Regenbogens

Der Regenbogen ist Gottes Zusage an uns Menschen, dass wir unser Leben mit seiner sicheren Gegenwart leben können. Wir dürfen diese Sicherheit in aller Vielfalt zum Ausdruck bringen.

» Express: Moderator Gianni Jovanovic war "gezwungen, ein Doppelleben zu führen"

Mit 14 wurde Gianni Jovanovic zwangsverheiratet. Als queerer Ehemann einer Frau sah er sich gezwungen, mit familiären Konventionen zu brechen. Jetzt spricht der ,,Drag Race Germany"-Moderator über seine Traumata.

» Du bist Halle: Halle ist weltoffen, tolerant und vielfältig – Regenbogenfahnen auf dem Markt zu Eröffnung der Pride Weeks gehisst

Mit dem Hissen der Regenbogenfahnen von dem Stadthaus am Marktplatz sind die Pride Weeks in Halle (Saale) offiziell eröffnet worden.

» regionalHeute.de: CSD in Goslar – Veranstaltung bleibt bunt und friedlich

Die Polizei gab nun ein Fazit zum Christopher-Street-Day in Goslar.

» Nordstadtblogger: CSD in Dortmund – Demonstration und Straßenfest locken zahlreiche Besucher:innen in die City

Viele Menschen, jede Menge bunte Farben und vielfältige Outfits – das ist der "Christopher Street Day", kurz CSD. Entstanden ist die Parade 1969 in der, wie der Name schon sagt, Christopher Street in New York, um ein Zeichen gegen Polizeiwillkür an queeren Menschen zu setzen. 55 Jahre später ist die Bewegung politisch und gesellschaftlich weiter – aber noch lange nicht am Ziel.

» Allgäuer Zeitung: Allgäu Pride in Kaufbeuren – 600 Teilnehmer feiern bei bestem Wetter

Besser hätte es mit dem Wetter nicht laufen können: Bei Sonnenschein zog die LGBTQ-Gemeinde bei der Allgäu Pride durch Kaufbeuren und feierte ausgelassen.