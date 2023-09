Ausgewählter Artikel:

» (05.09.2023) Refinery29: Ich bin queer, hasse Kleider & heirate trotzdem im Brautkleid

Ich bezeichne mich selbst gerne als "Lederjacken-Lesbe": Ich identifiziere mich als genderqueere androgyne Frau (meine Pronomen sind sie/ihr), und ich fühle mich am wohlsten mit farbenfrohem Make-up im Gesicht und einem "einschüchternden" Outfit (soll heißen: Springerstiefel und Netzstoff).

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. September 2023

» Missy Magazine: Mit lesbischen Grüßen – In Trauer, Wut und Dankbarkeit

Mit gemischten Gefühlen denkt unsere Kolumnist*in an die Beziehung zu deren verstorbenen Vater.

» oe24: Wiener Dragqueen will keine Hetero-Frauen in Gayclubs

Nach einem Video auf Instagram gehen die Wogen hoch. Die Dragqueen Nikita Ferreira schoss dabei gegen Hetero-Frauen.

» SWR: Gender und Queerness bei Richard Wagner – Ein Safe Space für LGBTQ?

Auf den ersten Blick scheinen die Rollen bei Richard Wagner problematisch. Doch ein zweiter Blick durch die Gender-Brille lohnt sich. Seit ihrer Entstehung ziehen die Opern eine queere Fan-Gemeinde an.

» Berliner Zeitung interviewt Barbie Breakout und Nikita Vegaz: Die erste deutsche Staffel von "Drag Race" – "Wir müssen uns nicht verstecken"

Hallo, hallo, hallo! Nach 15 Staffeln in den USA gibt es jetzt das erste offizielle deutsche ,,Drag Race". Im Interview erzählen zwei Queens, wie Drag ihr Leben prägte.

» MOPO.de: Hamburgerinnen sollen Frauen und Transsexuelle zur Prostitution gezwungen haben

Drei Frauen (57,43 und 66) müssen sich vor dem Hamburger Landgericht wegen Menschenhandels verantworten. Sie sollen Frauen und Transsexuelle aus Thailand in ihrem Bordell in Langenhorn beschäftigt und dabei ordentlich abkassiert haben. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten.

» SWR3 interviewt Gianni Jovanovic: Von der Förder- in die Regelschule

In dieser Folge zu Gast ist Gianni Jovanovic. Er ist Aktivist, Autor und Performer. Gianni ist Roma und homosexuell – damit gehört er gleich zwei Gruppen an, die verstärkt unter Marginalisierung und Diskriminierung leiden. Auch er hat in seiner Kinder- und Schulzeit Ausgrenzung erfahren: Zu Unrecht kommt Gianni auf eine Förderschule – das findet nicht nur er, sondern auch eine seiner damaligen Lehrerinnen. Mit ihrer Hilfe schaffte es Gianni schließlich raus aus der Sonder- und rein in die Regelschule. Mit Bob Blume spricht Gianni unter anderem über seine Aufklärungsarbeit mit Lehrer:innen und Schüler:innen, seinen Einsatz für die Sintizze- und Romnja-Community und seinen Kampf gegen Stigmatisierung und Diskriminierung.

» shz: Sichere Herkunftsstaaten – Aminata Touré widerspricht Grünen-Chef Omid Nouripour

Grünen-Chef Nouripour kündigt an, dass seine Partei Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten erklären will. Parteifreundin Touré widerspricht.

» Nürnberger Nachrichten: "Damit man uns nicht vergisst" – Wie queere Senioren erst im Alter ihre Sexualität leben

Im Nürnberger Seniorentreff Bleiweiß treffen sich queere Senioren und Seniorinnen, essen Kuchen und erzählen von ihrem Leben. Und davon, dass viele von ihnen sich erst spät outen konnten. Es ist ein Spagat zwischen Sichtbarkeit und Sicherheit.

04. September 2023

» Wochenblitz: Thailändischer Nischenmarkt – Homosexuelle Senioren aus dem Ausland

Dr. Chai­wat Songsi­riphan, Grün­der der Safe Clin­ic Bangkok, sagte dass LGBTQ+-Rent­ner nach Thai­land strö­men kön­nten, das eine gute Erfol­gs­bi­lanz bei der Geschlechter­vielfalt vor­weisen kann.

» NZZ über Ulrich von Huttens Knochenbefunde: Der Herr Ritter war wohl eine Frau

Als er elf Jahre alt war, schob ihn sein Vater ins Kloster ab. Dann wurde Ulrich von Hutten zum Dichter und kämpfte gegen Papst und Kirche. Sein Grab sorgt bis heute für Überraschungen.

» taz über Sanktionen gegen Uganda: Wem helfen Menschenrechte?

Ugandas Anti-LGBTQI-Gesetz wird von der Weltbank und den USA nicht straflos hingenommen. Doch die Sanktionen treffen nicht die Regierung.

» n-tv: Warum Malaysias Dragqueens nach Singapur flüchten

Drag spielt im Leben von Carmen Rose schon immer eine große Rolle. Doch seitdem sich die Diskriminierung von queeren Menschen in Malaysia drastisch verschlimmert, bangt die Dragqueen zunehmend um ihre Sicherheit. Eine Razzia bei einer ihrer Shows beendet ihre Karriere quasi über Nacht. Nun tritt sie nur noch in Singapur auf.

» Merkur: Bauer sucht Mann – und findet ihn in Erding: "Es war, als würden wir uns schon ewig kennen"

Bei der TV-Show "Bauer sucht Frau – International" hat Florian Eichner aus Niederneuching seinen Freund kennen gelernt. Er ist auch schon zu dem Landwirt nach Österreich gezogen.

» Deutsche Welle über schwulen Regisseur: Ein israelischer Filmemacher in Berlin – Ofir Raul Graizer

Nach "The Cakemaker" wird Ofir Raul Graizers neuer Film "America" auf dem israelischen Filmfestival in Deutschland gezeigt. Er liebt das Filmemachen, das Leben in Berlin und das Kochen.

03. September 2023

» Nau: Drag Queen "Ray Belle" kandidiert für Nationalrat – Ein Gespräch

Eine Drag Queen kandidiert für den Nationalrat: Der Bühnenname Ray Belle steht auf der Liste, das Foto wurde in Drag geschossen. Nau.ch hat sie interviewt.

» Münstersche Zeitung über Gedenkveranstaltung für Malte C.: Erinnerung an einen mutigen Menschen

Bundesweit sorgte der Tod von Malte C. vor einem Jahr für Bestürzung. Auf der Stubengasse fand am Wochenende eine Gedankverstaltung für den Verstorbenen statt.

» rbb24: "Durch BDSM habe ich gelernt, zu vertrauen"

Medusa kam als Kind afghanischer Geflüchteter nach Berlin. Sie hat zuhause Gewalt und Unterdrückung erfahren. Jetzt, als Erwachsene, ist sie in der BDSM-Szene aktiv. Das hilft ihr, ihre eigenen Grenzen zu finden. Ein Gesprächsprotokoll

» Euronews: Warum in der LGBTQI+-Community in Libanon die Angst umgeht...

Das Land im Nahen Osten gilt im Vergleich zu vielen seiner Nachbarn traditionell als recht liberal, doch die jüngsten verbalen, rechtlichen und physischen Angriffe schaffen ein toxisches Umfeld für LGBTQ+.

» ZDF: Attacken auf Minderheiten

In Deutschland hat die Zahl queer-feindlicher Übergriffe deutlich zugenommen. Experten gehen außerdem von einer hohen Dunkelziffer aus.