Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. September 2023

» Groove über Labyrinth Festival: Carsten Jost nach Kritik an transphobem Veranstalter ausgeladen

Labyrinth-Mitgründer Russell Moench fiel immer wieder durch transphobe Äußerungen auf. Nun wehrt sich ein Künstler des Festivals.

» Volksverpetzer: Wieder eine Anti-Trans-Studie zurückgezogen

Immer mehr Studien zeigen: Trans Sein ist natürlich. Über 100 Wissenschaftler protestierten gegen eine ROGD-Studie, die zurückgezogen wurde.

» prisma-Interview: Gianni Jovanovic über die Herausforderungen eines queeren Sohnes einer Roma-Familie

Im Alter von 14 Jahren wurde Gianni Jovanovic zwangsverheiratet. Als queerer Ehemann einer Frau sah er sich gezwungen, mit familiären Konventionen zu brechen. Im Interview spricht der "Drag Race Germany"-Moderator offen über Traumata, Diskriminierung, Familie und Forderungen an die Gesellschaft.

» t-online interviewt Riccardo Simonetti: "Das ist emotional belastend"

Moderator, Autor, Aktivist. Riccardo Simonetti will die LGBTQI*-Community sichtbarer machen. Was ihm dabei im Weg steht, erklärt er im Interview mit t-online.

» WAZ: Queere Menschen in Duisburg – Wie sie geschützt werden sollen

Homosexuelle erleben in Duisburg oft Anfeindungen. Die Stadt möchte feindliche Einstellungen gegen queere Lebensformen stärker bekämpfen.

06. September 2023

» Zofinger Tagblatt: Feldweibel wegen Schwulenfeindlichkeit verurteilt – Bundesrat will homophobe Vergangenheit des Militärs aufarbeiten -

Homophobe Sprüche werden in der Armee auch im Jahr 2023 geklopft. In einem krassen Fall wurde jetzt ein Feldweibel verurteilt. Und schon bald könnte sich die Frage stellen: Muss die Schweiz schwule Armeeangehörige, die diskriminiert wurden, finanziell entschädigen?

» Euractiv: EVP unterstützt slowakische Partei trotz Anti-LGBT-Äußerungen

Die Europäische Volkspartei (EVP) unterstützt weiterhin ihr slowakisches Mitglied KDH im Wahlkampf. Deren Vorsitzender Milan Majersk spricht von "LGBT-Ideologie", die er als ebenso schädlich für die Slowakei ansieht wie die Korruption.

» rbb interviewt Deutschen Juristinnenbund: Das Selbstbestimmungsgesetz – Fakten und Perspektiven

Das Leben von trans* Personen soll durch ein neues Gesetzesvorhaben erleichtert werden, das das Kabinett vor einer Woche beschlossen hat: das Selbstbestimmungsgesetz. In Kraft treten soll es am 1. November 2024. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Menschen ab dem 18. Lebensjahr ihren Vornamen und ihr Geschlecht künftig mit einer einfachen Erklärung im Standesamt ändern lassen können. Wie genau wird das Gesetz das Leben von trans* Personen beeinflussen – und wie nicht?Im Gespräch: Theresa Richarz, Deutscher Juristinnenbund e. V.

» sportschau.de: Titel-Euphorie und Protest gegen Homophobie – Türkische Volleyballerinnen polarisieren

Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft hat bei der EM begeistert und den Titel geholt. Neben der sportlichen Leistung hat das Team auch mit dem Thema Homophobie polarisiert.

» Abendzeitung spricht mit "Drag Race Germany"-Queen Barbie Q über Dating in München: "Schwule Männer können oberflächlich sein"

Die Münchner Dragqueen Barbie Q gehört zum Cast der ersten Staffel "Drag Race Germany". Wie hat sie mit Drag gestartet? Woher stammt sie gebürtig? Was macht ihre Kunst einzigartig und wie sieht sie eigentlich als Mann aus? Die AZ hat mit Barbie Q gesprochen.

» NDR über DJ Ipek: Pionierin queerorientalischer Ethno-Elektro-Beats

DJ Ipek İpekçioğlu war am Samstag in Hamburg. Die türkischstämmige, politisch engagierte, queer lebende Produzentin und Kuratorin eröffnet mit ihrer Musik kulturübergreifende Begegnungsräume.

» Leipziger Volkszeitung über CSD in Döbeln: Wie tolerant ist das Hinterland?

Eigentlich müsste die Toleranz für vielfältige Lebensentwürfe zwischenzeitlich auch den letzten Winkel der Provinz erreicht haben, kommentiert LVZ-Redakteur Thomas Sparrer zum CSD in Döbeln.

» Merkur: Regenbogenfahne am Rathaus? Flaggenfrage führt zu hitzigem Streit im Moosburger Stadtrat

Soll am Moosburger Rathaus eine Regenbogenfahne gehisst werden? Nach emotionaler Diskussion gab es jetzt im Stadtrat eine Entscheidung – mit knapper Mehrheit.

» Hellweger Anzeiger: Neuer LSBTIQ*-Beauftragter – Armin Eichenmüller möchte die Vielfalt in Unna fördern

Ein Mitarbeiter der Stadt Unna ist jetzt Ansprechpartner für alle Belange queerer Menschen. Armin Eichenmüller ist selbst Teil der LBSTIQ*-Community.

» Hamburger Abendblatt: Mit Supermodel? Pride-Parade zieht für queere Vielfalt los

Am Sonnabend feiert sich die LGBTQ-Bewegung in Elmshorn mit einem kunterbunten Demonstrationszug selbst. Darum geht es.

» Ruhr Nachrichten: Fußballfest der Vielfalt auf Schalke – Rund 30 Hobbyteams sind am Start

Der Come-Together-Cup macht Station in Gelsenkirchen. Die Schalker Fan-Initiative kümmert sich unter anderem um die Turnierausrichtung.

» RP Online: Neuer Aktionsplan "Queer" für Duisburg

Mit einem Aktionsplan möchte die Stadt Duisburg die feindliche Einstellung gegen queere Lebensformen bekämpfen. Weil die Stadtverwaltung dazu personell nicht in der Lage ist, soll eine Beraterfirma diesen Plan erstellen. Wie das funktionieren soll.

05. September 2023

» Missy Magazine: Mit lesbischen Grüßen – In Trauer, Wut und Dankbarkeit

Mit gemischten Gefühlen denkt unsere Kolumnist*in an die Beziehung zu deren verstorbenen Vater.

» oe24: Wiener Dragqueen will keine Hetero-Frauen in Gayclubs

Nach einem Video auf Instagram gehen die Wogen hoch. Die Dragqueen Nikita Ferreira schoss dabei gegen Hetero-Frauen.

» SWR: Gender und Queerness bei Richard Wagner – Ein Safe Space für LGBTQ?

Auf den ersten Blick scheinen die Rollen bei Richard Wagner problematisch. Doch ein zweiter Blick durch die Gender-Brille lohnt sich. Seit ihrer Entstehung ziehen die Opern eine queere Fan-Gemeinde an.