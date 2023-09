Ausgewählter Artikel:

» (08.09.2023) come-on.de über CSD in Lüdenscheid: Organisatoren üben Kritik an der Polizei

Nach dem CSD ist vor dem CSD: Am kommenden Dienstag findet im Frieda's das erste offene Planungstreffen für den zweiten Christopher Street Day in Lüdenscheid statt. Nicht nur die Organisation im kommenden Jahr soll anders laufen, auch einige Zwischenfälle möchte man nach Möglichkeit vermeiden und die Zusammenarbeit mit der Polizei verbessern.

08. September 2023

» news38.de aus Braunschweig: Homophobe Eskalation im Netz! Wie ein paar Streifen eine Hass-Welle auslösten – ein Kommentar

Es ist bisher nur ein Gedankenspiel in Braunschweig. Aber das allein reicht schon, um die Netzgemeinde zu mobilisieren. Ein Kommentar.

» hr2: Geschichte einer Liebe – Queer-historische Liebesgeschichte von Angela Steidele

Angela Steidele erzählt die Geschichte zweier ungewöhnlicher Frauen: Pionierinnen, die in Wissenschaft und Kultur, Politik und nicht zuletzt in ihrem Privatleben Grenzen einrissen – zu einer Zeit, als es Liebe zwischen Frauen offiziell nicht geben durfte. Adele Schopenhauer (1797-1849) und Sibylle Mertens-Schaaffhausen (1797-1857) verband eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit den dazugehörigen Höhen und Tiefen.

» Onetz: Klaus-Peter Beer – Mahnwache am Jahrestag eines Neonazi-Verbrechens

Vor 28 Jahren wurde Klaus-Peter Beer in Amberg Opfer von Neonazis. Sie ließen ihn in der Vils ertrinken. Zum Jahrestag des Verbrechens fand eine Mahnwache statt. Mit Sorge blickten die Veranstalter auf zunehmende Queer-Feindlichkeit.

» Campact Blog zu Ebrar Karakurt: Solidarität, aber mit einer Bedingung

Ebrar Karakurt und das türkische Volleyballteam sind Europameister. Doch statt über den Sport wird über ihre sexuelle Identität disktutiert.

» Missglückte Glosse auf inSüdthüringen.de: Die Trans-Bockwurst von Ilmenau

Das mit den Geschlechtern ist heute so eine Sache: Nur Mann und Frau... das ist zu einfach. Aber was, wenn man sich als Bockwurst fühlt? Das gibt es nicht? Sehr wohl! In Ilmenau.

» nd interviewt u.a. trans Person mit Behinderung: "Seht uns normal an und nicht wie Aliens"

Aufzüge gehen wirklich schnell kaputt, da sind sich die Rollstuhlfahrerinnen Eugenija und Carmela einig. Deshalb demonstrieren sie auf der Pride Parade am Samstag in Berlin für mehr Barrierefreiheit und gleiche Rechte.

» Süddeutsche Zeitung: Hakenkreuz an Tür von Gedenkstättenmitarbeiter

Unbekannte haben das verbotene Nazisymbol in die Wohnungstür von Albert Knoll eingeritzt, Leiter der Stabsstelle an der KZ-Gedenkstätte.

» derStandard.at: Sicherheit im Nachtleben – "Der Zustand ist unerträglich"

Die Vienna Club Commission präsentierte eine Umfrage zur Sicherheit beim Ausgehen. Zwei Drittel haben Diskriminierung erlebt. Clubbetreiber und Aktivistinnen fordern ein Umdenken und Sicherheitskonzepte

» Braunschweiger Zeitung: Mehr Programm – Christopher-Street-Day in Wolfsburg wird größer

Die Veranstalter des Wolfsburger CSD haben sich einiges einfallen lassen. Los geht's am Schützenplatz im Allerpark – und es gibt eine Neuigkeit.

» Refinery29: Warum Frauen so auf Fanfiction über Sex zwischen Männern stehen

"Mich reizt schon die Vorstellung von einem heißen Mann. Kein Wunder also, dass mir auch die Vorstellung von zwei heißen Männern gefällt."

07. September 2023

» Tagesspiegel: "Viel zu lange geschwiegen" – Schwules Museum arbeitet Verbindungen zur Pädophilenbewegung auf

Vor 40 Jahren wurde viel über straffreien Sex mit Minderjährigen diskutiert. Auch die Schwulenbewegung machte sich damit gemein. Eine Ausstellung wird das demnächst thematisieren.

» Groove über Labyrinth Festival: Carsten Jost nach Kritik an transphobem Veranstalter ausgeladen

Labyrinth-Mitgründer Russell Moench fiel immer wieder durch transphobe Äußerungen auf. Nun wehrt sich ein Künstler des Festivals.

» Volksverpetzer: Wieder eine Anti-Trans-Studie zurückgezogen

Immer mehr Studien zeigen: Trans Sein ist natürlich. Über 100 Wissenschaftler protestierten gegen eine ROGD-Studie, die zurückgezogen wurde.

» prisma-Interview: Gianni Jovanovic über die Herausforderungen eines queeren Sohnes einer Roma-Familie

Im Alter von 14 Jahren wurde Gianni Jovanovic zwangsverheiratet. Als queerer Ehemann einer Frau sah er sich gezwungen, mit familiären Konventionen zu brechen. Im Interview spricht der "Drag Race Germany"-Moderator offen über Traumata, Diskriminierung, Familie und Forderungen an die Gesellschaft.

» t-online interviewt Riccardo Simonetti: "Das ist emotional belastend"

Moderator, Autor, Aktivist. Riccardo Simonetti will die LGBTQI*-Community sichtbarer machen. Was ihm dabei im Weg steht, erklärt er im Interview mit t-online.

» WAZ: Queere Menschen in Duisburg – Wie sie geschützt werden sollen

Homosexuelle erleben in Duisburg oft Anfeindungen. Die Stadt möchte feindliche Einstellungen gegen queere Lebensformen stärker bekämpfen.

06. September 2023

» Zofinger Tagblatt: Feldweibel wegen Schwulenfeindlichkeit verurteilt – Bundesrat will homophobe Vergangenheit des Militärs aufarbeiten -

Homophobe Sprüche werden in der Armee auch im Jahr 2023 geklopft. In einem krassen Fall wurde jetzt ein Feldweibel verurteilt. Und schon bald könnte sich die Frage stellen: Muss die Schweiz schwule Armeeangehörige, die diskriminiert wurden, finanziell entschädigen?

» Euractiv: EVP unterstützt slowakische Partei trotz Anti-LGBT-Äußerungen

Die Europäische Volkspartei (EVP) unterstützt weiterhin ihr slowakisches Mitglied KDH im Wahlkampf. Deren Vorsitzender Milan Majersk spricht von "LGBT-Ideologie", die er als ebenso schädlich für die Slowakei ansieht wie die Korruption.

» rbb interviewt Deutschen Juristinnenbund: Das Selbstbestimmungsgesetz – Fakten und Perspektiven

Das Leben von trans* Personen soll durch ein neues Gesetzesvorhaben erleichtert werden, das das Kabinett vor einer Woche beschlossen hat: das Selbstbestimmungsgesetz. In Kraft treten soll es am 1. November 2024. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Menschen ab dem 18. Lebensjahr ihren Vornamen und ihr Geschlecht künftig mit einer einfachen Erklärung im Standesamt ändern lassen können. Wie genau wird das Gesetz das Leben von trans* Personen beeinflussen – und wie nicht?Im Gespräch: Theresa Richarz, Deutscher Juristinnenbund e. V.