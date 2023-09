Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. September 2023

» heise online: Ende vom Homeoffice – Grindr verliert nach Ankündigung Hälfte seiner Mitarbeiter

Grindr verlangt von seinen Mitarbeitern, zweimal pro Woche vom Büro aus zu arbeiten. Daraufhin habe fast die Hälfte der Angestellten gekündigt.

» Spiegel: Hitzlsperger sieht sich "immer wieder vor Probleme gestellt"

Thomas Hitzlsperger ist einer von wenigen Ex-Profis, die sich öffentlich geoutet haben. Auch heute sieht er noch Probleme im Umgang mit Homosexualität im Fußball. Das liegt auch an der aktuellen Entwicklung.

» mena-watch: Ägyptisches TV – Westen verbreitet Homosexualität in arabischer Welt

Nachdem nicht sein kann, was nicht sein darf, und es im Nahen Osten laut offizieller Lesart keine Homosexualität gibt, soll es der Westen sein, der sie verbreitet.

09. September 2023

» Berliner Zeitung: Schwuler Comedian Daniel-Ryan Spaulding – "Bevor ich gecancelt werde, müsst ihr mich umbringen"

Der Wahlberliner Daniel-Ryan Spaulding ist schwul - und hat für die Belange der LGBTQ-Community trotzdem wenig Verständnis. Ein Komiker im Kampf gegen zu viel Wokeness.

» FAZ: Arnold Schade-James – Die Dragqueen von der Friedenskirche

Nulf Schade-James ist evangelischer Pfarrer und kämpft seit Jahrzehnten für die Rechte Homosexueller. Er geht aber auch in der Rolle als "Dorfpfarrer" und daneben als lokale Dragqueen auf.

» Media Bubble: Die Ästhetik von Heartstopper – Wie Farben und Musik zur Atmosphäre der Serie beitragen

Seit 2016 erobert "Heartstopper" als Web Comic und später als Graphic Novel die Herzen junger Leser:innen. Zusätzlich begeistert "Heartstopper" nun seit 2022 durch die Verfilmung der Novellen in eine Netflix Original Serie mit beeindruckender Ästhetik und herzerwärmender musikalischer Untermalung. Doch wie genau trägt das Harmonieren der Farben und die Musik zur Ästhetik bei und welchen Effekt hat das auf die Zuschauer:innen?

» Welt über Pride-Marketing: Toleranz und Weltoffenheit haben ihren Preis

Firmen wie Victoria's Secret, Swatch bis M&M geben sich weltoffen, vorurteilsfrei, interessiert an jeder Art von Schönheit und Identität – und stoßen damit zuweilen auf Schwierigkeiten. Für und Wider des Regenbogenmarketings.

» mdr: "Regenbogenkoffer" für Schulen in Saalfeld

Zum ersten Mal sind in Saalfeld Lehrer und Schulsozialarbeiter am "Regenbogenkoffer" geschult worden. Darin sind Materialien und Methoden zum Umgang mit vielfältigen Lebens- und Liebesweisen gesammelt.

» MOPO.de: Sie sind die neuen Chefs vom "Pulverfass"

Eigentlich sollte Hendrik Kupfernagel (41) bloß einen Käufer für das "Pulverfass" an der Reeperbahn finden. Er führte etliche Gespräche. Die Angebote: Wenig seriös. Der zurückhaltende Mann mit dem Schnauzer und der ruhigen Stimme lächelt. "Tja, und dann habe ich mich in den Laden verliebt."

» Merkurist: Skandal im Gesundheitsamt Wiesbaden – homofeindliche Vorfälle aufgearbeitet

Ergebnisse von einem "Runden Tisch" vorgestellt

» Die Rheinpfalz: Verein – Fundamentalisten stehen nicht auf Boden des Grundgesetzes

"Veraltete Glaubensdogmen" wirft der Verein für Toleranz und Menschlichkeit Südpfalz der Er-lebt-Gemeinde und ihren Unterstützern vor, weil diese Homosexuellen das Recht auf das Ausleben ihrer Sexualität abspricht. Der Verein pocht auf eine striktere Trennung von Kirche und Staat.

» Deutschlandfunk Nova: Queere Menschen in Polen und Brandenburg kämpfen zusammen für Rechte

In Polen werden die Rechte der LGBTQIA+ Community weiter eingeschränkt. Dagegen demonstriert ein CSD der zwischen Polen und Deutschland stattfindet.

08. September 2023

» come-on.de über CSD in Lüdenscheid: Organisatoren üben Kritik an der Polizei

Nach dem CSD ist vor dem CSD: Am kommenden Dienstag findet im Frieda's das erste offene Planungstreffen für den zweiten Christopher Street Day in Lüdenscheid statt. Nicht nur die Organisation im kommenden Jahr soll anders laufen, auch einige Zwischenfälle möchte man nach Möglichkeit vermeiden und die Zusammenarbeit mit der Polizei verbessern.

» news38.de aus Braunschweig: Homophobe Eskalation im Netz! Wie ein paar Streifen eine Hass-Welle auslösten – ein Kommentar

Es ist bisher nur ein Gedankenspiel in Braunschweig. Aber das allein reicht schon, um die Netzgemeinde zu mobilisieren. Ein Kommentar.

» hr2: Geschichte einer Liebe – Queer-historische Liebesgeschichte von Angela Steidele

Angela Steidele erzählt die Geschichte zweier ungewöhnlicher Frauen: Pionierinnen, die in Wissenschaft und Kultur, Politik und nicht zuletzt in ihrem Privatleben Grenzen einrissen – zu einer Zeit, als es Liebe zwischen Frauen offiziell nicht geben durfte. Adele Schopenhauer (1797-1849) und Sibylle Mertens-Schaaffhausen (1797-1857) verband eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit den dazugehörigen Höhen und Tiefen.

» Onetz: Klaus-Peter Beer – Mahnwache am Jahrestag eines Neonazi-Verbrechens

Vor 28 Jahren wurde Klaus-Peter Beer in Amberg Opfer von Neonazis. Sie ließen ihn in der Vils ertrinken. Zum Jahrestag des Verbrechens fand eine Mahnwache statt. Mit Sorge blickten die Veranstalter auf zunehmende Queer-Feindlichkeit.

» Campact Blog zu Ebrar Karakurt: Solidarität, aber mit einer Bedingung

Ebrar Karakurt und das türkische Volleyballteam sind Europameister. Doch statt über den Sport wird über ihre sexuelle Identität disktutiert.

» Missglückte Glosse auf inSüdthüringen.de: Die Trans-Bockwurst von Ilmenau

Das mit den Geschlechtern ist heute so eine Sache: Nur Mann und Frau... das ist zu einfach. Aber was, wenn man sich als Bockwurst fühlt? Das gibt es nicht? Sehr wohl! In Ilmenau.

» nd interviewt u.a. trans Person mit Behinderung: "Seht uns normal an und nicht wie Aliens"

Aufzüge gehen wirklich schnell kaputt, da sind sich die Rollstuhlfahrerinnen Eugenija und Carmela einig. Deshalb demonstrieren sie auf der Pride Parade am Samstag in Berlin für mehr Barrierefreiheit und gleiche Rechte.

» Süddeutsche Zeitung: Hakenkreuz an Tür von Gedenkstättenmitarbeiter

Unbekannte haben das verbotene Nazisymbol in die Wohnungstür von Albert Knoll eingeritzt, Leiter der Stabsstelle an der KZ-Gedenkstätte.