Ausgewählter Artikel:

» (11.09.2023) Main-Post: Peggys Wohnzimmer in Bad Neustadt ist zu – Was die Gründe sind und wie es mit dem LGBTQ-Stammtisch weitergeht

"Peggys Wohnzimmer" in Bad Neustadt bleibt nach der Sommerpause geschlossen. Warum der Inhaberin die Schließung schwerfiel und wie es für sie nun weitergeht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. September 2023

» Frankfurter Rundschau: Wie man Menschen ausschließt

Niemand ist per se anders. Man wird dazu gemacht, zum Beispiel von Politikern wie Friedrich Merz und Hubert Aiwanger. Dabei gibt es gar kein allgemeingültiges "Normal". Die Kolumne.

» Frankfurter Rundschau: DFB-Doku enthüllt brisante One-Love-Nachricht von Schweinsteiger an Flick

Bastian Schweinsteiger schickte DFB-Trainer Hansi Flick wenige Stunde vor Anpfiff des ersten deutschen WM-Spiels 2022 eine brisante Nachricht.

» Blick: Eine halbe Million queerer Liebesgeschichten zum Anklicken

Der digitale Atlas "Queering the Map" zeigt nicht die besten Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Unterkünfte an, sondern Orte, wo queere Erinnerungen geschaffen wurden. In den Mini-Geschichten herumzuklicken, hat etwas Voyeuristisches, aber vor allem Berührendes.

» Glamour: Queer Love – Die besten LGBTQIA+-Dating-Apps im Überblick

Liebe und Sex finden im 21. Jahrhundert viele online. Dennoch sind viele Apps nach wie vor sehr heteronormativ ausgerichtet. Hier findet ihr Alternativen für die queere Community.

» rbb24: KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen erinnert an queere Häftlinge

In Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist am Sonntag an die queeren Opfer des Konzentrationslagers Sachsenhausen erinnert worden.

» WDR: Segnung für alle – Wülfrath setzt sich über Verbot des Erzbistums hinweg

Dutzende gleichgeschlechtliche und wiederverheiratete Paare haben sich heute in Wülfrath segnen lassen – obwohl das Kölner Erzbistum die Segnung für alle untersagt hatte.

» Allgemeine Zeitung: CSD in Nierstein will queere Menschen sichtbar machen

Liebe ist vielfältig – auch auf dem Land. Unter dem Motto "Dorflove" fand deshalb der Aktionstag statt. Dabei ging es auch darum, welche Probleme es besonders in Dörfern gibt.

» Hellweger Anzeiger: LGBTQ in Holzwickede – FDP will queeres Leben in Kultur einbeziehen

Die Holzwickeder Kultur soll queerer werden. Das fordert ein Antrag der FDP-Fraktion. Diese Woche wird die Politik darüber diskutieren.

» Blick über trans Coming-out mit 68: "Ich wusste vor einem Jahr fast nichts über trans Menschen"

Heidi Brenner gibt es offiziell seit Februar 2023. Sie ist 68 Jahre alt. Hier erzählt die trans Frau über ihr früheres Leben als Mann, ihr Coming-out, neue Freundschaften und ihren Wunsch, anderen Mut zu machen.

10. September 2023

» t-online über queeres Leben im sächsischen Hinterland: "Geht nicht allein durch Döbeln"

Beim ersten CSD in Döbeln wurden Teilnehmende mit Steinen beworfen – auch dieses Jahr gab es Einschüchterungsversuche. Doch wer in Döbeln offen queer lebt, hat schon Schlimmeres erlebt.

» heise online: Ende vom Homeoffice – Grindr verliert nach Ankündigung Hälfte seiner Mitarbeiter

Grindr verlangt von seinen Mitarbeitern, zweimal pro Woche vom Büro aus zu arbeiten. Daraufhin habe fast die Hälfte der Angestellten gekündigt.

» Spiegel: Hitzlsperger sieht sich "immer wieder vor Probleme gestellt"

Thomas Hitzlsperger ist einer von wenigen Ex-Profis, die sich öffentlich geoutet haben. Auch heute sieht er noch Probleme im Umgang mit Homosexualität im Fußball. Das liegt auch an der aktuellen Entwicklung.

» mena-watch: Ägyptisches TV – Westen verbreitet Homosexualität in arabischer Welt

Nachdem nicht sein kann, was nicht sein darf, und es im Nahen Osten laut offizieller Lesart keine Homosexualität gibt, soll es der Westen sein, der sie verbreitet.

09. September 2023

» Berliner Zeitung: Schwuler Comedian Daniel-Ryan Spaulding – "Bevor ich gecancelt werde, müsst ihr mich umbringen"

Der Wahlberliner Daniel-Ryan Spaulding ist schwul - und hat für die Belange der LGBTQ-Community trotzdem wenig Verständnis. Ein Komiker im Kampf gegen zu viel Wokeness.

» FAZ: Arnold Schade-James – Die Dragqueen von der Friedenskirche

Nulf Schade-James ist evangelischer Pfarrer und kämpft seit Jahrzehnten für die Rechte Homosexueller. Er geht aber auch in der Rolle als "Dorfpfarrer" und daneben als lokale Dragqueen auf.

» Media Bubble: Die Ästhetik von Heartstopper – Wie Farben und Musik zur Atmosphäre der Serie beitragen

Seit 2016 erobert "Heartstopper" als Web Comic und später als Graphic Novel die Herzen junger Leser:innen. Zusätzlich begeistert "Heartstopper" nun seit 2022 durch die Verfilmung der Novellen in eine Netflix Original Serie mit beeindruckender Ästhetik und herzerwärmender musikalischer Untermalung. Doch wie genau trägt das Harmonieren der Farben und die Musik zur Ästhetik bei und welchen Effekt hat das auf die Zuschauer:innen?

» Welt über Pride-Marketing: Toleranz und Weltoffenheit haben ihren Preis

Firmen wie Victoria's Secret, Swatch bis M&M geben sich weltoffen, vorurteilsfrei, interessiert an jeder Art von Schönheit und Identität – und stoßen damit zuweilen auf Schwierigkeiten. Für und Wider des Regenbogenmarketings.

» mdr: "Regenbogenkoffer" für Schulen in Saalfeld

Zum ersten Mal sind in Saalfeld Lehrer und Schulsozialarbeiter am "Regenbogenkoffer" geschult worden. Darin sind Materialien und Methoden zum Umgang mit vielfältigen Lebens- und Liebesweisen gesammelt.

» MOPO.de: Sie sind die neuen Chefs vom "Pulverfass"

Eigentlich sollte Hendrik Kupfernagel (41) bloß einen Käufer für das "Pulverfass" an der Reeperbahn finden. Er führte etliche Gespräche. Die Angebote: Wenig seriös. Der zurückhaltende Mann mit dem Schnauzer und der ruhigen Stimme lächelt. "Tja, und dann habe ich mich in den Laden verliebt."