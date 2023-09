Ausgewählter Artikel:

» (12.09.2023) Missy Magazine: Bin ich nicht begehrenswert?

Unser*e Kolumnist*in serviert dir ein Menü des Datings und reflektiert Begehren und Sexualität aus einer queerfeministischen Perspektive.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. September 2023

» Frankfurter Rundschau: "Wir wussten nicht, was schrecklich ist" – Wie Putins Regime gegen trans* Menschen vorgeht

Wladimir Putin führt nicht nur Krieg in der Ukraine – sondern auch in Russland, gegen trans* Menschen. Betroffene schildern großes Leid.

» Tagesspiegel: Autorin Elizabeth Duval über Genderidentität und Transrechte

Mit "Nach Trans – Sex, Gender und die Linke" hat die Spanierin Elizabeth Duval ein kontroverses Buch veröffentlicht, über das sie jetzt im Instituto Cervantes diskutierte.

» RP Online über Eva Engelken: Demo gegen Transfeindlichkeit vor Vereidigung umstrittener Politikerin

Grünen-Mitglied Eva Engelken rückt im Mönchengladbacher Stadtrat für Lena Zingsheim-Zobel nach. Das ist jetzt Anlass für eine Kundgebung, die unmittelbar vor der Sitzung stattfindet. Worum es geht, und wie Engelken dazu steht.

» Berliner Zeitung befragt Riccardo Simonetti: "Berlin ist viel genormter als man denkt"

Unser Berlin-Fragebogen: Der Moderator Riccardo Simonetti kam aus Bayern hierher und fragt sich mittlerweile, ob Berlin wirklich die freigeistigste Stadt Deutschlands ist.

» Sumikai: Gefängnis in Gifu wegen Behandlung von trans Insassen in der Kritik

Das Kasamatsu-Gefängnis in Gifu steht in der Kritik, da es eine Aufforderung der Anwaltskammer, mit einem Transmann vernünftig umzugehen, ignoriert hat.

» Mittelbayerische: Erster Christopher-Street-Day in Cham – Viele Parteien und Organisationen werden teilnehmen

Immer wieder haben Menschen den Verein Kunterbunt, der unter anderem Christopher-Street-Days (CSD) organisiert, darauf angesprochen. Heuer wird dieser Wunsch zum ersten Mal in Erfüllung gehen: Am 23. September findet der erste CSD in Cham statt.

» Missy Magazine: Bin ich nicht begehrenswert?

Unser*e Kolumnist*in serviert dir ein Menü des Datings und reflektiert Begehren und Sexualität aus einer queerfeministischen Perspektive.

» Leipziger Volkszeitung zum CSD in Döbeln: Mehr als Carneval in Rio für Landeier

Der Christopher Street Day in Döbeln ist mehr als Carneval in Rio für Landeier. Die Toleranz im Hinterland hat noch viel aufzuholen, meint LVZ-Redakteurin Steffi Robak.

» Nordkurier aus Neubrandenburg: Regenbogenflagge oder nicht? So hat die Stadtpolitik entschieden

Symbolpolitik oder wichtiges Zeichen? Wochen nach dem Hakenkreuz-Vorfall am Bahnhof debattierte die Neubrandenburger Stadtvertretung über die angemessene Reaktion.

11. September 2023

» VICE: Wie es ist, für eine lesbische Escortagentur zu arbeiten

"Einige Kundinnen kommen aus Ländern, in denen Sexarbeit verboten oder Homosexualität illegal ist. Für mich ist es etwas Besonderes, ihnen diese Erfahrung bieten zu können."

» Frankfurter Rundschau: Wie man Menschen ausschließt

Niemand ist per se anders. Man wird dazu gemacht, zum Beispiel von Politikern wie Friedrich Merz und Hubert Aiwanger. Dabei gibt es gar kein allgemeingültiges "Normal". Die Kolumne.

» Frankfurter Rundschau: DFB-Doku enthüllt brisante One-Love-Nachricht von Schweinsteiger an Flick

Bastian Schweinsteiger schickte DFB-Trainer Hansi Flick wenige Stunde vor Anpfiff des ersten deutschen WM-Spiels 2022 eine brisante Nachricht.

» Blick: Eine halbe Million queerer Liebesgeschichten zum Anklicken

Der digitale Atlas "Queering the Map" zeigt nicht die besten Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Unterkünfte an, sondern Orte, wo queere Erinnerungen geschaffen wurden. In den Mini-Geschichten herumzuklicken, hat etwas Voyeuristisches, aber vor allem Berührendes.

» Glamour: Queer Love – Die besten LGBTQIA+-Dating-Apps im Überblick

Liebe und Sex finden im 21. Jahrhundert viele online. Dennoch sind viele Apps nach wie vor sehr heteronormativ ausgerichtet. Hier findet ihr Alternativen für die queere Community.

» Main-Post: Peggys Wohnzimmer in Bad Neustadt ist zu – Was die Gründe sind und wie es mit dem LGBTQ-Stammtisch weitergeht

"Peggys Wohnzimmer" in Bad Neustadt bleibt nach der Sommerpause geschlossen. Warum der Inhaberin die Schließung schwerfiel und wie es für sie nun weitergeht.

» rbb24: KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen erinnert an queere Häftlinge

In Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist am Sonntag an die queeren Opfer des Konzentrationslagers Sachsenhausen erinnert worden.

» WDR: Segnung für alle – Wülfrath setzt sich über Verbot des Erzbistums hinweg

Dutzende gleichgeschlechtliche und wiederverheiratete Paare haben sich heute in Wülfrath segnen lassen – obwohl das Kölner Erzbistum die Segnung für alle untersagt hatte.

» Allgemeine Zeitung: CSD in Nierstein will queere Menschen sichtbar machen

Liebe ist vielfältig – auch auf dem Land. Unter dem Motto "Dorflove" fand deshalb der Aktionstag statt. Dabei ging es auch darum, welche Probleme es besonders in Dörfern gibt.

» Hellweger Anzeiger: LGBTQ in Holzwickede – FDP will queeres Leben in Kultur einbeziehen

Die Holzwickeder Kultur soll queerer werden. Das fordert ein Antrag der FDP-Fraktion. Diese Woche wird die Politik darüber diskutieren.

» Blick über trans Coming-out mit 68: "Ich wusste vor einem Jahr fast nichts über trans Menschen"

Heidi Brenner gibt es offiziell seit Februar 2023. Sie ist 68 Jahre alt. Hier erzählt die trans Frau über ihr früheres Leben als Mann, ihr Coming-out, neue Freundschaften und ihren Wunsch, anderen Mut zu machen.