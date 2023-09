Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. September 2023

» Perspektive: Hass und Gewalt gegen CSDs – Die Antwort ist Kampf

In Halle werden LGBTI+- Personen nach der Christopher Street Day-Parade schwer verletzt. In Weißenfels und Berlin greifen Faschist:innen die Veranstaltungen zum CSD an und in Hannover wird ein Jugendlicher so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss. Was tun gegen die Gewalt? – Ein Kommentar von Alex Lehmann

» Süddeutsche Zeitung über Söders Queerpolitik: Bekenntnisse auf der Dachterrasse

An einem symbolträchtigen Ort bekräftigt Ministerpräsident Markus Söder, dass es endlich auch in Bayern einen Aktionsplan für die LGBTIQ-Community geben wird – aber erst nach der Landtagswahl.

» Pinkstinks über Männlichkeit: Leuchtende Männer

Was macht ein Mann aus? Nils Pickert lädt dazu ein, Männlichkeit zu hinterfragen und ihre Vielfalt anzuerkennen.

» Zeit-Interview zum Gottesdienst für queere Paare: "Natürlich ist es Ungehorsam"

Ein Chor singt, Priester segnen, 500 Leute beten: Für den 20. September plant Marianne Arndt einen Gottesdienst für schwule und lesbische Paare – vor dem Kölner Dom und gegen die Haltung von Kardinal Woelki.

» WDR: Kölner Caritas startet Pilotprojekt für queere Menschen in Pflegeeinrichtungen

Jürgen Reindorf ist 80 Jahre alt und bisexuell. Er gehört zu einer Generation, in der Homosexualität unter Strafe stand. Heute lebt er in einer Pflegeeinrichtung der Caritas in Köln, die sich mit einem Pilotprojekt für queere Menschen in den Altenzentren einsetzt.

13. September 2023

» taz spricht mit Gianni Jovanovic über Drag-Kunst: "Raus aus der Unsagbarkeit"

Gianni Jovanovic ist Co-Host der neuen Show "Drag Race Germany". Ein Gespräch über die Kunst, eine Dragqueen zu werden und Widerstandsmomente in der Familie.

» Belltower News: Ein Dorf versucht, ein zugezogenes Paar zu vertreiben

Immer wieder ist ein binationales, homosexuelles Paar Anfeindungen ausgesetzt. In einem offenen Brief suchten die Betroffenen nach Hilfe.

» Frankfurter Rundschau kommentiert: Hass wird salonfähig

Der Alarmruf der Bundesbeauftragten ist berechtigt und muss gehört werden – auch in der Regierung selbst. Der FR-Leitartikel von Ursula Rüssmann.

» SWR2: Der unglaubliche Erfolg eines rechtsradikalen Pamphlets in Italien

In Italien führt das rechtsradikale Pamphlet ,,Il mondo al contrario" seit Wochen die Bestsellerlisten an. Dabei lesen die Italiener immer weniger. S.a.: Empörung über homophobe und rassistische Äußerungen eines Generals (18.08.2023)

» Salzburger Nachrichten: US-Autor David Sedaris plädiert für mehr Gelassenheit | SN.at

Ende August sind zwei neue Bücher von David Sedaris auf Deutsch erschienen. Am Montag las der US-Autor daraus im Doppel mit dem deutschen Kabarettisten Frank Goosen in Wien. Übertriebene politische Korrektheit gibt es bei Sedaris nicht, die findet er "ermüdend", wie er im APA-Gespräch betonte. Über offene Gräben in der Gesellschaft sagte er: "Ich hasse die extreme Rechte gleichermaßen wie die extreme Linke. Sie sind gleichermaßen intolerant und selbstgerecht."

» HNA über Demo mit 60 Personen: Christopher-Street-Day in Bad Hersfeld setzt ein deutliches Zeichen gegen Homophobie

Rund 60 Teilnehmende haben am Sonntagnachmittag in der Bad Hersfelder Innenstadt beim Christopher Street Day ein Zeichen für Toleranz und gegen Homophobie gesetzt.

» derStandard.at: Neuer Lehrgang für Queere Jugendarbeit will Vorurteile abbauen

Mobbing und Diskriminierung kennen viele queere Jugendliche. Ab Herbst wirft ein Lehrgang einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Queere Jugendarbeit

» RP Online über "Princess Charming"-Teilnehmerin Natalie: "Ich brauchte 2023 einen Neustart"

Bei der Dating-Sendung kämpfen 20 Frauen um das Herz der "Princess Charming". Eine davon ist Natalie. Warum sie an dem Format teilnimmt und was das Konzept besonders macht.

» Johanniter: Ein Mensch für viele Fragen – Florian Kusche ist Queer-Beauftragter

"Schweigen ist nicht die Lösung", sagt Florian Kusche. Der 39-Jährige ist in Hannover der neue (ehrenamtliche) Queer-Beauftragte mit der Aufgabe Fragen zu beantworten und Unsicherheiten zu beseitigen.

» inFranken.de: Regenbogenfamilien – Leben und Erziehung in queeren Familien

In einer Regenbogenfamilie entwickelt sich ein Kind genauso gut, wie in jeder anderen Form von Familie. Wir stellen dir im Folgenden die Besonderheiten vom Leben und der Erziehung queerer Familien vor.

» Volksfreund: Wo Reisen für LGBTQ Urlauber sicher ist – und wo nicht

Sonne, Strand, Party, Sightseeing – das sind Kriterien für einen gelungenen Urlaub. Für queere Urlauber hat der Faktor Sicherheit hohe Priorität. Wo LGBTQ-Urlauber unbesorgt reisen können und wo Vorsicht geboten ist.

12. September 2023

» Frankfurter Rundschau: "Wir wussten nicht, was schrecklich ist" – Wie Putins Regime gegen trans* Menschen vorgeht

Wladimir Putin führt nicht nur Krieg in der Ukraine – sondern auch in Russland, gegen trans* Menschen. Betroffene schildern großes Leid.

» Tagesspiegel: Autorin Elizabeth Duval über Genderidentität und Transrechte

Mit "Nach Trans – Sex, Gender und die Linke" hat die Spanierin Elizabeth Duval ein kontroverses Buch veröffentlicht, über das sie jetzt im Instituto Cervantes diskutierte.

» RP Online über Eva Engelken: Demo gegen Transfeindlichkeit vor Vereidigung umstrittener Politikerin

Grünen-Mitglied Eva Engelken rückt im Mönchengladbacher Stadtrat für Lena Zingsheim-Zobel nach. Das ist jetzt Anlass für eine Kundgebung, die unmittelbar vor der Sitzung stattfindet. Worum es geht, und wie Engelken dazu steht.

» Berliner Zeitung befragt Riccardo Simonetti: "Berlin ist viel genormter als man denkt"

Unser Berlin-Fragebogen: Der Moderator Riccardo Simonetti kam aus Bayern hierher und fragt sich mittlerweile, ob Berlin wirklich die freigeistigste Stadt Deutschlands ist.