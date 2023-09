Ausgewählter Artikel:

» (17.09.2023) Kurier: Ex-Frau äußerte sich zu Gerüchten um Hugh Jackmans angebliche Homosexualität

Jahrelang litt Deborra-Lee Furness unter den Gerüchten um Jackmans sexuelle Orientierung – bis ihr schließlich der Kragen platzte.

17. September 2023

» Main-Post-Aktion "Zeichen setzen!": Der Verein PrideNES bringt queere und nicht-queere Menschen zusammen

Queere Menschen sollen sich nicht isoliert fühlen: Dieses Ziel verfolgt der neue Verein "Pride NES" aus Bad Neustadt. Zum ersten großen Fest kamen 600 Personen.

» Abendzeitung über Wittelsbacher Oberhaupt Franz Herzog von Bayern: Pärchen-Auftritt mit Lebensgefährte und Herzchen auf der Wiesn

Das Haus Wittelsbach scheint im Wiesn-Fieber zu sein. Unter die Promi-Gäste mischt sich Franz von Bayern – und zeigt sich mit seinem Lebensgefährten.

» Media Bubble: Queercoding im Zeichentrick – Zwischen versteckter Vielfalt und schädlicher Stereotypisierung

Was haben Pokémon, Scar und der Antichrist gemeinsam? Die Antwort: Sie werden alle mit stereotypisch queeren Eigenschaften besetzt.

» Eurosport tüber Johannes Kläbo: Wachser von Superstar wirft norwegischem Team Sabotage, Mobbing und Homophobie vor

Frode Pedersen, Wachser von Langlauf-Star Johannes Kläbo, hat in einem Interview mit der norwegischen Zeitung "VG" schwere Vorwürfe erhoben.

» mdr: Geschlechtseintrag von Jugendlichen kann zum Streit um Sorgerecht werden

Nach dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz sollen auch Minderjährige zwischen 14 und 17 ihr Geschlecht dann amtlich ändern dürfen, brauchen aber die Zustimmung der Eltern. Doch was, wenn sich Eltern nicht einigen können?

16. September 2023

» Merkur: Meloni macht Ernst – Gleichgeschlechtliche Paare verlieren ihre Rechte

Bislang konnten sich zumindest in Teilen Italiens gleichgeschlechtliche Partner leiblicher Mütter und Väter als Elternteil eintragen lassen. Doch das soll sich ändern. S.a.: Queerfeindliche Politik in Italien: "Wir nennen es institutionelle Gewalt" (26.08.2023)

» Heute.at über Hasskommentare: "Ihr seid männerfeindlich" – Klartext von Virginia Ernst

Vor Kurzem wurden Virginia Ernst und ihre Partnerin zum zweiten Mal Eltern. Die beiden erhalten allerdings nicht nur Glückwünsche zum Nachwuchs.

» RTL über ''Rote Karte statt Regenbogen'': Katar-Doku von RTL/ntv-Reportern für Nachhaltigkeitspreis Sport nominiert

In ihrer Doku-Reihe "Rote Karte statt Regenbogen – Homosexuelle in Katar" berichten die RTL/ntv-Reporter Jonas Gerdes und Timo Latsch über das wahre Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen, denen die LGBTIQ+*-Gemeinschaft im Gastgeberland der WM 2022 ausgesetzt sind.

» kreiszeitung.de: Rainbow Cities – Oldenburg als 50. Stadt im Netzwerk für LGBTIQ aufgenommen

Oldenburg ist bunt. Deutlich wird dies durch die Mitgliedschaft im Netzwerk Rainbow Cities. So sollen die Rechte LGBTIQ+-Personen gestärkt werden.

» Express über "Come Out!"-Stiftung: Entertainerin Lilo Wanders freut sich über prominenten Zuwachs aus Köln

Die "Come Out!"-Stiftung hat prominenten Zuwachs aus Köln bekommen. Prof. Dr. Jan F. Orth, Pressesprecher des Kölner Landgerichts, unterstützt die LGBTQI+-Jugendarbeit.

» Kirche+Leben: Erste #OutInChurch-Gruppe im Bistum Münster gegründet

Die erste Ortsgruppe von #OutInChurch im Bistum Münster will – von Sonsbeck aus – die Vernetzung queerer Gruppen bistumsweit fördern.

15. September 2023

» Deutschlandfunk Nova interviewt Aktivistin: "Alice Weidel gehört nicht zur queeren Community"

"Ich bin nicht queer" hat Alice Weidel von der AfD gesagt. Stimmt, sagt die Journalistin Leonie Löwenherz. Denn zur queeren Community gehöre Weidel nicht.

» mdr über Mahnwache für verstorbene trans Frau Ella: "Nichts hat sich gebessert. Im Gegenteil."

In Magdeburg hat am Donnerstag eine Mahnwache für die verstorbene trans Frau Ella Nik Bayan stattgefunden. Teilnehmende setzten Zeichen für trans Rechte und forderten Unterstützung aus Politik und Gesellschaft.

» Focus: An Söder gibt es in Homosexuellen-Treff eine Bitte – CSU-Chef ignoriert sie

Der Ministerpräsident auf schwierigem Terrain: Markus Söder macht Wahlkampf in München-Mitte – also in dem Wahlkreis, wo sonst die Grünen dominieren.

» Du bist Halle: Nichtbinär in den Stadtrat – Luna Möbius will für die Grünen kandidieren

Bislang besteht der Stadtrat in Halle (Saale) nur aus Männern und Frauen. Nun will Luna Möbius für die Grünen im kommenden Jahr kandidieren.

» derStandard.at: Alles woke? David Sedaris findet es "okay, manchmal ausgeschlossen zu sein"

Dass der US-Autor eine Humorkanone ist, beweisen auch seine neuen Bücher. Gute Witze müssen ein bisschen gemein sein, findet er

» derStandard.at: Prozess gegen 38-Jährige, die Ex-Partnerin trotz Urteils stalkte

Innerhalb von zwei Jahren wird eine Akademikerin zum zweiten Mal wegen beharrlicher Verfolgung verurteilt. Sie verspricht, damit nun aufzuhören

» Ärzteblatt: Blutspende – Diskurs um neue Regeln

Die novellierte Blutspende-Richtlinie der Bundesärztekammer soll die Sicherheit von Blutprodukten gewährleisten – ohne Spendewillige zu diskriminieren. Einige sehen das Vorhaben als gescheitert an.

14. September 2023

» Perspektive: Hass und Gewalt gegen CSDs – Die Antwort ist Kampf

In Halle werden LGBTI+- Personen nach der Christopher Street Day-Parade schwer verletzt. In Weißenfels und Berlin greifen Faschist:innen die Veranstaltungen zum CSD an und in Hannover wird ein Jugendlicher so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss. Was tun gegen die Gewalt? – Ein Kommentar von Alex Lehmann