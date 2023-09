Ausgewählter Artikel:

» (19.09.2023) Süddeutsche Zeitung zeigt dpa-Video: Trotz rechter Proteste – erste LGBT-Kita im Regelbetrieb

Die erste Kita unter der Trägerschaft der Schwulenberatung Berlin hat im "Lebensort Vielfalt am Südkreuz" in Berlin-Schöneberg phasenweise den Regelbetrieb aufgenommen. Seitdem werden dort 93 Kinder betreut. S.a.: Queere Kita in Berlin eröffnet (24.07.2023)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. September 2023

» Radio Tonkuhle Hildesheim: Antrag über Queere Nothilfe sorgt für Tumulte im Rat

Ein Antrag der Linksfraktion zum Thema "Queere Nothilfe" hat gestern Abend im Hildesheimer Stadtrat zu hitzigen Diskussionen und Tumulten im Zuschauerraum geführt. Dabei ging es um den Vorschlag, für maximal 300 Euro Aufkleber drucken zu lassen, mit denen hiesige Geschäfte ihre Räume als sichere Räume für queere Menschen kennzeichnen können. S.a.: Schutzraum-Sticker für queere Menschen (17.09.2023)

» mdr: Wem gehört die Regenbogenflagge?

Die Regenbogenflagge ist als Symbol für sexuelle Vielfalt bekannt. Doch hat eigentlich irgendjemand das Recht auf die Pride-Flag?

» analyse & kritik über Selbstbestimmungsgesetz: Was lange währt, wird scheiße

Der neue Selbstbestimmungsgesetzentwurf sollte queere Kritik berücksichtigen – hinzu kam stattdessen reaktionäre Repression

» analyse & kritik über Queerfeindlichkeit: Affäre von nationaler Tragweite

Queerfeindlichkeit ist so alt wie der Kapitalismus – neu ist, dass sie im Zentrum der Auseinandersetzungen um autoritäre und liberale Hegemonieansprüche steht

» rbb-Abendschau: Berliner CSD zwischen Kommerz und Protest

Innerhalb des Berliner CSD e. V. wird der Vorwurf erhoben, die Mittelverwendung durch den Vorstand sei intransparent. Der Medienanwalt des Führungsgremiums weist die Vorwürfe zurück. Die Arbeit des Vereins hatte 2022 einen Überschuss von rund 225.000 abgeworfen. Unklar sei, wofür dieses Geld verwendet würde, so die Kritiker.

» TAG24: Christin bittet Dragqueen, für sie beten zu dürfen – was dann folgt, hat keiner erwartet

Das konnte ja nicht gut gehen – oder doch? Dragqueen Jessica L'Whor stand vergangenen Monat für ihren TikTok-Kanal in Denver auf der Straße. Dafür hatte sie sich eine besondere Aktion überlegt: Jeder, der ihr eine Frage stellte, erhielt als Belohnung einen US-Dollar (0,94 Euro). Plötzlich stand eine junge Christin vor der Dragqueen, die ebenfalls eine Frage hatte: Ob sie für sie beten dürfe.

» katholisch.de interviewt Katholisches LSBT+ Komitee: Kirchenvertreter sollten uns mehr zuhören

"Wir wollten uns nie in einer gemütlichen Ecke am Rande der Kirche versammeln und uns selbst genügen", sagt Markus Gutfleisch. Im katholisch.de-Interview erklärt der Co-Sprecher des Katholischen LSBT+ Komitees, was passieren muss, damit die Kirche zum Schutzraum für queere Menschen wird.

» Kirche+Leben: Telgter Pfarrei bietet erstmals auch für queere Paare Segnungen an

Für den Weg zum ersten Segnungsgottesdienst auch für queere Paare in Telgte hatten sich der Arbeitskreis Regenbogen, das Seelsorgeteam und der Pfarrgemeinderat gemeinsam aufgemacht.

» Mallorca Magazin: "Verdammte Schwuchteln" – Homophober Bäcker auf Mallorca beleidigt Kunden

Die Betroffenen machten ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Der Tweet ging viral. "Ich respektiere sie, aber ich bin nicht mit ihnen einverstanden", sagte der Ladeninhaber zu einer Mitarbeiterin. Die Betroffenen wollen Beschwerde einreichen.

» derStandard.at: Der lange Kampf der slowenischen Fußballerinnen gegen Sexismus und Mobbing

Das slowenische Frauen-Nationalteam wehrte sich mit Erfolg gegen unangemessenes Verhalten des Trainerteams. Sankt-Pölten-Spielerin Mateja Zver erklärt die Hintergründe

» junge Welt interviewt Sprecher der Deutschen Aidshilfe: "Das sind Menschen, denen wir gut helfen können"

Laut RKI wurde im Jahr 2022 ein Anstieg bei den HIV-Infektionen in Deutschland festgestellt. Die Aidshilfe verweist auf betroffene Ukraine-Geflüchtete und kritisiert Panikmache. Ein Gespräch mit Holger Wicht.

» Euronews aus Russland: Verschärfte Gesetzgebung – Die Angst geht um in der Trans-Community

Ein im Juli verabschiedetes Gesetz verbietet etwa die geschlechterspezifische Betreuung, die für viele LGBTQ+-Organisationen essenziell ist. Nun müssen Betroffene und Aktivisten harte Konsequenzen fürchten.

» Sonntagsblatt: Trans* & Kirche – Synodale Constanze Pott über ihr Outing als trans Frau

Wofür steht eigentlich der Begriff trans* und wie steht die Kirche dazu? Wir haben mit Constanze Pott gesprochen, die das Thema Transidentität in die Synode der Evangelischen Kirche in Bayern gebracht hat.

18. September 2023

» rbb24: Berliner CSD zwischen Kommerz und Protest

Beim Berliner CSD dabei zu sein wird immer teurer. Vereinsmitglieder beklagen, dass sie nicht erfahren, was mit den Einnahmen aus dem queeren Großereignis des Jahres passiert.

» Berliner Zeitung: "Ich behandle nur echte Frauen": Gynäkologe weigert sich, Transfrau zu untersuchen – ist er transphob?

Ein französischer Gynäkologe weigerte sich, eine Transfrau zu behandeln. Seitdem tobt in Frankreich die Debatte: Ist das transphob? Trans-Gruppen drohen sogar mit einer Klage.

» n-tv: Schikane, Unterdrückung, Gewalt – Wie Serbiens queere Community um Anerkennung ringt

Zuschauer sind für den Christopher Street Day in Belgrad nicht zugelassen. Dafür wird der Umzug von großen Gegendemonstrationen gestört, unter anderem von der orthodoxen Kirche. Die queere Gemeinschaft ist in dem großteils konservativen Land vielen Anfeindungen und Diffamierungen ausgesetzt.

» RP Online über 1. CSD in Remscheid: Christopher Street Day ist bunt, laut und politisch

Der 1. Christopher Street Day übertraf alle Erwartungen. Weit über 1000 Menschen zogen tanzend und demonstrierend durch Remscheid. Die Gegendemo blieb eine Randnotiz.

» Abendzeitung: Zwei Münchner über die Städtepartnerschaft mit Be'er Sheva – "Israel war nie so queerfeindlich"

Im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Be'er Sheva engagieren sich die Münchner Wolfgang Scheel und Frank Zuber für den Austausch der queeren Menschen in den beiden Städten. Im AZ-Gespräch erklären sie, warum das wichtig ist und was sie verbindet.

» Abendzeitung über Rosa Wiesn-Sonntag: Désirée Nick feiert mit Gay-Community

Im Bräurosl wurde heuer zum 44. mal der Gay-Sunday gefeiert. Unter das bunte Treiben mischte sich auch Désirée Nick. Die AZ war dabei.