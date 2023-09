Ausgewählter Artikel:

» (20.09.2023) evangelisch.de wirft einen queeren Blick auf den Heiligen Christopherus: Ein Riese als kleiner Begleiter

Der Heilige Christophorus erfreut sich ungebrochen großer Beliebtheit. Lassen sich, abgesehen von der sicheren Autofahrt und Urlaubsreise, in der Legende vom Christusträger auch Aspekte für queere Menschen finden?

20. September 2023

» Belltower.News über CSD Zwickau: Sichtbar queer, prekär in Sachsen

2023 demonstrieren mehr Menschen als je zuvor für LGBTQI*-Rechte. Auch in Sachsen, trotz Angriffen und Anfeindungen. Zu Gast beim CSD in Zwickau.

» Sonntagsblatt: Homosexualität in Kirche und Bibel – Die Fakten

Homosexualität und Kirche – über wenig andere Themen streiten sich Christen so leidenschaftlich. Was den einen als selbstverständlich erscheint, bringt andere dazu, ihre Kirchen zu verlassen. Wie ist Homosexualität aus christlich-ethischer Sicht zu sehen? Was steht in der Bibel?

» BR Podcast: Wir beantworten eure Fragen rund um queeres Dating und Sex!

Leute, wer kennts: Queeres Dating – the struggle is real! Wir haben euch nach euren Sorgen und Ängsten rund um das Thema queeres Dating, Sex und Beziehungen gefragt. Das erste queere Date, Sex haben, richtig verhüten oder als lesbische Person verliebt in die heterosexuelle beste Freundin. Wir versuchen euch Tipps und Ratschläge rund um eure brennendsten Dating-Fragen. Und vielleicht gibt's auch die ein oder andere Story aus unserem Datingleben!

» Berliner Zeitung: "Für mich sind Schwule minderwertig!" – Angeklagter wird aus Gerichtssaal eskortiert

Am Dienstag muss sich der Angeklagte Albert F. wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung vor Gericht verantworten. Der Prozesstag beginnt mit weiteren Beleidigungen.

» katholisch.de: Nach Entlassung – BDKJ weist Vorwurf der Queerfeindlichkeit zurück

Ein Mitarbeiter der Jugendbildungsstätte Haus Altenberg behauptete gegenüber einer Zeitung, dass man sich wegen des Aufhängens einer Regenbogenfahne von ihm getrennt habe. Der BDKJ ist einer der Träger des Hauses – und nahm nun dazu Stellung. S.a.: Zu queerfreundlich: Katholische Jugendbildungsstätte feuert Mitarbeiter (11.09.2023)

» Abendzeitung: BMW dreht Fürstin Gloria den Ton ab – und steigt aus Sponsoring der Regensburger Schlossfestspiele aus

BMW steigt aus dem Sponsoring für die Regensburger Thurn-und-Taxis-Festspiele aus. Die vielen problematischen Äußerungen von Fürstin Gloria sind wohl der Grund für das Ausscheiden.

19. September 2023

» cim: Wie queer-freundlich ist die Event-Branche eigentlich?

Den passenden Rahmen für jede Tagung oder Veranstaltung in der Tagungshoteldatenbank online buchen oder kostenloses Handbuch für die DACH-Region anfordern.

» TAG24 über Josimeloni: Hass-Kommentare und Mord-Drohungen – "Du bist der Grund, warum ich die AfD wähle"

Reality-Darstellerin Josimelonie wird mit einer Flut von Hass-Kommentaren und sogar Morddrohungen konfrontiert – und sie stellt einen klaren Bezug zur AfD fest

» Radio Tonkuhle Hildesheim: Antrag über Queere Nothilfe sorgt für Tumulte im Rat

Ein Antrag der Linksfraktion zum Thema "Queere Nothilfe" hat gestern Abend im Hildesheimer Stadtrat zu hitzigen Diskussionen und Tumulten im Zuschauerraum geführt. Dabei ging es um den Vorschlag, für maximal 300 Euro Aufkleber drucken zu lassen, mit denen hiesige Geschäfte ihre Räume als sichere Räume für queere Menschen kennzeichnen können. S.a.: Schutzraum-Sticker für queere Menschen (17.09.2023)

» mdr: Wem gehört die Regenbogenflagge?

Die Regenbogenflagge ist als Symbol für sexuelle Vielfalt bekannt. Doch hat eigentlich irgendjemand das Recht auf die Pride-Flag?

» analyse & kritik über Selbstbestimmungsgesetz: Was lange währt, wird scheiße

Der neue Selbstbestimmungsgesetzentwurf sollte queere Kritik berücksichtigen – hinzu kam stattdessen reaktionäre Repression

» analyse & kritik über Queerfeindlichkeit: Affäre von nationaler Tragweite

Queerfeindlichkeit ist so alt wie der Kapitalismus – neu ist, dass sie im Zentrum der Auseinandersetzungen um autoritäre und liberale Hegemonieansprüche steht

» rbb-Abendschau: Berliner CSD zwischen Kommerz und Protest

Innerhalb des Berliner CSD e. V. wird der Vorwurf erhoben, die Mittelverwendung durch den Vorstand sei intransparent. Der Medienanwalt des Führungsgremiums weist die Vorwürfe zurück. Die Arbeit des Vereins hatte 2022 einen Überschuss von rund 225.000 abgeworfen. Unklar sei, wofür dieses Geld verwendet würde, so die Kritiker.

» TAG24: Christin bittet Dragqueen, für sie beten zu dürfen – was dann folgt, hat keiner erwartet

Das konnte ja nicht gut gehen – oder doch? Dragqueen Jessica L'Whor stand vergangenen Monat für ihren TikTok-Kanal in Denver auf der Straße. Dafür hatte sie sich eine besondere Aktion überlegt: Jeder, der ihr eine Frage stellte, erhielt als Belohnung einen US-Dollar (0,94 Euro). Plötzlich stand eine junge Christin vor der Dragqueen, die ebenfalls eine Frage hatte: Ob sie für sie beten dürfe.

» Süddeutsche Zeitung zeigt dpa-Video: Trotz rechter Proteste – erste LGBT-Kita im Regelbetrieb

Die erste Kita unter der Trägerschaft der Schwulenberatung Berlin hat im "Lebensort Vielfalt am Südkreuz" in Berlin-Schöneberg phasenweise den Regelbetrieb aufgenommen. Seitdem werden dort 93 Kinder betreut. S.a.: Queere Kita in Berlin eröffnet (24.07.2023)

» katholisch.de interviewt Katholisches LSBT+ Komitee: Kirchenvertreter sollten uns mehr zuhören

"Wir wollten uns nie in einer gemütlichen Ecke am Rande der Kirche versammeln und uns selbst genügen", sagt Markus Gutfleisch. Im katholisch.de-Interview erklärt der Co-Sprecher des Katholischen LSBT+ Komitees, was passieren muss, damit die Kirche zum Schutzraum für queere Menschen wird.

» Kirche+Leben: Telgter Pfarrei bietet erstmals auch für queere Paare Segnungen an

Für den Weg zum ersten Segnungsgottesdienst auch für queere Paare in Telgte hatten sich der Arbeitskreis Regenbogen, das Seelsorgeteam und der Pfarrgemeinderat gemeinsam aufgemacht.

» Mallorca Magazin: "Verdammte Schwuchteln" – Homophober Bäcker auf Mallorca beleidigt Kunden

Die Betroffenen machten ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Der Tweet ging viral. "Ich respektiere sie, aber ich bin nicht mit ihnen einverstanden", sagte der Ladeninhaber zu einer Mitarbeiterin. Die Betroffenen wollen Beschwerde einreichen.

» derStandard.at: Der lange Kampf der slowenischen Fußballerinnen gegen Sexismus und Mobbing

Das slowenische Frauen-Nationalteam wehrte sich mit Erfolg gegen unangemessenes Verhalten des Trainerteams. Sankt-Pölten-Spielerin Mateja Zver erklärt die Hintergründe