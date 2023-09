Ausgewählter Artikel:

» (21.09.2023) nd über christliche Rechte: Möchtegern Kreuzritter in der Katholischen Kirche

Mit ihren schlecht sitzenden Anzügen wirken die erzkonservativen Katholiken zwar albern, aber sie vertreten reaktionäre Ideologien. Frauen sollen zurück in die Rolle als Mutter, Homosexuelle sollen nicht existieren.

21. September 2023

» Express über Regenbogenempfang: Reker teilt bei Empfang in Köln Sorgen – und gibt ein wichtiges Versprechen

In Köln traf sich am Mittwoch die Kölner StadtAG Queerpolitik mit zahlreichen Repräsentierenden queerer Organisationen. Henriette Reker hielt eine persönliche Rede und gab ein Versprechen.

» General-Anzeiger über queere Kultur: Kunst, Drag und Musik aus Bonner Federn

Bonner Kunst ist bunt und sie ist auch queer. Der GA hat mit drei Kunst – und Kulturschaffenden aus der Bonner Szene gesprochen.

» Die Presse: Schwule Liebesgeschichten boomen – vor allem bei Frauen

Von "Call Me By Your Name" bis "Heartstopper": Einige der schönsten Romanzen der letzten Jahre in Film, Serien und Literatur spielten sich zwischen Männern ab. Vermarktet werden sie vor allem für Frauen. Was reizt diese so an den Darstellungen von schwulen Beziehungen und Sex?

» Süddeutsche Zeitung spricht mit zwei CSU-Politikern über Queerfeindlichkeit: "CSU und AfD in einem Atemzug dargestellt zu sehen, das war uns zu viel"

Ein Streitgespräch über Queerfeindlichkeit, Populismus und Ron DeSantis mit den Dachauer CSU-Politikern Florian Schiller und Tobias Stephan.

» Refinery29: Ich habe Gruppensex probiert & empfinde Lust heute ganz anders

Meine allererste Erfahrung mit Gruppensex machte ich 2016, und sie hätte vom Timing her nicht besser sein können: Es war nicht nur mein erster Dreier, sondern auch mein erstes queeres Sex-Erlebnis – und das am Tag von London Pride, und meinem Geburtstag. Besser geht es wohl kaum! Das Ganze war spontan, verschwitzt und sehr, sehr sexy. Diese Nacht öffnete mir die Augen und ließ mich eine ganz neue Welt voller Optionen erkennen.

» Spiegel über Umgang mit dem Rechtsruck: Warum das Gegenwartshadern so gefährlich ist

Was ist konservativ, was rechtsextrem? Im politischen Streit wird mitunter zu wenig differenziert. Doch nicht nur das destabilisiert die wichtige Brandmauer zwischen der Union und der AfD.

» WOZ über Leiter der Abteilung für Geschlechtervarianz am Unispital Basel: Grenzgänger im Wilden Westen

Der Gegenwind ist gross, sein Ansporn ist grösser: Mit seiner Abteilung für Geschlechtervarianz am Unispital Basel arbeitet David Garcia Nuñez an einer neuen medizinischen Realität für trans Menschen.

» Sumikai: Rainbow Pride Parade in Sapporo feiert Vielfalt

In Sapporo fand am Wochenende eine farbenfrohe Pride-Veranstaltung mit Live-Musik und einer Parade statt.

» Spiegel-Podcast: Wurdest du im Kleid verprügelt, Gianni Jovanovic?

Gianni Jovanovic ist als schwuler Sohn einer Roma-Familie in Deutschland aufgewachsen. Er überlebte als Kleinkind einen Brandanschlag, wurde mit 14 zwangsverheiratet und ist heute Moderator. Eine Begegnung.

» mk-online über schwulen Ex-Priester: Ein Spaziergang mit Pierre Stutz

Ein ehemaliger katholischer Priester, der einen Mann liebt und über eine Million Bücher verkauft hat: Pierre Stutz gilt als einer der großen spirituellen Lehrer und Mystik-Vermittler. Beim Spaziergang durch München erzählt er, warum es 50 Jahre lang dauerte, bis er sich selbst gern hatte.

» swissinfo.ch interviewt Lesbenorganisation: "Die Schweiz ist bei den LGBTIQ-Rechten das Schlusslicht in Westeuropa"

Noch immer gebe es viele Lücken bei Rechten von LGBTIQ-Personen in der Schweiz, sagt die Co-Präsidentin der Lesbenorganisation Schweiz.

» Tagesspiegel über erstes Dyke* Festival in Berlin: "Wir sind mit dem Klingelbeutel rumgegangen"

Das Kollektiv "Allesbien" organisiert auf dem Campus Kippe in Berlin an diesem Wochenende ein Festival von und für queere Frauen. Ein Gespräch mit Charlotte Orsenne aus dem Orgateam.

» WOZ: Alice Weidel artikuliert ihr Gedankengut

Das Gute an der Meinungsfreiheit ist ja auch, dass die Menschen sich zu erkennen geben. Zum Beispiel Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), die von ihrem Schweizer Wohnsitz aus aufs deutsche Kanzleramt schielt. Auf die Frage, wie sie mit der offenen Queerfeindlichkeit in ihrer Partei umgehe, sagte sie kürzlich in einem TV-Interview in Berlin: "Ich bin nicht queer. Ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit zwanzig Jahren kenne, wir haben zwei gemeinsame Kinder." S.a.: Alice Weidel stellt klar: "Ich bin nicht queer" (11.09.2023)

» nachtkritik.de über queere Stoffe in der neuen Spielzeit und der Osten: Immer noch Sprengstoff

In dieser Spielzeit stehen in den Metropolen viele queere Stoffe auf den Spielplänen. Zuweilen auch in kleineren Städten. Anders im Osten Deutschlands. Dabei ergäbe sich hier vermutlich die Reibung, die Theater lebendig erhält. S.a.: Queere Kunst im Rampenlicht: Die neue Spielzeit im Theater (03.09.2023)

20. September 2023

» Belltower.News über CSD Zwickau: Sichtbar queer, prekär in Sachsen

2023 demonstrieren mehr Menschen als je zuvor für LGBTQI*-Rechte. Auch in Sachsen, trotz Angriffen und Anfeindungen. Zu Gast beim CSD in Zwickau.

» Sonntagsblatt: Homosexualität in Kirche und Bibel – Die Fakten

Homosexualität und Kirche – über wenig andere Themen streiten sich Christen so leidenschaftlich. Was den einen als selbstverständlich erscheint, bringt andere dazu, ihre Kirchen zu verlassen. Wie ist Homosexualität aus christlich-ethischer Sicht zu sehen? Was steht in der Bibel?

» evangelisch.de wirft einen queeren Blick auf den Heiligen Christopherus: Ein Riese als kleiner Begleiter

Der Heilige Christophorus erfreut sich ungebrochen großer Beliebtheit. Lassen sich, abgesehen von der sicheren Autofahrt und Urlaubsreise, in der Legende vom Christusträger auch Aspekte für queere Menschen finden?

» BR Podcast: Wir beantworten eure Fragen rund um queeres Dating und Sex!

Leute, wer kennts: Queeres Dating – the struggle is real! Wir haben euch nach euren Sorgen und Ängsten rund um das Thema queeres Dating, Sex und Beziehungen gefragt. Das erste queere Date, Sex haben, richtig verhüten oder als lesbische Person verliebt in die heterosexuelle beste Freundin. Wir versuchen euch Tipps und Ratschläge rund um eure brennendsten Dating-Fragen. Und vielleicht gibt's auch die ein oder andere Story aus unserem Datingleben!

» Berliner Zeitung: "Für mich sind Schwule minderwertig!" – Angeklagter wird aus Gerichtssaal eskortiert

Am Dienstag muss sich der Angeklagte Albert F. wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung vor Gericht verantworten. Der Prozesstag beginnt mit weiteren Beleidigungen.