Ausgewählter Artikel:

» (23.09.2023) schwäbische: Ulmer erzählt seine Geschichte als Transmann

In der Kindheit und Jugend stieß Paulino auf viel Ablehnung. Inzwischen hat er seinen Weg gefunden, sagt aber auch: Hormontherapien sind nicht zu unterschätzen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. September 2023

» nd: Ist Alice Weidel wirklich nicht queer?

Der AfD-Chefin geht es um Spaltung und Zerstörung, nicht um ein persönliches Bekenntnis

» RP Online: Wie tanzt man Liebe ohne Worte?

Futaba Ishizaki und Doris Becker tanzen die Hauptrollen in Demis Volpis "Giselle". Wie sie Gefühle nur durch Bewegungen zeigen und welchen Unterschied es macht, eine Beziehung zwischen zwei Frauen darzustellen.

» Hildesheimer Allgemeine zu Debatte über queerfreundliches Hildesheim: Protest ja – aber nicht so

An der Debatte im Hildesheimer Rat um Aufkleber an queerfreundlichen Läden hat auch das Publikum im Saal regen Anteil genommen – das allerdings auf eine unwürdige Weise, findet HAZ-Redakteur Rainer Breda.

» Tagesspiegel-Kolumne Schlamasseltov: Der Papst und ich

Wie unsere Kolumnistin einmal Benedikt XVI. vom Flughafen abholte – und das katholische Kirchenoberhaupt plötzlich eine folgenschwere Erkenntnis traf.

» Evangelische Zeitung: In Afrika wächst der Druck auf LGBTQ-Menschen

Für LGBTQ-Menschen bleibt Afrika ein gefährlicher Kontinent. Die Ablehnung in der Gesellschaft ist groß, viele Länder haben strenge Gesetze. Und von der Kirche kommt keine Hilfe – im Gegenteil.

» FM1 Today: Trans Frau Michelle Halbheer – "Habe mich zum ersten Mal schön gefühlt"

Seit einem Jahr lebt die Junge-Mitte-Politikerin Michelle Halbheer als trans Frau. Das Outing war für die 23-Jährige eine Befreiung. Wie es sich auf die Beziehung mit ihrer Partnerin ausgewirkt hat und wieso die beiden für die Junge Mitte politisieren, erzählen sie im "TalkTäglich".

» schwäbische: Ulmer erzählt seine Geschichte als Transmann

In der Kindheit und Jugend stieß Paulino auf viel Ablehnung. Inzwischen hat er seinen Weg gefunden, sagt aber auch: Hormontherapien sind nicht zu unterschätzen.

» Zeitungsverlag Waiblingen: Neues Event auf dem Cannstatter Wasen – Pink Sunday kommt zum Volksfest Stuttgart

Mit dem Pink Sunday kommt eine neue Veranstaltung auf den Cannstatter Wasen. Im Fürstenbergzelt soll auf dem Stuttgarter Volksfest am Sonntag (24.09.) gemeinsam gefeiert werden – egal welches Geschlecht oder Sexualität die Gäste haben. Was an dem Event besonders ist und welche Kritik es bereits im Vorfeld gibt, lesen Sie hier.

» General-Anzeiger: Wie die Mitschülerin zum Mitschüler wurde

Unter dem Motto "Rassismus? Ohne uns!" hat die Margot-Barnard-Realschule Projekttage angeboten, um für mehr Toleranz zu sensibilisieren. Doch oftmals müssen die Lehrer gegen ein Wertegerüst ankämpfen.

» Bergsträßer Anzeiger: Queere Menschen Teil der Schöpfung

Wenn der Influencer und Pfarrerssohn Rezo sich auf Youtube zu gesellschaftspolitischen Fragen äußert, werden seine Videos teilweise millionenfach aufgerufen. In einem Youtubebeitrag vom letzten Sonntag äußert sich Rezo kritisch zu christlichen Influencern, die sich in ihren Tiktok-Videos offen queerfeindlich zeigen. "Homosexualität ist Sünde", sagen sie in die Kamera und ziehen Gott und die Bibel auf ihre Seite.

22. September 2023

» taz über homophobe evangelische Christen: Freikirche rät Queers zum Zölibat

Der Bund freier evangelischer Gemeinden will homofeindliche Leitlinien festlegen. Der Lesben- und Schwulenverband sieht einen Widerspruch zum Grundgesetz.

» Tages-Anzeiger: "In der queeren Community zu sein, heisst oft, zu trinken"

Dominic Hartmann macht seine Alkoholabhängigkeit publik. Damit möchte er auf ein community-spezifisches Problem aufmerksam machen.

» Euronews: New Yorker Oper "Champion" über den bisexuellen Boxer Emile Griffith

Musica begibt sich hinter die Kulissen der Metropolitan Opera in New York und trifft die Menschen, die die Neuinszenierung der zeitgenössischen Oper "Champion" möglich gemacht haben.

» t-online zur Segensfeier vor dem Kölner Dom: Nur die Liebe gewinnt

Vor dem Kölner Dom haben katholische Geistliche unter anderem auch gleichgeschlechtliche Paare gesegnet. Ein gutes Zeichen, meint Peter Brings.

» Aachener Zeitung über Dragqueen Gräfin Henriette von Küppersbusch: Tränen bei der Abschiedsvorstellung

Travestiekünstlerin Gräfin Henriette von Küppersbusch gab ihre Abschiedsvorstellung bei den Chanson-Nachmittagen im Museumscafé Samocca. Doch mit ihrem Format hat sie an anderer Stelle bereits Pläne.

» ORF: Verbot von Konversionstherapien – Stillstand bei Verhandlungen

Ein Verbot von Konversionstherapien, also Behandlungen, die darauf abzielen, queere Jugendliche umzupolen, ist weiterhin nicht absehbar. Vielmehr herrscht Stillstand bei den Verhandlungen, wie parlamentarische Anfragen nun zeigen. Die Grünen-Ministerien warten auf eine Rückmeldung der ÖVP, ein ÖVP-Ministerium verweist wiederum auf ein grünes Ministerium.

» Tagesspiegel zum Bi+ Visibility Day in Berlin: "Wir sind die unsichtbare Mehrheit unter den queeren Minderheiten"

Am 23. September ist Bi Visibility Day. Eine erstmalige Befragung von bisexuellen Menschen in Berlin und Brandenburg zeigt: Dieser Tag ist dringend nötig.

» Tagesspiegel über queere Menschen im Alter: "94 Prozent der Einrichtungen kennen die Bedürfnisse von LSBTI* nicht"

Angst vorm Coming-Out im Pflegeheim, falsche Pronomen, fehlende Angebote: Die Pflege geht nicht genug auf ältere queere Menschen ein, sagt Elsa Paus von der Schwulenberatung Berlin.

21. September 2023

» nd über christliche Rechte: Möchtegern Kreuzritter in der Katholischen Kirche

Mit ihren schlecht sitzenden Anzügen wirken die erzkonservativen Katholiken zwar albern, aber sie vertreten reaktionäre Ideologien. Frauen sollen zurück in die Rolle als Mutter, Homosexuelle sollen nicht existieren.

» Express über Regenbogenempfang: Reker teilt bei Empfang in Köln Sorgen – und gibt ein wichtiges Versprechen

In Köln traf sich am Mittwoch die Kölner StadtAG Queerpolitik mit zahlreichen Repräsentierenden queerer Organisationen. Henriette Reker hielt eine persönliche Rede und gab ein Versprechen.