Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. September 2023

» SWR: Queer auf dem Land – alle feiern zusammen ein Festival auf dem Dorf

Elisa ist 25, queer – und sie wohnt auf dem Dorf. Zusammen mit ihren Freunden und andere Freiwilligen stellt sie ein Dorf-Festival auf die Beine.

» Edition F interviewt Emilia Roig: "Wir würden alle vom Ende der Ehe profitieren"

Emilia Roig fordert in ihrem neuen Buch "Das Ende der Ehe" eine Revolution der Liebe. Warum ein Leben ohne die Ehe für uns alle besser sein könnte, erzählt sie im Interview.

» Blick über homophoben Firmengründer: "Die Marke Läderach ist stark beschädigt"

Die Vorwürfe rund um den Ex-Patron der Firma Läderach sind Gift für das Unternehmen, sagt der Reputationsexperte Bernhard Bauhofer.

» Tagesspiegel: Von der Aids-Hilfe lernen

Würden wir heute besser und schneller über Aids aufklären können als vor 40 Jahren? Nein. Und ja.

24. September 2023

» mdr: Schwuler Katholik – "Vorurteile, die immer wieder wütend machen"

Ein Rentner aus Leipzig lebt sein vielen Jahren mit einem Mann zusammen. Obwohl die Toleranz in den Kirchen zugenommen hat, bleiben bei einigen schlimme Vorurteile. Wie erlebt das schwule Paar das Leben in ihrer Kirche?

» Westfälischer Anzeiger: VKU präsentiert "Love"-Bus – queere Personen vergessen?

Die Verkehrsgesellschaft des Kreis Unna gestaltete einen Bus um. Zahlreiche Figuren sind nun auf dem "Love-Bus" zu sehen. Das steckt dahinter.

» Mit Vergnügen: I'm bi actually – Wenn die eigenen Gefühle unsichtbar sind

Sophie ist bisexuell und fühlt sich deswegen oft von Freund*innen und der Gesellschaft ungesehen. In diesem Text räumt sie auf mit Stereotypen und macht ihrem Frust Luft.

» blue News: Norm Self (89) – Der älteste Pornostar der Welt

Norm Self (89) ist wahrscheinlich der älteste schwule Pornostar der Welt. Vor sechs Jahren begann der ehemalige Priester, der 28 Jahre lang mit einer Frau verheiratet war, seine Karriere im Horizontal-Gewerbe.

» ran über Justine Lindsay: Erste Transgender-Cheerleaderin der NFL kritisiert Gesetzeslage

Justine Lindsay, erste Transgender-Cheerleaderin der NFL, kritisiert die Gesetzlage im Sport und kämpft für die Teilnahme von Transsexuellen am Frauensport in den USA.

23. September 2023

» Wiener Zeitung: Stonewall was a Riot not a Cis-Hetero Feel Good Party

Eine Kritik an die Kompromissbereitschaft. Die neue Kolumne von Shurjoka.

» nd: Ist Alice Weidel wirklich nicht queer?

Der AfD-Chefin geht es um Spaltung und Zerstörung, nicht um ein persönliches Bekenntnis

» RP Online: Wie tanzt man Liebe ohne Worte?

Futaba Ishizaki und Doris Becker tanzen die Hauptrollen in Demis Volpis "Giselle". Wie sie Gefühle nur durch Bewegungen zeigen und welchen Unterschied es macht, eine Beziehung zwischen zwei Frauen darzustellen.

» Hildesheimer Allgemeine zu Debatte über queerfreundliches Hildesheim: Protest ja – aber nicht so

An der Debatte im Hildesheimer Rat um Aufkleber an queerfreundlichen Läden hat auch das Publikum im Saal regen Anteil genommen – das allerdings auf eine unwürdige Weise, findet HAZ-Redakteur Rainer Breda.

» Tagesspiegel-Kolumne Schlamasseltov: Der Papst und ich

Wie unsere Kolumnistin einmal Benedikt XVI. vom Flughafen abholte – und das katholische Kirchenoberhaupt plötzlich eine folgenschwere Erkenntnis traf.

» Evangelische Zeitung: In Afrika wächst der Druck auf LGBTQ-Menschen

Für LGBTQ-Menschen bleibt Afrika ein gefährlicher Kontinent. Die Ablehnung in der Gesellschaft ist groß, viele Länder haben strenge Gesetze. Und von der Kirche kommt keine Hilfe – im Gegenteil.

» FM1 Today: Trans Frau Michelle Halbheer – "Habe mich zum ersten Mal schön gefühlt"

Seit einem Jahr lebt die Junge-Mitte-Politikerin Michelle Halbheer als trans Frau. Das Outing war für die 23-Jährige eine Befreiung. Wie es sich auf die Beziehung mit ihrer Partnerin ausgewirkt hat und wieso die beiden für die Junge Mitte politisieren, erzählen sie im "TalkTäglich".

» schwäbische: Ulmer erzählt seine Geschichte als Transmann

In der Kindheit und Jugend stieß Paulino auf viel Ablehnung. Inzwischen hat er seinen Weg gefunden, sagt aber auch: Hormontherapien sind nicht zu unterschätzen.

» Zeitungsverlag Waiblingen: Neues Event auf dem Cannstatter Wasen – Pink Sunday kommt zum Volksfest Stuttgart

Mit dem Pink Sunday kommt eine neue Veranstaltung auf den Cannstatter Wasen. Im Fürstenbergzelt soll auf dem Stuttgarter Volksfest am Sonntag (24.09.) gemeinsam gefeiert werden – egal welches Geschlecht oder Sexualität die Gäste haben. Was an dem Event besonders ist und welche Kritik es bereits im Vorfeld gibt, lesen Sie hier.

» General-Anzeiger: Wie die Mitschülerin zum Mitschüler wurde

Unter dem Motto "Rassismus? Ohne uns!" hat die Margot-Barnard-Realschule Projekttage angeboten, um für mehr Toleranz zu sensibilisieren. Doch oftmals müssen die Lehrer gegen ein Wertegerüst ankämpfen.

» Bergsträßer Anzeiger: Queere Menschen Teil der Schöpfung

Wenn der Influencer und Pfarrerssohn Rezo sich auf Youtube zu gesellschaftspolitischen Fragen äußert, werden seine Videos teilweise millionenfach aufgerufen. In einem Youtubebeitrag vom letzten Sonntag äußert sich Rezo kritisch zu christlichen Influencern, die sich in ihren Tiktok-Videos offen queerfeindlich zeigen. "Homosexualität ist Sünde", sagen sie in die Kamera und ziehen Gott und die Bibel auf ihre Seite.