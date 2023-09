Ausgewählter Artikel:

» (28.09.2023) echo24.de: Heiratsantrag und Anfeindungen – Drag Queens mit emotionalem Fazit zum Cannstatter Wasen

Lana Delicious und Vava Vilde lassen den Pink Sunday auf dem Cannstatter Wasen Revue passieren und erzählen, wie sie den Heiratsantrag erlebt haben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. September 2023

» ProSieben: Homosexualität im Tierreich – Darum gibt es queere Tiere

Affen tun's genauso wie Schafe oder Delfine: Sie vergnügen sich mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Alles über Homosexualität im Tierreich erfährst du hier. Und wir verraten dir auch, wie weibliche oder männliche Vogel-Pärchen zu Nachwuchs kommen. Im Video: Können Tiere Liebe empfinden.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Schwuler Roma-Aktivist Gianni Jovanovic – "Ich habe Köln nicht als tolerante Stadt erlebt"

Der Aktivist Gianni Jovanovic setzt sich seit vielen Jahren für die Rechte von Sinti und Roma und Homosexuellen ein. Obwohl ihm viel Hass begegnet, bleibt er optimistisch.

» Nau aus der Schweiz: Bundesrat prüft Massnahmen für bessere Situation von Non-Binären

Die Lage von Non-Binären in der Schweiz könnte verbessert werden. Der Bundesrat soll nun prüfen, welche Massnahmen möglich wären.

» Börsenblatt: 110.000 Dollar für von Book Bans betroffenen Indie-Verlag

Der Independent Kinderbuchverlag Levine Querindo ist von den Book Bans in den USA besonders betroffen. Der Verlag hat sich auf Bücher von queeren und BIPoC Autor:innen spezialisiert. In einer Online-Auktion haben Freunde des Verlags nun fast 110.000 Dollar für den Indie-Verlag gesammelt.

» echo24.de: Heiratsantrag und Anfeindungen – Drag Queens mit emotionalem Fazit zum Cannstatter Wasen

Lana Delicious und Vava Vilde lassen den Pink Sunday auf dem Cannstatter Wasen Revue passieren und erzählen, wie sie den Heiratsantrag erlebt haben.

27. September 2023

» katholisch.de: Mehr als Mann und Frau – Die Bibel steht gegen Diskriminierung ein

Es gibt zwei Geschlechter. So steht es in der Bibel. Oder? Der Mainzer Alttestamentler Thomas Hieke plädiert für einen differenzierten Blick auf die Schöpfung. Ideologie ist für ihn nicht "Gender" – sondern die Heilige Schrift für Ausgrenzungen in den Dienst zu nehmen.

» Luxemburger Wort: Warum ich nicht als Shopping-Queen tauge

Ist der schwule Mann per se der perfekte Einkaufsbegleiter? Mit diesem Klischee kann ich leider nicht dienen.

» Tagesspiegel spricht mit Ed Greve über Kürzungen im Berliner Haushalt: "Der Senat untergräbt Angebote zur Antidiskriminierung"

Einige queere und intersektionelle Initiativen könnten im neuen Haushalt des Berliner Senats leer ausgehen. Antidiskriminierungs-Experte Ed Greve klagt: Das sendet ein fatales Signal.

» evangelisch.de: Selbstbestimmung für alle

Der Entwurf für das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (Selbstbestimmungsgesetz) ist im August 2023 beschlossen worden. Der trans* Mann Max Helmich erklärt, worum es geht.

» Zeit Online über "Drag Race Germany": Jeder Witz kostet Kraft

Drag Queens verstehen viel von Humor und seiner politischen Dimension. In der Realityshow "Drag Race Germany" können sie sich frei entfalten – trotz allzu strenger Regie.

» report-K.de: Putin knutscht Putin in Köln-Nippes

Letzte Woche hat in Köln-Nippes der Tag des guten Lebens stattgefunden. Seitdem prangt an der S-Bahn-Station in Nippes ein selbstverliebter Putin, der sich selbst küsst.

» Der Postillon: Schrecklicher Verdacht – Ist das Grundgesetz woke?

Gendergaga, Transaktivismus, Indoktrination überall! Der Wokeismus greift immer weiter um sich. Nun schlagen Experten Alarm: Ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland möglicherweise ebenfalls woke?

» ZDFheute: Pinkwashing – Wie Firmen ihr Image aufwerten

Viele Unternehmen färben ihr Logo für ein besseres Image in Regenbogenfarben ein. Das kann ein Fall von Pinkwashing sein – muss es aber nicht.

» BR Podcast: Queer in den USA – wie schlimm ist es wirklich?

The land of the free – das Land der Freiheit! Das gilt in den USA aber nicht für alle. In einigen Bundesstaaten der USA, wie z.B. Florida, werden die Rechte queerer Menschen brutal eingeschränkt. Und das kann gerade für trans* Menschen auf vielen Ebenen richtig gefährlich werden. Genau deshalb fragen wir uns: Was geht da eigentlich ab? Wie geht es queeren Menschen in den USA gerade wirklich und was haben deutsche Politker:innen und ein bayerischer Maßkrug damit zu tun?

» watson interviewt "Drag Race Germany"-Moderator Gianni Jovanovic: Drag ist "eine Kampfansage ans Patriarchat"

Spätestens seit dem 5. September kennt Deutschland sein Gesicht: Gianni Jovanovic ist einer der Moderatoren von "Drag Race Germany", einem Franchise der gehypten Drag-Show "Ru Paul's Drag Race".

26. September 2023

» ORF: Queere Liebe und Überleben im KZ

Bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg sind queere Menschen verfolgt worden, in Deutschland ebenso wie in Österreich, nach denselben Paragrafen, die auch während der NS-Zeit galten. Das 14. Dialogforum Mauthausen befasst sich nun spezifisch mit jenen Opfern des NS-Regimes, zu denen immer noch eine Forschungslücke klafft – am Beispiel von Einzelschicksalen wie jenen von Anne Frank, der in Mauthausen ermordeten Liddy Bacroff und dem polnischen Überlebenden Stanislaw Grzesiuk.

» NOZ: Osnabrück will Queer-Beirat gründen – Das sagen Menschen aus den Communitys dazu

Osnabrück will queeren Menschen durch die Gründung eines Queer-Beirats mehr Sichtbarkeit und eine Anlaufstelle geben. Vorurteile gibt es noch viele.

» Märkische Allgemeine: Queere Community in Sorge vor den Wahlen – "Stimmung in Potsdam dabei, zu kippen"

Wird sich die Lage für queere Menschen in Potsdam nach den kommenden Wahlen verschlechtern? Aus dieser Sorge heraus hat sich der erste Queere Runde Tisch im Potsdamer Rathaus gegründet. Über Ängste und Pläne.

» taz interviewt Queer-Forscher Ben Trott: "Queer-Theorie ist transnational"

Ein Band versammelt erstmals Schlüsseltexte der Queer Studies auf Deutsch. Herausgeber Ben Trott über Sexualität und Kapitalismus in queerer Theorie.

» Eßlinger Zeitung vom Pink Sunday: Tosender Beifall für Heiratsantrag im Bierzelt

Das ging ans Herz! Der 27-jährige Mario aus Heilbronn hat seinem Freund Mike beim Pink Sunday im Fürstenberg-Zelt auf dem Wasen ,,ganz spontan" einen Heiratsantrag gemacht. Das Publikum donnerte vor Begeisterung. Wir haben das Video dazu.