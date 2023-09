Ausgewählter Artikel:

» (30.09.2023) RND-Podcast "True Crime Politik": Als die Schwulenaffäre in der Bundeswehr die Republik in Atem hielt

Als ranghöchster deutscher General ist Günter Kießling gerade zum Europa-Vize der Nato befördert worden, da tauchen Gerüchte auf, die seine Karriere abrupt beendeten. Ganz Deutschland diskutiert die Frage: Ist der General ein Sicherheitsrisiko – weil er schwul ist? Die Kießling-Affäre versetzte 1984 die erste Kohl-Regierung in Aufruhr – und endete mit einer irren Wendung. Die RND-Podcaster Geyer & Niesmann sprechen in "True Crime Politik" mit Zeitzeugen und Experten über einen der skurrilsten Skandale der Bonner Republik.

30. September 2023

» ProSieben: LGBTQ-Rap-Duo Gegenseitig sorgt bei "The Voice Rap by CUPRA" für frischen Wind

Das Duo Gegenseitig will die Coaches in den Blind Auditions von sich überzeugen. Darüber hinaus wollen Lars und Mai eine eher ungewöhnliche Botschaft in die Rapszene tragen.

» watson: Fjörtoft hat für Flowers keine Blumen dabei, dafür einen feuchten Kuss

30. September 1995: Im Premier-League-Spiel zwischen dem FC Middlesbrough und den Blackburn Rovers bekommt der Ausdruck "Zweikampf" eine neue Bedeutung.

» kreiszeitung.de: Haltung der Freien evangelischen Gemeinden zu Homosexualität sorgt für Kritik

Die Freien evangelischen Gemeinden (FeG) haben neue Leitlinien zum Umgang mit Homosexualität diskutiert. Darin wird auch die Option eines enthaltsamen Lebens benannt. Aktivisten reagieren empört, Rotenburgs FeG-Pastor Harald Köchling verteidigt diese Haltung.

» katholisch.de: Schweizer Generalvikar tritt nach Missbrauchsvorwürfen zurück

Das Schweizer Bistum Lausanne, Genf und Freiburg kommt nicht zur Ruhe: Erst wurden Vertuschungsvorwürfe gegen den Bischof und den Weihbischof erhoben, nun ist der Generalvikar nicht mehr im Amt – noch ist vieles im Dunkeln zu den Vorwürfen.

29. September 2023

» Domradio interviewt Engelforscher: "Engel sind eigentlich queer"

Sie heißen Michael, Gabriel und Rafael. Den Erzengeln gedenkt die katholische Kirche an diesem Freitag. Der Theologe Uwe Wolff weiß, dass sie aber nicht nur in der christlichen Religion eine entscheidende Rolle spielen.

» Tagesspiegel: Queere Jugendzentren in Berlin – Kaum aufgebaut, wird bei ihnen wieder gekürzt

Fünf Jugendzentren finanziert der Berliner Senat aktuell. Zwei davon sollen nach neuen Haushaltsplänen für 2024/25 kein Geld mehr bekommen. Kritik kommt von der SPD-Fraktion.

» t-online: Julian F. M. Stoeckel – Darum gendert er nicht

Er steht für Vielfalt in der TV-Szene: Julian F.M. Stoeckel. Zu seinen guten Bekannten gehören Heino oder Dieter Hallervorden. Warum die nicht gendern, kann er gut verstehen.

» NDR: Nordkirche berät in Lübeck über das Thema Geschlechtervielfalt

Neue Wege in die Zukunft – das ist das Motto der 18. Tagung der zweiten Landessynode der Nordkirche, die von Donnerstag an bis Sonnabend in Lübeck-Travemünde ist. Im Mittelpunkt steht das Thema Geschlechtervielfalt.

» Evangelische Zeitung: Warum Betroffene auf das Selbstbestimmungsgesetz setzen

Transmenschen sollen ihren Vornamen und den Geschlechtseintrag künftig schneller ändern können. Betroffene erzählen, was das geplante Selbstbestimmungsgesetz für ihren Alltag bedeutet.

» 90minuten.at: Gegen Homophobie im Fußball – So denken Österreichs Profis

Das Stadion ist ein Ort für alle, für Diskriminierung gibt es dort keinen Platz. So weit sind sich die Vereine einig, auch wenn die Realität manchmal anders aussieht. Aber wie stehen eigentlich die Spieler selbst zu einer wichtigen Frage, die zu oft als Tabuthema eingeordnet wird? 90minuten.at hat nachgefragt.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Gegen Hetze und Stammtischparolen – Seminar hilft gegen Sprachlosigkeit

Ein Seminar in Zündorf informierte über Hintergründe von Hetze und bot Alternativen zum Schock-Schweigen.

» evangelisch.de: Bericht – Angriffe auf LGBT-Community in Uganda gestiegen

In Uganda haben die Angriffe auf Angehörige sexueller Minderheiten einem Bericht zufolge zugenommen. Von Januar bis August habe es über 300 dokumentierte Menschenrechtsverletzungen gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Personen gegeben, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der ugandischen Organisation "Convening for Equality".

» radiowoche.de: DAB+ – lulu.fm zieht sich aus Hamburg, Hessen und Sachsen zurück

Ab dem 1. Oktober 2023 stellt lulu.fm seine DAB+ Verbreitung im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen, Hamburg und Leipzig ein. Die ursprünglich zugewiesenen Kapazitäten in Chemnitz und Dresden gehen nicht mehr on air.

» radioeins aus Bratislava: Über die Situation queerer Menschen und das Café Tepláreň

radioeins-Reporterin Katja Weber berichtet über die Situation queerer Menschen in der Slowakei und über den Anschlag auf das Café Tepláreň am 12. Oktober 2022, bei dem zwei Menschen ermordet worden sind. Zum Jahrestag der Ermordung ist eine Kundgebung vor dem Tepláreň geplant.

28. September 2023

» ProSieben: Homosexualität im Tierreich – Darum gibt es queere Tiere

Affen tun's genauso wie Schafe oder Delfine: Sie vergnügen sich mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Alles über Homosexualität im Tierreich erfährst du hier. Und wir verraten dir auch, wie weibliche oder männliche Vogel-Pärchen zu Nachwuchs kommen. Im Video: Können Tiere Liebe empfinden.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Schwuler Roma-Aktivist Gianni Jovanovic – "Ich habe Köln nicht als tolerante Stadt erlebt"

Der Aktivist Gianni Jovanovic setzt sich seit vielen Jahren für die Rechte von Sinti und Roma und Homosexuellen ein. Obwohl ihm viel Hass begegnet, bleibt er optimistisch.

» Nau aus der Schweiz: Bundesrat prüft Massnahmen für bessere Situation von Non-Binären

Die Lage von Non-Binären in der Schweiz könnte verbessert werden. Der Bundesrat soll nun prüfen, welche Massnahmen möglich wären.

» Börsenblatt: 110.000 Dollar für von Book Bans betroffenen Indie-Verlag

Der Independent Kinderbuchverlag Levine Querindo ist von den Book Bans in den USA besonders betroffen. Der Verlag hat sich auf Bücher von queeren und BIPoC Autor:innen spezialisiert. In einer Online-Auktion haben Freunde des Verlags nun fast 110.000 Dollar für den Indie-Verlag gesammelt.

» echo24.de: Heiratsantrag und Anfeindungen – Drag Queens mit emotionalem Fazit zum Cannstatter Wasen

Lana Delicious und Vava Vilde lassen den Pink Sunday auf dem Cannstatter Wasen Revue passieren und erzählen, wie sie den Heiratsantrag erlebt haben.