Ausgewählter Artikel:

» (04.10.2023) ORF: Zulehner – Homosexualität kein "göttlicher Pfusch"

Homosexualität ist kein "göttlicher Pfusch, schon gar nicht Sünde": Homosexuelle Paare benötigten folglich keine Barmherzigkeit, sondern die Anerkennung ihrer "sexuellen Begabung", so der Wiener Pastoraltheologe Michael Zulehner.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Oktober 2023

» BR Podcast: Sexpositive Parties und Darkrooms – was passiert da wirklich?

Heute wird's spicy: Dimi nimmt Sophia in dieser Folge an einen Ort der Community mit, an dem sie noch nie war: auf eine sexpositive Party und in einen Darkroom! Das Ziel: herausfinden, was da wirklich passiert, warum sexpositive Partys so oft in queeren oder queerfreundlichen Clubs stattfinden und was sie eigentlich von "normalen" Veranstaltungen unterscheidet.

» derStandard.at: Warum es im Tierreich gleichgeschlechtlichen Sex gibt

Eine aktuelle Studie liefert neue Indizien dafür, dass Sex unter Männchen oder Weibchen evolutionär aufkam, um bei sozialen Arten Konflikte einzudämmen

» ORF: Zulehner – Homosexualität kein "göttlicher Pfusch"

Homosexualität ist kein "göttlicher Pfusch, schon gar nicht Sünde": Homosexuelle Paare benötigten folglich keine Barmherzigkeit, sondern die Anerkennung ihrer "sexuellen Begabung", so der Wiener Pastoraltheologe Michael Zulehner.

» Journal Frankfurt: Wassim über Queerness – "Das Gefängnis hieß Marokko"

Auf der Buchmesse stellt Schauspieler Gunnar Solka die Rainbow Stories über queere Geflüchtete vor. Wassim aus Marokko spricht über Verfolgung, Ankommen in Frankfurt und die Rainbow Refugees.

» Kontext:Wochenzeitung: Queer in der Landwirtschaft – Von Null auf Gemüsegarten

In der Heidelberger Gärtnerei Wildraum arbeiten zwei Landwirtinnen ohne chemische Dünger und beweisen sich in der stark männlich geprägten Landwirtschaft.

03. Oktober 2023

» taz: Mehr Gewalt gegen queere Menschen

2023 gab es so viele CSDs wie noch nie in Deutschland. Doch verbale und körperliche Gewalttaten gegen queere Menschen nehmen immer weiter zu.

» Deutsche Welle: Wie geht der Sport mit Transgender-Athletinnen um?

Beim Schwimm-Weltcup in Berlin wird es erstmals eine offene Kategorie geben, in der Transgender-Athleten teilnehmen können. Wie wird mit den Aktiven und der Einteilung der Geschlechter in anderen Sportarten verfahren?

» BR24: Straubinger SPD-Politiker im Wahlkampf attackiert

Wahlplakate des SPD-Landtagskandidaten Marvin Kliem sind in Straubing mit Beleidigungen beschmiert worden. Zudem wurde der Politiker an einem Infostand angegriffen. Nun will er Anzeige erstatten, seine Parteikollegen solidarisieren sich.

» evangelisch.de: Anti-LGBT-Gesetz in Uganda – Anhörung vor Verfassungsgericht

In Uganda beschäftigen Klagen gegen das neue Anti-Homosexualitäts-Gesetz nun das Verfassungsgericht: Am Montag stand laut Berichten des britischen Senders BBC die Anhörung dreier Eingaben auf dem Plan.

02. Oktober 2023

» taz über 40 Jahre Deutsche Aidshilfe: Sex, Blut und Tränen

Der Kampf gegen das HI-Virus veränderte die Gesellschaft. Zur Prophylaxe gehörte auch das öffentliche Sprechen über Sexuelles – und Schwules.

» Frankfurter Rundschau: Queerfeindliche Gewalt stoppen

Die Zivilgesellschaft muss die EU dabei unterstützen, Hass gegen Minderheiten zu verhindern. Ein Gastbeitrag von Alexandra Geese und Sven Lehmann (beide Grüne).

» derStandard.at: Queeres Wohnprojekt in Berlin – Mit dem Rollator zum Regenbogen

Schwul, lesbisch und bi. Trans und inter: Das queere Wohnen und Pflegen im hohen Alter ist oft ein Tabu. Nicht so im neuen Lebensort Vielfalt in Berlin

» Thueringen24 aus Gera: Thüringer Stadt startet CSD – der Hass im Netz wartet nicht

In Gera hat der ,,Christopher Street Day" stattgefunden. Doch die Parade und die Regenbogen-Flagge lösen bei vielen Thüringern Hass aus.

» SRF: "Aufwachsen in zwei Welten ist eine Bereicherung"

Hanan Osman trägt Kopftuch und modelt, ihre Eltern sind aus Somalia geflohen. Mentari Baumann hat indonesische Wurzeln, ist katholisch und lesbisch. Über das Leben zwischen den Kulturen – geprägt von Hoffnung und Hürden.

» 20 Minuten: Kritik an Dragqueen-Märchenstunde – SVP blitzt bei Regierung ab

Zwei Freiburger SVP-Parlamentarier störten sich an einer Märchenstunde, die von einer Drag Queen abgehalten wurde. Bei der Kantonsregierung beissen sie mit ihrer Kritik auf Granit.

» hessenschau: Wie Regenbogenfamilien ihren Alltag erleben

In sogenannten Regenbogenfamilien leben gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern zusammen. Welche Erfahrungen machen diese Familien mit den Behörden, welche Probleme gibt es, wie sieht die gesellschaftliche Akzeptanz aus? Drei Betroffene berichten.

01. Oktober 2023

» Express über Drag-Ikone Pam Penco: Vom Dorf auf die große Bühne – "Ich bin die Großmutter der Schaafenstraße"

Pam Pengco ist Dragqueen, Entertainerin, Moderatorin und vieles mehr. Auf der Schaafenstraße gilt sie nicht nur als Ikone, sondern auch als "Drag-Großmutter".

» TAG24 interviewt Kids With Buns: "Wollten auf keinen Fall unbedingt eine queere Hymne schreiben"

"Kids With Buns", genauer gesagt Marie Van Uytvanck und Amber Piddington aus Belgien, wollen sich musikalisch nicht in eine Genre-Schublade stecken. Einzigartig macht sie wohl vor allem eines: Maries tiefe, androgyne Stimme.

» SRF: Run auf queere Grabfelder in Zürich

Seit diesem Monat können in Zürich Regenbogen-Grabfelder reserviert werden. Ein grosser Teil ist bereits vergeben.

30. September 2023

» ProSieben: LGBTQ-Rap-Duo Gegenseitig sorgt bei "The Voice Rap by CUPRA" für frischen Wind

Das Duo Gegenseitig will die Coaches in den Blind Auditions von sich überzeugen. Darüber hinaus wollen Lars und Mai eine eher ungewöhnliche Botschaft in die Rapszene tragen.