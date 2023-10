Ausgewählter Artikel:

» (07.10.2023) taz: Party statt politische Versammlung – Zoff um CSD in Dresden

Der CSD in Dresden soll künftig nicht mehr als Versammlung gelten, sondern als Veranstaltung. Das hätte enorme Folgen für die Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Oktober 2023

» Express interviewt Julian F.M. Stoeckel: "Ich würde nie die Bäckerin fragen: Na, bist du lesbisch?"

Julian F. M. Stoeckel spricht im Interview darüber, ob es denn noch zeitgemäß ist, sich beim Dating nur auf das Äußere zu fokussieren.

» RP Online: Queeres Regenbogenzentrum im Kreis Heinsberg ausgezeichnet

Trotz Einschränkungen durch Pandemie und Hochwasser hat sich das Beratungsangebot weit über die Kreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht – und ist eine beliebte Anlaufstelle geworden.

» nd aus Berlin: Kürzungen in der Demokratie-Bildung abgewendet

Seit Monaten protestieren soziale, kulturelle und pädagogische Projekte gegen dramatische Kürzungen im Haushaltsentwurf. Jetzt, nachdem die schwarz-rote Koalition in Berlin zurückgerudert ist, können einige aufatmen.

» Tagesspiegel über "Lebensort Vielfalt" in Berlin-Schöneberg: Queeres Mehrgenerationenhaus unter Polizeischutz eröffnet

Am Bahnhof Südkreuz hat die Schwulenberatung ein Haus für queere Menschen gebaut. Der Zuspruch ist enorm. Doch wegen rechtsextremer Bedrohungen musste das Eröffnungsfest unter Polizeischutz stattfinden.

06. Oktober 2023

» taz interviewt Therapeutin zu Gewalt in Queer-Beziehungen: "Ein Mantel des Schweigens"

Die Beratungsstelle "Gewaltfreileben" unterstützt Menschen bei Gewalt in queeren Beziehungen. Leiterin Constance Ohms über verinnerlichte Queerfeindlichkeit.

» rbb24: Warum zwei Berliner Tischlerinnen nur Frauen und nicht-binäre Menschen einstellen

Nur jede dritte Firma in Berlin wird von einer Frau gegründet. Der Unternehmerinnentag macht darauf aufmerksam. Zwei Berlinerinnen stellen für ihr Unternehmen bewusst nur Frauen und nicht-binäre Mitarbeiter:innen ein.

» katholisch.de zur Dubia-Antwort: Pastorale Klugheit ist gut, reicht aber nicht

Das Dubia-Schreiben von fünf Kardinälen hat vor der Weltsynode hohe Wellen geschlagen. Die Antwort des Papstes umso mehr, kommentiert Christoph Brüwer. Denn Franziskus eröffne darin Spielräume. Dabei dürfe es aber nicht bleiben.

» evangelisch.de: Evangelische Kommunität macht Missbrauch öffentlich

In der evangelischen Kommunität der Christusträger Bruderschaft hat es viele Jahre lang schweren Missbrauch gegeben. Eine Expertengruppe hat die Vorfälle untersucht und nun einen Bericht darüber veröffentlicht.

» B.Z. Berlin: Die erschütternde Geschichte eines Missbrauchs

Thomas Pfeifroths (57) Glaube an Gott ist unumstößlich, doch sein Vertrauen in die Institution Kirche zerbrochen. Der katholische Pfarrer wurde in seiner Jugend von einem Priester sexuell missbraucht. Jahrelang kämpfte er um die Aufarbeitung seines Falles – vergeblich.

» Domradio: Neues Zertifikat für queersensible Pfarreien in Österreich

Katholische Pfarreien in Österreich können künftig mit einem neuen Zertifikat ausgezeichnet werden. Voraussetzung ist eine besonders queersensible Haltung, also ein außergewöhnliches Engagement für sexuelle Minderheiten.

» katholisch.de: Initiative #OutInChurch erhält Auszeichnung "Trompete von Jericho"

Durch das mutige öffentliche Auftreten der Initiative habe das System der Unaufrichtigkeit in der kirchlichen Sexualmoral durchbrochen werden können, sagen die Preisverleiher: #OutInChurch wird in Österreich mit einer Auszeichnung geehrt.

» L'essentiel: So stehen Luxemburgs Parteien zu queerer Politik

Der Verein «Rosa Lëtzebuerg» hat die Ergebnisse ihrer Wahlprogrammanalysen präsentiert. Für die Präsenz von queeren Themen sieht sie Nachholbedarf.

» Meine Woche aus Mönchengladbach: Queeres Jugenzentrum öffnet im November

Endspurt im Queeren Jugendzentrum auf der Wallstraße. Der Name steht schon fest: True Colours. In den Räumlichkeiten ist noch einiges zu tun und an der Logo-Entwicklung wird auch noch getüftelt. Bis zur Eröffnungsfeier am Freitag, 24. November, soll aber alles fertig sein.

» Shayne Oliver im GQ-Interview: Der ehemalige Hood-By-Air-Designer bringt den New Yorker Underground nach Berlin

Shayne Oliver kehrt 2024 mit einer eigenen Kollektion auf die internationalen Laufstege zurück – bis dahin füllt er Räume wie den Schinkel Pavillon in Berlin mit Kunst und etwas Kleidung.

» Stuttgarter Nachrichten über Gaydelight auf dem Cannstatter Volksfest: In den Wasenspaß mischen sich Sorgen um die Zukunft im Land

So heiß, laut und heftig feiert das bunte Stuttgart: Gaydelight ist der Party-Knaller des Wasens. Um Spaß allein sollte es der Community nicht gehen, findet Marcel Schmitz, der Mister Gay Germany: ,,Wir müssen verhindern, dass die AfD immer noch stärker wird."

05. Oktober 2023

» Westfalenpost: Angriff auf Toleranz – Regenbogen-Stufen in Menden übersprüht

Die bunten Treppenstufen an der Gesamtschule Menden sollten ein Zeichen der Toleranz sein. Jetzt aber sind die regenbogenfarbenen Fronten übersprüht. Irgendjemand wollte offenbar zeigen, dass er (oder sie) nicht viel hält von der Solidarität insbesondere mit Menschen aus der LGBTQ-Szene – also Menschen, die sich selbst als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer bezeichnen.

» kath.ch: Vandalismus an Queerbibel in Luzerner Peterskapelle

In der Peterskapelle in Luzern gibt es eine "queere" Bibel. Nun wurde sie besudelt. Der Bibelschänder hinterliess eine Notiz: «Die Queerbibel ist ketzerisch und ein Götzenglaube». Meinrad Furrer lässt dies vorerst so in der Kirche, um den Vandalismus sichtbar zu machen. Und: Er lädt ein, darüber nachzudenken.

» TAG24: Harter Schlag für "Bauer sucht Frau"-Star – Bi-Landwirt Michael vergießt bittere Tränen!

"Bauer sucht Frau"-Star Michael macht eine schwere Zeit durch. Unter Tränen meldete sich der Fleckviehzüchter jetzt mit einer Hiobsbotschaft bei seinen Fans!

» Heute.at: Transmann (48) darf nicht mehr im Kindergarten arbeiten

Ein Mann, der früher eine Frau war, arbeitete in Wien als Kindergartenassistent. Dann wurde er von der Stadt gekündigt und will nun dagegen vorgehen.