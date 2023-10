Ausgewählter Artikel:

» (12.10.2023) Rai interviewt Priester Mönkebüscher: "Coming Out muss möglich sein"

Der schwule Priester Bernd Mönkebüscher sieht unter Papst Franziskus eine Öffnung der Kirche Homosexuellen gegenüber. Dennoch sei das Menschenbild der Kirche noch immer nicht zeitgemäß, sagte er im Morgengespräch.

12. Oktober 2023

» RP Online aus Mönchengladbach: Erste Einblicke in das queere Jugendzentrum

Die neue Einrichtung befindet sich an der Wallstraße in der Gladbacher Innenstadt. Noch arbeiten Handwerker dort, aber am 24. November soll die Eröffnung gefeiert werden.

» mdr: Mehrere Ermittlungsverfahren nach CSD in Weißenfels

Der Staatsschutz ermittelt nach den Vorfällen beim CSD in Weißenfels gegen mindestens 20 Menschen, unter anderem wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung.

» radioeins: Warum es auch heutzutage noch schwierig sein kann, sich zu outen

Wenn Menschen sich outen, als schwul, lesbisch oder trans z.B., dann kann das für sie ein sehr befreiendes Erlebnis sein. Es kann aber genau so gut der Moment sein, in dem sich Menschen von ihnen abwenden, oder ein Moment, in dem sie in Gefahr geraten. Heute ist Internationaler Coming Out Day und wir sprechen darüber mit Stephan Jäkel. Er ist Systemischer Therapeut und leitet bei der Schwulenberatung Berlin die Abteilung HIV/STI-Prävention und Flucht und Internationales.

» Journal Frankfurt interviewt Gunnar Solka: "Wir haben hinsichtlich der Verfolgung queeren Lebens ein Bildungsdefizit"

Was haben Geschichten queerer Geflüchteter mit der Buchmesse zu tun? Der Schauspieler Gunnar Solka sprach unter anderem darüber mit dem JOURNAL. Er selbst wird solche Geschichten auf der Buchmesse vortragen.

» radio FM4: Wird es immer leichter, sich zu outen? – fm4.ORF.at

Wie das persönliche Umfeld mit dem Coming Out umgeht, kann sehr unterschiedlich verlaufen. Während die einen auf Unterstützung stoßen, entgegnet anderen Ablehnung. Auch heutzutage noch gibt es Hürden, sich zu outen – aber immer mehr junge Menschen wagen diesen Schritt.

» NDR: Queerfeindlichkeit in Mecklenburg-Vorpommern nimmt zu

Immer mehr queere Menschen suchen Beratungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern auf. Laut Roy Rietentidt, Vorsitzender des Landesverbands Queer MV, liegt dies am gesellschaftlichen Wandel.

11. Oktober 2023

» Nollendorfblog: Eskalation zwischen Berliner CSD und queer.de – Die Community muss handeln!

In der Berliner Community eskaliert gerade ein zerstörerischer Konflikt, der nicht nur die beiden streitenden Institutionen, die involvierten Personen, sondern auch die Community möglicherweise über Jahre erheblich belasten und teuer zu stehen kommen könnte. Denn im juristisch ausgetragenen Streit zwischen queer.de und dem Berliner CSD e.V. um mittlerweile widerlegte Vorwürfe schwerer finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen zwei Vorstände geht es auch um Geld.

» hpd: Unterdrückte (Homo-)Sexualität – Ein Risikofaktor für islamistische Gewalt

Ein Jahr nachdem der Transmann Malte C. beim Christopher Street Day (CSD) in Münster einem tödlichen Angriff durch den 20-jährigen Tschetschenen Nuradi A. zum Opfer fiel, schlugen mindestens zwei junge Männer afghanischer Herkunft auf Pride Parade-Teilnehmende in Halle ein. Die Täter entstammen jeweils streng patriarchalen Milieus inklusive rigider religiöser Sexualmoral. Laut eines psychiatrischen Gutachtens ist Nuradi A. selbst homosexuell. Tabuisierte Sexualität befeuert Aggressivität und gilt als Risikofaktor einer Radikalisierung. Ein zweiteiliger Versuch, die Gewalt jenseits der inflationären Verwendung von "Queerfeindlichkeit" zu begreifen.

» BR Podcast: Ein Chor für trans* Personen – warum es diesen Safer Space braucht

"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum!" – klingt cheesy, ist aber halt wirklich so. Gerade für queere Menschen ist sie Zufluchtsort, Trostspenderin und Begleitung an guten wie an schlechten Tagen. Musik kann sogar zu einem richtigen Safer Space werden, z.B. wenn wir zusammen mit anderen Leuten Musik machen – sei es in einer Band oder im Chor! Das hat auch Dimi erlebt: er hat für euch einen magischen Ort besucht – einen trans* Chor! Was den so besonders macht und warum es so einen Chor überhaupt braucht, erfahrt ihr in dieser Folge!

» VICE: Wie es ist, ein männliches OnlyFans-Model zu sein

Fünf Typen erzählen von ihren Erfahrungen als DIY-Pornodarsteller.

» derStandard.at: Pride-Anschlagspläne – Verdächtiger gründete eigenen "Terrorkanal"

In der Chatgruppe auf Telegram versammelten sich laut Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst "bekennende Terroristen"

» Ostthüringer Zeitung: CSD Jena hat Spendenaktion geschafft – Christopher Street Day 2023 kann stattfinden

10.000 Euro wurden gesammelt. Am kommenden Samstag steigen Umzug und Rasenfest im Paradies.

» Kirche+Leben: "Vielfalt ist normal" – Pfarrei in Rhede zeigt mit Foto-Aktion Gesicht

Zeichen für Vielfalt hat die AG Regenbogen in der Pfarrei St. Gudula in Rhede gesetzt. Hunderte Menschen ließen sich fotografieren, um Gesicht zu zeigen für Toleranz und eine offene Gesellschaft.

» Süddeutsche Zeitung über Ausstellung in Freising: Queer, katholisch, kriminalisiert

Eine Ausstellung im Freisinger Kreisbildungswerk widmet sich der Kriminalisierung queerer Menschen in der katholischen Kirche.

» MeinBezirk.at: Queere Geschichte im Fünften – Das Gründungshaus der Homosexuellen Initiative

Seit über 40 Jahren setzt sich die Homosexuelle Initiative für queere Rechte ein. Alles begann in Margareten.

» rbb24: Neue queere Beratungsstelle eröffnet in Neuruppin

Nicht selten sind queere Jugendliche von Ausgrenzung betroffen. Bisher mussten sie, wenn sie zum Beispiel aus dem Nordwesten Brandenburgs kommen, nach Berlin oder Potsdam fahren, um Hilfe zu bekommen. Nun gibt es in Neuruppin eine neue Beratungsstelle

10. Oktober 2023

» Soester Anzeiger: Rassismus und Homophobie in aller Öffentlichkeit

Rassistische und homophobe Aufkleber an Ampeln und Masten besorgen einen Soester. Ihm reichte es.

» derStandard.at: Die Radwerkstatt der Flintas

Weil sie die chauvinistische Mentalität mancher Rad-Mechaniker nervte, gründeten drei Bike-Polo-Fans vor zweieinhalb Jahren die Velopeaches-Radwerkstatt

» Heute.at: Klimaticket für "Herr" und "Frau" – Beschwerde gegen ÖBB

Eine nicht-binäre Person hat bei der Gleichbehandlungskommission Beschwerde eingereicht. Der Grund: Die Anrede "Herr" oder "Frau" beim Klimaticket.