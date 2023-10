Ausgewählter Artikel:

» (17.10.2023) bonnFM: FLINTA Artists auf den "Thron" – WILLMAN im Interview über ihre neue Konzept-EP

Eine EP, Artist-Duo WILLMAN, 5 Songs und 7 FLINTA Features – Das ist das Konzept des neuen Kurz-Albums "Mein Thron". Mit "rapgeknutschtem Elektropop" wollen WILLMAN vor allem eins: Auf tanzbaren Empowerment-Tracks mehr Sichtbarkeit für FLINTA-Musiker*innen schaffen. Wir haben mit Jo (dey/sie) und Felix (er/ihn) über die EP gesprochen, darüber wie ihre Konzerte beim älteren Publikum auf dem Land ankommen und wie wir als Konsument*innen für mehr FLINTA-Repräsentation sorgen können. Das und vieles mehr könnt ihr im bonnFM-Interview nachhören.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Oktober 2023

» derStandard.at: In zehn Jahren könnte ein Kind zwei biologische Väter haben, ohne Mutter

Nachdem ein gesundes Junges aus den Zellen von zwei männlichen Mäusen entstanden ist, rückt diese Möglichkeit auch für Menschen näher

» fluter: Eine Dosis Glück – Die trans Männer der Band "250 Miligramos"

2022 war Kolumbien das Land mit den viertmeisten Morden an trans Menschen in Lateinamerika. Die Band "250 Miligramos" möchte dagegen ankämpfen.

» Kronen Zeitung: Anders sein ist auch 2023 noch nicht normal

Andrea liebt Anna, Flo steht auf Michael. Alles gut? Nein. Für viele ist das "Coming-out" noch immer eine Herausforderung. Der 11. Oktober war der "Coming-out-Day". Grund genug für "SoHo Burgenland" eine Helpline für Fragen und Probleme betroffener Menschen auf die Beine zu stellen.

16. Oktober 2023

» taz über künstliche Befruchtung: Diskriminierung bei Kinderwunsch

Ungleiche Behandlung: Von zwölf Bundesländern, die künstliche Befruchtungen fördern, unterstützen nur sechs Länder auch homosexuelle Paare.

» watson-Interview: "Viele Männer haben Angst davor, die Deutungshoheit zu verlieren"

Das Schweizer Volk nervt sich über "Wokeness". watson hat mit Michael Hermann von Sotomo gesprochen und herausgefunden: "Woke-Wahnsinn" gab es 2019 nicht.

» Sächsische.de: Warum die umstrittene Lili-Elbe-Straße in Dresden jetzt ausgezeichnet wurde

In der Dresdner Johannstadt ist eine Straße nach einer der ersten Transfrauen benannt worden. Jetzt wurde die Straße mit einer wichtigen Auszeichnung bedacht.

» Business Insider: Nach 20 Jahren Ehe habe ich mich als Transgender geoutet – unsere Ehe ist vorbei, aber wir lieben uns immer noch

Meine Frau und ich waren seit unserer Kindheit ein Paar. Nach mehr als 20 Jahren Ehe haben wir uns getrennt und wollen uns scheiden lassen.

» Merkur über lesbisches Paar: "Eines der letzten dieser Art" – Zwei Münchnerinnen leben in historischem Juwel in Schwabing

Die Musikerin Eva-Maria Bauer und ihre Frau haben ihr Leben in drei ganz speziellen Häusern verbracht. Eines davon steht in Schwabing: das Kunigundenhaus.

» katholisch.de: Ende der Richtlinienkompetenz – Der Papst setzt auf Pragmatik

Papst Franziskus sorgt für Verwirrung bei Kardinälen, die gerne klare, dogmatische Ansagen im Geist der Tradition hätten. Doch die Autorität des Papstes hat in der Spur seiner Vorgänger keine Zukunft, schreibt der Fundamentaltheologe Magnus Striet in einem Gastbeitrag für katholisch.de.

» SRF: Lesbisch & katholisch – Geht das?

"Ich gehe nicht, nur weil einige weisse alte Männer sagen, ich hätte hier keinen Platz", sagt Mentari Baumann. Die 29-Jährige ist Berufskatholikin – und lesbisch. Obwohl sie immer wieder auf Widerstand trifft, hält sie an ihrem Glauben fest.

15. Oktober 2023

» stern interviewt Pavlo Stroblja: Queerer Aktivist über Rainbowwashing – "Es ist unsere Aufgabe, den Unternehmen eine Hilfestellung zu geben"

Es sind oft die großen Unternehmen, die mit eigenen Trucks über den CSD fahren. Kleinere, gemeinnützige Organisationen gehen dagegen unter. Aktivist Pavlo Stroblja fordert mehr Vernetzung und einen Dialog zwischen beiden Seiten – und Maßnahmen gegen sogenanntes Rainbowwashing.

» stern interviewt Sven Lehmann: Immer mehr körperliche Übergriffe – "Ich ziehe meinen Hut vor denen, die sich davon nicht einschüchtern lassen"

An diesem Wochenende feiern Menschen in Kleve und Jena die letzten Feste zum Christopher Street Day (CSD) der Saison. In diesem Jahr gab es so viele Feste in so vielen Städten und Dörfern wie nie zuvor. Aber es gab auch noch nie so viel Gewalt.

» Berliner Zeitung aus Brasilien: Tragischer Tod einer Homosexuellen nach "Umwandlungstherapie"

Karol Eller, lesbische Influencerin und zugleich Anhängerin des homophoben Ex-Präsidenten Bolsonaro, ist tot. Sie schrieb: "Ich habe den Krieg verloren."

» rbb: Transgender und sexuelle Identität – Bin ich Leo oder Lea?

Lukas Meyer-Blankenburg hat einen jungen Mann getroffen, der schon früh das Gefühl hatte, im falschen Körper geboren zu sein.

» ka-news.de: Pride Pictures Festival in Karlsruhe – Warum queere Filme (für die Gesellschaft) so wichtig sind!

Die Pride Pictures (in Schauburg und Kinemathek) sind eines der wichtigsten (Film-) Festivals der Stadt und darüber hinaus. Ein solches Filmfest darf in so einer weltoffenen und kulturellen Kommune wie Karlsruhe nicht fehlen. Warum? Das erklärt Pride Pictures (PP) Vorstand Andreas Stockert im Gespräch mit Kulturredakteur Toby Frei.

14. Oktober 2023

» Zeitungsverlag Waiblingen aus Ludwigsburg: AfD hetzt gegen Kinderbuch-Lesung mit Drag-Queen

Die Wiener Drag-Queen Candy Licious will am 22. Oktober in Ludwigsburg aus Kinderbüchern vorlesen. Begleitet wird sie von einem Einhorn, heißt es in der Vorankündigung. Die Veranstaltung soll Kindern Mut machen, soll vermitteln, dass es okay ist, wenn man "anders" ist. Die rechtsextreme AfD und ihre Nachwuchsorganisation, die "Junge Alternative" (JA) machen dagegen Stimmung.

» Tagesspiegel: Gerichte in Nepal – Ehe von trans Frau und cis Mann nicht anerkannt

Das Paar hatte in einer hinduistischen Zeremonie geheiratet, scheiterte aber mit der juristischen Registrierung seiner Ehe. Es erwägt eine Berufung beim Obersten Gerichtshof.

» Die Presse: Erstes queeres Bildungszentrum Österreichs eröffnet

"Es ist großartig, dass es nun dieses öffentliche Forum der Inklusion gibt, dessen wesentliches Prinzip die Wertschätzung und Anerkennung von Diversität in Begegnung und Bildung ist", sagt Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Queerer Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz findet nicht statt

Bereits 2022 durften die Veranstalter den Weihnachtsmarkt nicht durchführen. Nun kommt es zu einer erneuten Absage.