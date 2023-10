Ausgewählter Artikel:

» (18.10.2023) evangelisch.de: Queerer Superintendent in Österreich legt Amt nieder

Lars Müller-Marienburg engagiert sich in Kirche und Gesellschaft für queere Anliegen. Nun legt er sein Amt als Superintendent für Niederösterreich aus persönlichen Gründen nieder.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Oktober 2023

» Tagesspiegel: Zwischen Pinkwashing und echter Solidarität – Der lange Weg zur Vielfalt im Rugby

Unter dem Motto "Rugby is my Pride" soll bei der WM ein Zeichen für Vielfalt gesetzt werden. Doch trans Frauen erleben weiterhin Diskriminierung. Wie ernst meint der Weltverband es?

» katholisch.de: US-Ordensfrau – Wachsende Akzeptanz für LGBTQ-Themen in der Kirche

Jahrzehntelang wurde die US-amerikanische Ordensfrau Jeannine Gramick für ihre Queer-Seelsorge kritisiert. Ein Treffen mit dem Papst im Zuge der Weltsynode zeige eine neue Offenheit in Bezug auf LGBTQ-Themen in der katholischen Kirche, sagt sie.

» Wochenblitz: Streit um Verbotsschild für Transgender-Personen am Strand von Pattaya

Vor kurzem postete ein Face­book-Nutzer ein Foto eines Schildes, das an der Küste von Pat­taya Beach in Bang Lamung in der Prov­inz Chon­buri aufgestellt ist.

» SWR1: Zwei Mütter haben – geht nicht?

Ein Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter eines Kindes verheiratet ist, gilt rechtlich automatisch als Vater. Ob er auch der biologische Vater des Kindes ist, spielt dafür erstmal keine Rolle. Kinder, die durch eine Samenspende zur Welt kommen, etwa in einer lesbischen Ehe, haben juristisch gesehen derzeit allerdings nur einen Elternteil: die leibliche Mutter. Wir sprechen mit Rechtsanwältin Lucy Chebout, die so genannte Regenbogenfamilien auch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vertritt.

» Frankfurter Rundschau über Vielbunt in Darmstadt: "Es ist jedes Mal ein neues Coming-out"

Im Sport begegnen queere Menschen verschiedenen Hürden. Der Darmstädter Verein Vielbunt hat deshalb ein eigenes Angebot für sportliche Aktivitäten aufgebaut.

» Salto interviewt trans Mann: "Als Mann ist es einfach leichter"

Tobias Stampfer kam als Mädchen zur Welt, mit 25 Jahren entschied er sich für die Geschlechtsangleichung. Mit SALTO spricht er über Diskriminierung und Diversität.

» WDR: Kölner Gymnasium ist Schule der Vielfalt

Die Schule im Kölner Stadtteil Kalk zeigt besonderen Einsatz für Diversität, Akzeptanz und möchte eine offene Haltung gegenüber Homo, Bi und Trans vermitteln. Dafür wurde sie jetzt ausgezeichnet.

» Sonntagsblatt: Pfarrerin will Vorurteile abbauen – mit einer Schaukel

"Ich sehe was, was Du nicht siehst" – ist der Name eines Kinderspiels und eines Bildungsprojekts an Schulen, Kindergärten oder Vereinen zwischen Tauber und Aisch. Eine Pfarrerin will Menschen ins Gespräch bringen und helfen, Vorurteile abzubauen.

» kleveblog über CSD in Kleve: Einzigartige Kombination dreier modaler Hilfsverben gefeiert

Der Jugendtreffpunkt together, im Spoycenter ansässig, hatte am Samstag zum letzten Christopher-Street-Day in Deutschland in diesem Jahr eingeladen, und geschätzt 400 zumeist junge Menschen, denen das Zusammenleben der Menschen auch jenseits heterosexueller Normen am Herzen liegt, zogen vom Koekkoekplatz aus über eine vier Kilometer lange Strecke durch die Klever Innenstadt – unter einem Motto, das wohl eine einzigartige Kombination dreier Modalverben darstellt: "Alle müssen können dürfen".

» Stuttgarter Nachrichten: Laura Halding-Hoppenheit schließt ihr "Juwel" im Bohnenviertel

Stuttgarts Clublegende Laura Halding-Hoppenheit hat ihre Cafébar Juwel in einem der schönsten Häuser des Bohnenviertels mit historischer Fachwerkfassade nach nur neun Monaten geschlossen. Was sind die Gründe dafür?

17. Oktober 2023

» Tsüri interviewt Martin Viehweger: "Um in Flirtlaune zu kommen, nehmen fast alle Drogen"

Als Arzt und Aktivist für sexuelle Gesundheit hat Martin Viehweger mitgeholfen, das queere Gesundheitszentrum Checkpoint Zürich aufzubauen. Neu hosted er die Veranstaltungsreihe "Let's talk about Sex and Drugs" in Zürich. Ein Gespräch über Sex und Drogen – und wie sich die beiden Tabus verbinden lassen.

» derStandard.at: In zehn Jahren könnte ein Kind zwei biologische Väter haben, ohne Mutter

Nachdem ein gesundes Junges aus den Zellen von zwei männlichen Mäusen entstanden ist, rückt diese Möglichkeit auch für Menschen näher

» fluter: Eine Dosis Glück – Die trans Männer der Band "250 Miligramos"

2022 war Kolumbien das Land mit den viertmeisten Morden an trans Menschen in Lateinamerika. Die Band "250 Miligramos" möchte dagegen ankämpfen.

» bonnFM: FLINTA Artists auf den "Thron" – WILLMAN im Interview über ihre neue Konzept-EP

Eine EP, Artist-Duo WILLMAN, 5 Songs und 7 FLINTA Features – Das ist das Konzept des neuen Kurz-Albums "Mein Thron". Mit "rapgeknutschtem Elektropop" wollen WILLMAN vor allem eins: Auf tanzbaren Empowerment-Tracks mehr Sichtbarkeit für FLINTA-Musiker*innen schaffen. Wir haben mit Jo (dey/sie) und Felix (er/ihn) über die EP gesprochen, darüber wie ihre Konzerte beim älteren Publikum auf dem Land ankommen und wie wir als Konsument*innen für mehr FLINTA-Repräsentation sorgen können. Das und vieles mehr könnt ihr im bonnFM-Interview nachhören.

» Kronen Zeitung: Anders sein ist auch 2023 noch nicht normal

Andrea liebt Anna, Flo steht auf Michael. Alles gut? Nein. Für viele ist das "Coming-out" noch immer eine Herausforderung. Der 11. Oktober war der "Coming-out-Day". Grund genug für "SoHo Burgenland" eine Helpline für Fragen und Probleme betroffener Menschen auf die Beine zu stellen.

16. Oktober 2023

» taz über künstliche Befruchtung: Diskriminierung bei Kinderwunsch

Ungleiche Behandlung: Von zwölf Bundesländern, die künstliche Befruchtungen fördern, unterstützen nur sechs Länder auch homosexuelle Paare.

» watson-Interview: "Viele Männer haben Angst davor, die Deutungshoheit zu verlieren"

Das Schweizer Volk nervt sich über "Wokeness". watson hat mit Michael Hermann von Sotomo gesprochen und herausgefunden: "Woke-Wahnsinn" gab es 2019 nicht.

» Sächsische.de: Warum die umstrittene Lili-Elbe-Straße in Dresden jetzt ausgezeichnet wurde

In der Dresdner Johannstadt ist eine Straße nach einer der ersten Transfrauen benannt worden. Jetzt wurde die Straße mit einer wichtigen Auszeichnung bedacht.

» Business Insider: Nach 20 Jahren Ehe habe ich mich als Transgender geoutet – unsere Ehe ist vorbei, aber wir lieben uns immer noch

Meine Frau und ich waren seit unserer Kindheit ein Paar. Nach mehr als 20 Jahren Ehe haben wir uns getrennt und wollen uns scheiden lassen.