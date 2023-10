Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Oktober 2023

» watson interviewt Anna Rosenwasser: "Meiner Agenda sieht man an, dass ich nicht mit der Wahl gerechnet habe"

Im Kanton Zürich gelang Anna Rosenwasser die grosse Wahlüberraschung mit ihrem Einzug in den Nationalrat. Zu watson sagt sie, wie wenig sie damit gerechnet hat.

» Sonntagsblatt aus Bayern: Jugendring wünscht sich "Regenbogenempfang" der Staatsregierung

Der Bayerische Jugendring (BJR) hat bei seiner Vollversammlung Forderungen zu sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität und amouröser Vielfalt erhoben.

» nd über Shitstorm gegen Berliner Register: "Eine gezielte Kampagne"

Kati Becker arbeitet beim Berliner Register, das diskriminierende und rechte Vorfälle erfasst. Weil sich das Register gegen Transfeindlichkeit positioniert, wird es seit Monaten angefeindet, erzählt Becker im Interview.

22. Oktober 2023

» SRF: Erste Oper über Transgender-Person feiert Premiere in St. Gallen

Mit einer Oper zur Geschichte der Trans-Frau Lili Elbe wird in St. Gallen der renovierte Theater-Bau wiedereröffnet.

» Die Presse über Oscar Wilde: Nach Hause gekommen (Teil 2)

Gehört Oscar Wilde den LGBTQs – oder den Katholiken? Eine unsinnige Frage, für solche schwarz-weiße Narrative ist die Wirklichkeit zu bunt.

» Vogue: "Die Fantasie, von der mir gesagt wurde, dass ich sie nie haben könnte" – So emotional war die Hochzeit von Modedesigner Harris Reed in London

Harris Reed und Eitan Senerman gaben sich das Ja-Wort in der Chelsea Old Town Hall in London. So traumhaft war ihre Hochzeit

» n-tv: Verfolgung von Lesben und Schwulen in Nahost immer brutaler

LGBTIQ+-Gemeinschaften im Nahen und Mittleren Osten sind zunehmend staatlichen Repressalien ausgesetzt. Auch in einst liberalen Ländern wird über die Todesstrafe für diese Menschen diskutiert. Für Aktivisten sind es Ablenkungsmanöver vom Versagen der Politik.

» derStandard.at: Geschlechterrollen waren früher nicht so strikt wie viele glauben

Was hat die Archäologie über Kriegerinnen, Jägerinnen und die Entwicklung des Patriarchats gelernt? Einige der Antworten stellen traditionelle Vorstellungen infrage

» Tagblatt-Glosse: Transgender-Wahnsinn hat im Thurgau eine lange Tradition

Politiker machen sich Sorgen, weil sich an Thurgauer Schulen Buben als Mädchen verkleidet haben. Der ResTZucker deckt auf: Solcher Missbrauch wird hinter verschlossener Tür schon seit Jahrzehnten betrieben.

» MeinBezirk.at über Rosa Lila Villa: Aus Fenster hängende Palästina-Fahne sorgt für Aufregung

Eine Palästina-Flagge, die seit Samstag aus einem Fenster der Türkis Rosa Lila Villa, einem bekannten Zentrum der queeren Community, in der Linken Wienzeile hängt, sorgt aktuell für viel Aufregung.

» Berliner Zeitung: Technopartys, Modenschauen – queere Bälle: Was in Berliner Kirchen alles geht

Gerade die evangelischen Gemeinden unserer Stadt tun sich mit der Genehmigung ungewöhnlicher Fremdveranstaltungen hervor. Warum machen sie das?

21. Oktober 2023

» hessenschau: Was die Frankfurter Buchmesse für queere Menschen bietet

Mit der Verleihung des Buchpreises an eine non-binäre Person hat die Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr ein Statement für Sichtbarkeit der queeren Community gesetzt. Was ist davon übrig geblieben? Unsere Autorin hat sich auf der diesjährigen Messe auf die Suche gemacht.

» Refinery29: Was wir über Bisexualität missverstehen – laut 27 Frauen

Nein, Bi-Personen sind nicht alle betrügerische, dreierbesessene, unentschlossene, hypersexualisierte Wesen. Wir sind nicht verwirrt oder machen eine Phase durch. Und bitte, mach dir nichts vor: Wir fühlen uns nicht zu jedem atmenden Fleischbündel hingezogen, das in unsere Richtung schaut.

» Kleine Zeitung: Grazer Gericht verhandelt Hass-Posting gegen Drag-Queens

Der Angeklagte distanziert sich von seinem hetzerischen Posting. Hinter seiner Wut steht auch eine private Tragödie. Gerichtsfall endet mit Diversion.

» coolibri: "Liebe ist für alle da" – Marcella Rockefeller im Gespräch

Marcel Kaupp ist im Privaten eher introvertiert, wie er selbst sagt. Als seine Bühnenfigur Marcella Rockefeller dreht er aber richtig auf, ist laut, politisch und Deutschlands rockigste Dragqueen. Wir trafen ihn vor der anstehenden Tour ohne Kostüm und Make-up ganz privat in Köln auf einen Latte Macchiato.

» Tagesspiegel: Queere Super-8-Filme beim Restored Festival – Beharren auf der Sichtbarkeit des Verbotenen

Das Kinemathek zeigt auf ihrem Filmerbe-Festival im Berliner Arsenal-Kino zwei spannende schwule Filme aus dem Brasilien der achtziger Jahre, die vor dem Verschwinden gerettet werden konnten.

» Merkurist: Gibt es mehr queerfeindliche Angriffe in Mainz als früher?

In den vergangenen Tagen machte die Mainzer Polizei wieder auf queerfeindliche Vorfälle in Mainz aufmerksam. Doch haben diese Angriffe zugenommen? Wir haben nachgefragt.

» Landsberger Tagblatt: Verein Vida in Landsberg setzt sich für Vielfalt und Diversität ein

Der Verein präsentiert sich vermehrt der Öffentlichkeit. Aktuell mit einer Jugendgruppe und einem Walk & Talk.

» SWR: Queeres auf der Kinoleinwand – Pride Pictures Karlsruhe 2023

Seit 30 Jahren bringt das Pride Pictures Festival Karlsruhe queere Geschichten auf die Kinoleinwand. Im Jubiläumsjahr steht Vielfalt im Zentrum.