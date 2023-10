Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Oktober 2023

» RND: Wie der türkische Präsident Erdogan Schwule und Lesben zu Feinden erklärt

Schwule, Lesben und trans Personen sind in der Türkei wachsender Diskriminierung ausgesetzt. Die LGBT-Feindlichkeit wird dabei von der Spitze des Staates befeuert. Am Donnerstag erklärte Ptäsident Recep Tayyip Erdogan die LGBT-Bewegung erneut zur Bedrohung.

» Nau über Tamy Glauser: Nicht mehr non-binär? Das Model erklärt "sie"-Pronomen

Tamy Glauser outete sich 2021 als non-binär. Neu kann das Model aber wieder mit "sie" angesprochen werden. Bei Nau.ch erklärt Tamy den Grund.

» Kurier: Ich weiß, wie es ist, transgender zu sein

Er hat viel auf sich genommen, um heute ein Mann zu sein. Es war die beste Entscheidung seines Lebens

» EURACTIV: Europäisches LGBT+-Bündnis verurteilt slowakische Christdemokraten

Die slowakischen Christdemokraten (KDH) haben als einzige Partei gegen die Assoziierung des Europäischen Mitte-Rechts-LGBT+-Bündnisses zur EVP gestimmt. Das Bündnis plant nun, die homophoben Äußerungen des Parteivorsitzenden zur Sprache zu bringen.

» Main-Post: Theaterpädagoge gibt Einblicke in das Thema Homosexualität

"Homologie" an der Wirtschaftsschule Bad Neustadt: Gegen Homophobie und für Respekt und Toleranz

» Wunderweib über Jens Kelting: "Es vergeht kein Tag ohne abwertende Blicke und Sprüche!"

Wie sehr queere Menschen noch heute angefeindet werden ist nur schwer zu glauben. Eine Reportage für mehr Mut und Verständnis.

» Evangelische Zeitung: Queer und muslimisch – Mali hofft auf Zukunft von Berliner Moschee

Mali hat sich vor einem Jahr bei seinen Eltern geoutet. Seine Mutter tut sich bis heute schwer damit. Doch die Ibn Rushd-Goethe Moschee hat Mali geholfen. Die Schließung macht ihn traurig.

27. Oktober 2023

» Spiegel mit neuen Infos: Studentischer Konvent stimmt gegen Wandlöcher für anonymen Sex

"Gloryholes im Hörsaalzentrum"? Ein Antrag an der Universität Augsburg hat die Gemüter erregt, doch der studentische Konvent stimmte schließlich gegen den Vorstoß. Und nutzt die Aufmerksamkeit nun für Kritik.

» SZ-Glosse: Erregte Diskussionen über "Gloryholes"

Der Vorschlag, Wandlöcher für anonymen Sex zu schaffen, sorgt an der Uni Augsburg für Aufruhr. Dabei könnte man die Sache auch entspannter sehen.

» BuzzFeed.News: Was der deutsche "Gloryhole"-Fall mit Kink-Shaming zu tun hat

Der Antrag für Gloryholes an der Universität Augsburg scheitert. Doch was steckt wirklich dahinter?

» kino.de: 4 Grunde, warum Heteros bei "Princess Charming" einschalten sollten

Nein, "Princess Charming" ist nicht nur was für lesbische oder queere Frauen. Wir verraten euch, warum auch Heteros einschalten sollten!

» kino.de: Wie bedeutend ist "Princess Charming" für queere Repräsentation?

Aktuell sucht Madleen bei "Princess Charming" nach ihrer großen und queeren Liebe. Warum ist das queere Datingformat so wichtig für queere Repräsentation?

» tagesschau.de: Kein Gendern – Schulen in RLP sollen Rechtschreibregeln anwenden

Kein Genderstern & Co.: An rheinland-pfälzischen Schulen soll nicht gegendert werden. Das hat das Bildungsministerium nach einer Anfrage der Freien Wähler dem SWR bestätigt.

» MeinBezirk.at: Nach Palästina-Fahne – FPÖ Mariahilf fordert Abriss der Türkis Rosa Lila Villa

Nach den Schlagzeilen rund um eine Palästina-Fahne, die aus einem Fenster der Türkis Rosa Lila Villa hing, fordert die Bezirks-FPÖ jetzt den Abriss des Hauses. Stattdessen soll ein neuer Gemeindebau errichtet werden.

» SBFV: Intersex Awareness Day – Interview mit Katharina Keßler

"Fußball ist für alle da!" – Das ist ein Ziel, das sich der Südbadische Fußballverband gesetzt hat. Unabhängig von Alter, Herkunft, Glaube, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, sowie von sexueller und geschlechtlicher Identität, sollen alle fußballbegeisterten Menschen einen Platz finden und willkommen sein. Was ganz einfach klingt, war insbesondere für trans*, inter* und nicht-binäre (tin*) Menschen bis vor kurzem praktisch unmöglich. Personen mit dem Geschlechtseintrag "divers" und Personen, die sich in einer Transition befinden, hatten faktisch keine Möglichkeit am Spielbetrieb teilzunehmen

» Südtirol News: Meraner Gemeinderat ebnet Weg für Regenbogenamilien

Am Mittwochabend hat der Meraner Gemeinderat einen Beschlussantrag der Gemeinderätin Sabine Kiem (Team K) betreffend die meldeamtliche Eintragung von Regenbogenfamilien genehmigt.

» Wochenblitz über Ehe für alle in Thailand: Srettha unterstützt Gesetzesentwürfe zur Gleichstellung der Geschlechter und von Sexarbeitern

Pre­mier­min­is­ter Sret­tha Thav­isin hat zuge­sagt, sich für die Ver­ab­schiedung von drei Geset­ze­sen­twür­fen einzuset­zen, darunter ein Geset­zen­twurf zur ​"Ehe­gle­ich­heit", so ein Regierungssprech­er. Die Geset­ze­sen­twürfe sollen am Dien­stag vom Kabi­nett berat­en und anschließend dem Par­la­ment zugeleit­et werden.

» Wochenblitz: Thailand bewirbt sich um die Ausrichtung der World Pride 2028

Thai­land wird sich um die Aus­rich­tung der World Pride im Jahr 2028 bewer­ben, um die Akzep­tanz und Aufgeschlossen­heit des Lan­des in Bezug auf LGBT+-Themen zu demonstrieren.

» Tagesspiegel: Vorstoß für Berliner Regenbogenkiez – Tempelhof-Schönberg möchte queere Ampelfiguren

Tempelhof-Schönberg ist der zweite Berliner Bezirk, der sich für queere Ampelpärchen einsetzt. Spätestens zum Pride Month im kommenden Jahr sollen sie kommen.

» Mittelbayerische: Queer-Streifen-Festival kürt seine Gewinner

Zum Finale gab es Filmgespräche, Preise und erstaunliche Einsichten zu untoten Fliegen.