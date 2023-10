Ausgewählter Artikel:

» (31.10.2023) t-online: Phenix Kühnert nach "Tatort"-Debüt – "Wir trans Personen möchten einfach respektiert werden"

Der "Tatort" drehte sich um einen MeToo-Skandal in der Welt bayerischer Produktköniginnen. Zu diesen gehörte auch eine Transfrau, gespielt von Phenix Kühnert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Oktober 2023

» evangelisch.de aus dem Senegal: Mob verbrennt Leiche von mutmaßlich schwulem Mann

In Senegal sind die sterblichen Überreste eines angeblichen Homosexuellen von einer wütenden Menschenmenge geschändet worden.

» euronews: Trans-Rechte in Europa – Wo steht Ihr Land?

Eine Reihe von europäischen Ländern ernten Lob von führenden Trans-Organisationen – für ihr Engagement zur Verbesserung der Rechte dieser marginalisierten Gruppe. Andere Staaten hätten aber noch einen weiten Weg vor sich.

» Tagesspiegel: "Gag – der Podcast" aus Berlin – Abschied von einer queeren Audio-Legende

Robin Solf und Miss Ivanka T haben vier Jahre lang den Podcast "Gag" moderiert. Jetzt machen sie Schluss ein Abschiedstreffen.

» Berliner Morgenpost: Diese Berliner Bezirke wollen queere Ampelfiguren

Gleich zwei Bezirke setzen sich für gleichgeschlechtlichen Ampelfiguren ein. Sie sollen ein leuchtendes Zeichen für Toleranz sein.

» Wochenblitz: Mpox-Ausbruch in Thailand – 24 Infizierte, ein Todesfall gemeldet

Mpox (früher bekan­nt als Affen­pock­en) hat in Thai­land das Leben eines Mannes gefordert und weit­ere 24 Men­schen infiziert, wie der amtierende Gen­eraldirek­tor der Seuchen­schutzbe­hörde gestern mitteilte.

30. Oktober 2023

» Verbraucherzentrale-Podcast: Pinkwashing – Konsum in Regenbogenfarben

Öffentlich Flagge zeigen gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen ist längst mehr als politischer Aktivismus. Auch für große Unternehmen spielen Lifestyle-Produkte und Werbebotschaften mit Symbolen der LSBTIQ-Bewegung eine zunehmend wichtige Rolle.

» mdr: Harztheater will queere Geschichte aus dem 18. Jahrhundert auf die Bühne bringen

Das Harztheater will 2024 in Halberstadt mit dem Stück "Ich bin dann er" eine queere Geschichte aus dem 18. Jahrhundert auf die Bühne bringen. Es geht darin um Catharina Linck, die als letzte Frau wegen "Unzucht" mit einer anderen Frau in Europa hingerichtet wurde. Laut Regisseurin Rosmarie Vogtenhuber soll das Stück auch einen Bogen in die heutige Zeit schlagen. Um es zu realisieren, wurde ein Crowdfunding gestartet.

» taz über LGBTQ+-Rechte in Taiwan: Die Lücke im Regenbogen

Taiwan ist Asiens Vorreiter für LGBTQ+-Rechte aber Menschen aus China werden von der gleichgeschlecht­lichen Ehe ausgeschlossen. Ein Paar klagt.

» katholisch.de: Deutliche Kritik an Weltsynoden-Text von LGBT-Seelsorger James Martin

Der US-amerikanische LGBT-Seelsorger und Synodale James Martin kritisiert das Synthesedokument der Weltsynode. Es sei eine Enttäuschung für queere Katholiken und stelle die intensiven Diskussionen in der Aula falsch dar.

» Express über "Princess Charming": Worte der Zweitplatzierten gehen nahe – "doch nur vorgespielt?"

Schwere Entscheidung: "Princess Charming" Madleen Matthias musste sich am Ende der Datingshow zwischen Elsa und Nina entscheiden.

» SRF interviewt Michael von der Heide: "Leben und leben lassen, ist mein Motto"

Michael von der Heide spricht bei "G&G" offen über seine Homosexualität, sein Outing und seine politische Ader.

» zentralplus: Wie es ist, wenn sich der Partner als trans outet

Pius Janda wollte sein Leben nicht mehr als Frau weiterführen. Vor vier Jahren outete er sich als Mann. Selbst für seine Frau kam die Offenbarung unerwartet. Dennoch hält das Paar zusammen.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Kalker Gymnasium ist Schule der Vielfalt

"Come in. Wir sind offen. Lesbisch, schwul, hetero, bi, trans." Das nagelneue Schild hängt jetzt im Eingang der Kaiserin-Theophanu-Schule an der Kantstraße.

» Merkur über queere Initiative: "Ich sehe hier keinen Mehrwert" – Ausschuss lehnt Antrag der Grünen ab

Der Kreis-Ausschuss für Jugend und Familie lehnte nun einen Antrag der Grünen auf LSBTIQ*-Expertenanhörung ab. Die Partei wollte damit queere Jugendliche unterstützen.

» buten un binnen: Darum findet das Queerfilm-Festival erstmals auch in Bremerhaven statt

Es ist das Jahr der Premieren für die queere Szene in Bremerhaven: Zum ersten Mal eine Pride-Week und jetzt zum ersten Mal ein Filmfestival.

29. Oktober 2023

» Zeit-Podcast über Verein Hamiam: Falsche Freunde

Der Kölner Verein Hamiam gibt an, schwulen Geflüchteten zu helfen. Doch ehemalige Klienten und Mitarbeiter sprechen von einem System des Machtmissbrauchs.

» Nau: Formular fragt nach Geschlecht – Frau, Herr oder "Mix"

Wer kennt sie nicht – die drei Geschlechter Frau, Herr oder Mix. Ein Onlineformular für eine Messe in Bern sorgt mit seinen Anrede-Optionen für Schmunzler.

» Sumikai: Gleichgeschlechtliche Ehe und getrennte Familiennamen – Japans Premierminister bleibt zurückhaltend

Japans Premierminister Fumio Kishida äußert weiterhin Zurückhaltung in Bezug auf die Themen gleichgeschlechtliche Ehe und getrennte Familiennamen bei

» Sportschau über WM-Vergabe: Menschenrechtler – FIFA bricht eigene Regeln

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft dem Fußballweltverband FIFA vor, bei der Vergabe von Weltmeisterschaften die eigenen Regeln zu brechen. Die guten Absichten seien "Augenwischerei".