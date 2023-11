Ausgewählter Artikel:

» (02.11.2023) katholisch.de: Overbeck nach Weltsynode – 2024 muss es um bessere Argumente gehen

"Das ist nicht katholisch", bekam Bischof Overbeck bei der Weltsynode zum Synodalen Weg in Deutschland gesagt. Wieso die Kritik verstummte, was ihn am Abschlusspapier der Synode stört und warum er sich im kommenden Jahr mehr Kontroversen wünscht, erzählt der Ruhrbischof im katholisch.de-Interview.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. November 2023

» Perspektive: Täter-Opfer-Umkehr vor Gericht – Einzelfall oder Dauerzustand?

In Göttingen ging in der vergangenen Woche der "Theaterplatz-Prozess" zu Ende. Hintergrund dessen war ein schwerer Angriff dreier gewaltsuchender Neonazis auf ein schwules Paar in der Göttinger Innenstadt im November 2018. Vor Gericht trat einmal mehr ein bekanntes Phänomen zu Tage: Die Verteidigung der Neonazis inszenierte mit fadenscheinigen Behauptungen die Täter als Opfer und andersherum.

» nd: Abschiebung abgesagt – Geflüchteter aus Irak darf vorerst bleiben

Der Betroffene ist von homofeindlicher Gewalt bedroht und psychisch erkrankt. Beratungsstellen kritisieren die steigende Anzahl an Abschiebungen in den Irak, der vor allem für queere Menschen nicht sicher sei.

» Argovia Today: "Es macht mich stolz!" – Unser schwuler Mitarbeiter bei seiner ersten Blutspende

Seit November werden MSM-Männer bei der Blutspende nicht mehr benachteiligt – Swissmedic hat die Kriterien Ende Juli 2023 offiziell angepasst. Auch Today-Video-Editor Severin Mayer durfte sich dank der Anpassung der Blutspenderkriterien das erste Mal piksen lassen. Wir waren dabei.

» MiGAZIN: Juristin erklärt Verfassungsbeschwerde gegen Ausländer-Zentralregister-Gesetz

Menschenrechtsorganisationen klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz zum Ausländerzentralregister (AZR). Welche Gefahren das Ausländer-Zentralregister für Betroffene birgt, warum es Ausländer diskriminiert und was es mit "NSU 2.0" zu hat, erklärt Juristin Sarah Lincoln im Gespräch mit MiGAZIN.

» 20 Minuten: Queere demonstrieren für Gaza – obwohl sie dort verfolgt würden

In den sozialen Medien kursieren Bilder von "Free Palestine"-Demonstrationen, an denen sich Teilnehmer als queer zu erkennen geben. Dabei wird die LGBT-Community in den palästinensischen Gebieten offen diskriminiert.

» Kirche+Leben: Katholisches Queer-Bündnis – Bei Weltsynode fehlen große Fortschritte

Das Katholische LSBT+ Komitee hat eine überwiegend negative Bilanz der am Sonntag beendeten Weltsynode der katholischen Kirche gezogen.

01. November 2023

» NDR: Das Berliner Kollektiv Queer Cheer

Vernetzt für mehr Vielfalt: Wie das Berliner Kollektiv "Queer Cheer" den Jazz in Deutschland diverser machen will.

» Welt: South Park vs. Disney – "Mach ne schwule Frau draus!"

Mit einer cleveren Satire auf den Diversitäts-Wahn in Hollywood meldet sich South Park zurück. Dass die Zeichentrickserie nach 26 Jahren immer noch frisch und unverbraucht wirkt, hat auch damit zu tun, wie die Folgen entstehen.

» BR Podcast: Trans* Eltern – so steinig ist der Weg zum leiblichen Kind

Wenig Schlaf, volle Windeln, aber auch ganz schön viel Liebe – für viele Menschen gehören Kinder zum Lebensglück dazu. Und natürlich gibt's auch trans* Personen, die Eltern sind oder werden wollen, die stehen aber zum Teil vor krassen Herausforderungen. Wir wollen in dieser Folge deswegen herausfinden: Wie schwer ist es als trans* Person, ein leibliches Kind zu kriegen? Was erleben trans* Eltern in ihrem Alltag? Dafür sprechen wir mit Nora und Ben. Sie sind beide trans*, Ben hat seine Kinder selbst auf die Welt gebracht und Nora ihre mit ihrem Sperma gezeugt.

» RTL: Frau (53) heiratet Adoptivsohn – um ihn vor Schwulenhass zu schützen?

Ist es verbotene Liebe oder grenzenlose Mutterliebe? In Kasan (Russland) heiratet eine Frau (53) ihren 22-jährigen Adoptivsohn. Doch ist am Ende alles anders?

» evangelisch.de: Pauli Murray – ein:e queere:r Alltagsheilige:r

Pauli Murray – ein:e Alltagsheilige:r, schwarze:r queere:r Anwält:in, Autor:in und Priester:in aus den USA – vorgestellt von Kerstin Söderblom.

31. Oktober 2023

» evangelisch.de aus dem Senegal: Mob verbrennt Leiche von mutmaßlich schwulem Mann

In Senegal sind die sterblichen Überreste eines angeblichen Homosexuellen von einer wütenden Menschenmenge geschändet worden.

» t-online: Phenix Kühnert nach "Tatort"-Debüt – "Wir trans Personen möchten einfach respektiert werden"

Der "Tatort" drehte sich um einen MeToo-Skandal in der Welt bayerischer Produktköniginnen. Zu diesen gehörte auch eine Transfrau, gespielt von Phenix Kühnert.

» euronews: Trans-Rechte in Europa – Wo steht Ihr Land?

Eine Reihe von europäischen Ländern ernten Lob von führenden Trans-Organisationen – für ihr Engagement zur Verbesserung der Rechte dieser marginalisierten Gruppe. Andere Staaten hätten aber noch einen weiten Weg vor sich.

» Tagesspiegel: "Gag – der Podcast" aus Berlin – Abschied von einer queeren Audio-Legende

Robin Solf und Miss Ivanka T haben vier Jahre lang den Podcast "Gag" moderiert. Jetzt machen sie Schluss ein Abschiedstreffen.

» Berliner Morgenpost: Diese Berliner Bezirke wollen queere Ampelfiguren

Gleich zwei Bezirke setzen sich für gleichgeschlechtlichen Ampelfiguren ein. Sie sollen ein leuchtendes Zeichen für Toleranz sein.

» Wochenblitz: Mpox-Ausbruch in Thailand – 24 Infizierte, ein Todesfall gemeldet

Mpox (früher bekan­nt als Affen­pock­en) hat in Thai­land das Leben eines Mannes gefordert und weit­ere 24 Men­schen infiziert, wie der amtierende Gen­eraldirek­tor der Seuchen­schutzbe­hörde gestern mitteilte.

30. Oktober 2023

» Verbraucherzentrale-Podcast: Pinkwashing – Konsum in Regenbogenfarben

Öffentlich Flagge zeigen gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen ist längst mehr als politischer Aktivismus. Auch für große Unternehmen spielen Lifestyle-Produkte und Werbebotschaften mit Symbolen der LSBTIQ-Bewegung eine zunehmend wichtige Rolle.

» mdr: Harztheater will queere Geschichte aus dem 18. Jahrhundert auf die Bühne bringen

Das Harztheater will 2024 in Halberstadt mit dem Stück "Ich bin dann er" eine queere Geschichte aus dem 18. Jahrhundert auf die Bühne bringen. Es geht darin um Catharina Linck, die als letzte Frau wegen "Unzucht" mit einer anderen Frau in Europa hingerichtet wurde. Laut Regisseurin Rosmarie Vogtenhuber soll das Stück auch einen Bogen in die heutige Zeit schlagen. Um es zu realisieren, wurde ein Crowdfunding gestartet.