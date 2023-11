Ausgewählter Artikel:

» (03.11.2023) nd: Berliner Senat gegen "Oyoun" – Im Zentrum der Empörung

Weil "Oyoun" eine Veranstaltung der Gruppe "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten" nicht absagen will, prüft der Senat die finanzielle Förderung. Haus und Gruppe wehren sich gegen die Vorwürfe.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. November 2023

» katholisch.de über Jesuit Spadaro: Kirchliche Kategorien nicht ausreichend für sexuelle Vielfalt

Sexuelle Vielfalt und die Rolle von Frauen waren wichtige Fragen bei der Weltsynode, berichtet der Jesuit Antonio Spadaro. Er sagt, welche Stimmen in Rom gehört wurden – und dass noch viel Arbeit auf die Synodalen warte.

» Berliner Woche: Bunte Tage unter der Hochbahn – Die queere Szene präsentiert sich und läutet die Vorweihnachtszeit ein

Es wird vorweihnachtlich im Regenbogenkiez. Am Freitag, 10. November, um 18 Uhr werden die "LGBTQIA-Winterdays" eröffnet. Ende des Monats, am 27. November, gehen diese Tage dann fast nahtlos in die vierte Christmas Avenue über.

» Annenpost über Eggenberger Pfarrer: Predigt mit Pride

Kirche vs. Queer- meist als Gegensetze gesehen. Doch die Christuskirche in Eggenberg zeigt, dass sie auch Hand in Hand gehen können.

» Brigitte: Wie ist es, nicht-binär zu sein?

Der Begriff nicht-binär kann für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Hier erfährst du alles über die nicht-binäre Geschlechtsidentität.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Jan Künemund: Warum queeres Kino es in Deutschland schwer hat

Der Film "Drifter" erzählt von Selbstfindung und Einsamkeit aus schwulen Perspektiven. Queeres Kino werde noch zu wenig gefördert, so Filmkritiker Jan Künemund.

» SWR: Let's make babies – Schwule Väter in Israel

Motty und Alon – ein schwules Paar aus Tel Aviv – wollen leibliche Kinder mit Hilfe ihrer amerikanischen Leihmutter Krista bekommen. Ein Jahr lang werden die beiden mit der Kamera auf ihrem Weg zur Vaterschaft begleitet. Was bedeutet Elternschaft? Welche sozialen Normen und welcher Zeitgeist bestimmen die technologisch hochentwickelte Welt?

» 20 Minuten: Julie und Camilla sind Mamis eines "Regenbogen-Babys"

Die norwegischen Influencerinnen nehmen ihre Millionen-Community mit auf ihre Reise durchs Leben – so auch auf dem Weg, schwanger zu werden. Jetzt ist der Bub da.

» katholisch.de über Fundamentaltheologe Hoff: Weltsynode war fast schon revolutionär

Einen Monat lang haben Bischöfe, Kleriker, Ordensleute und Laien bei der Weltsynode in Rom diskutiert. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Aus Sicht des Salzburger Fundamentaltheologen Gregor Maria Hoff bewegt sich dennoch etwas.

» katholisch.de über Kritik von Bischof Shane Mackinlay: Weltsynoden-Bericht vermittelt falschen Eindruck

Ein Mitglied der Aufsichtskommission des Synodenabschlusspapiers zeigt sich gegenüber katholisch.de enttäuscht über das Dokument. Es mildere die Diskussionen in der Aula ab. Nächstes Jahr müsse sich das ändern, fordert Bischof Shane Mackinlay.

» Berliner Woche: Burghart Tuchel mit dem Lichtenberger Queer-Preis ausgezeichnet

Mit dem 2. Lichtenberger Queer-Preis ist Burghart Tuchel von der ZIK Zuhause im Kiez gGmbH Berlin ausgezeichnet worden. Tuchel ist im Betreuten Einzelwohnen an der Wartenberger Straße tätig und engagiert sich dort in besonderem Maße in der Arbeitsgemeinschaft Diversity.

» NDR: Das Berliner Kollektiv Queer Cheer (2/2)

Vernetzt für mehr Vielfalt: Wie das Berliner Kollektiv "Queer Cheer" den Jazz in Deutschland diverser machen will.

02. November 2023

» Perspektive: Täter-Opfer-Umkehr vor Gericht – Einzelfall oder Dauerzustand?

In Göttingen ging in der vergangenen Woche der "Theaterplatz-Prozess" zu Ende. Hintergrund dessen war ein schwerer Angriff dreier gewaltsuchender Neonazis auf ein schwules Paar in der Göttinger Innenstadt im November 2018. Vor Gericht trat einmal mehr ein bekanntes Phänomen zu Tage: Die Verteidigung der Neonazis inszenierte mit fadenscheinigen Behauptungen die Täter als Opfer und andersherum.

» nd: Abschiebung abgesagt – Geflüchteter aus Irak darf vorerst bleiben

Der Betroffene ist von homofeindlicher Gewalt bedroht und psychisch erkrankt. Beratungsstellen kritisieren die steigende Anzahl an Abschiebungen in den Irak, der vor allem für queere Menschen nicht sicher sei.

» Argovia Today: "Es macht mich stolz!" – Unser schwuler Mitarbeiter bei seiner ersten Blutspende

Seit November werden MSM-Männer bei der Blutspende nicht mehr benachteiligt – Swissmedic hat die Kriterien Ende Juli 2023 offiziell angepasst. Auch Today-Video-Editor Severin Mayer durfte sich dank der Anpassung der Blutspenderkriterien das erste Mal piksen lassen. Wir waren dabei.

» MiGAZIN: Juristin erklärt Verfassungsbeschwerde gegen Ausländer-Zentralregister-Gesetz

Menschenrechtsorganisationen klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz zum Ausländerzentralregister (AZR). Welche Gefahren das Ausländer-Zentralregister für Betroffene birgt, warum es Ausländer diskriminiert und was es mit "NSU 2.0" zu hat, erklärt Juristin Sarah Lincoln im Gespräch mit MiGAZIN.

» 20 Minuten: Queere demonstrieren für Gaza – obwohl sie dort verfolgt würden

In den sozialen Medien kursieren Bilder von "Free Palestine"-Demonstrationen, an denen sich Teilnehmer als queer zu erkennen geben. Dabei wird die LGBT-Community in den palästinensischen Gebieten offen diskriminiert.

» katholisch.de: Overbeck nach Weltsynode – 2024 muss es um bessere Argumente gehen

"Das ist nicht katholisch", bekam Bischof Overbeck bei der Weltsynode zum Synodalen Weg in Deutschland gesagt. Wieso die Kritik verstummte, was ihn am Abschlusspapier der Synode stört und warum er sich im kommenden Jahr mehr Kontroversen wünscht, erzählt der Ruhrbischof im katholisch.de-Interview.

» Kirche+Leben: Katholisches Queer-Bündnis – Bei Weltsynode fehlen große Fortschritte

Das Katholische LSBT+ Komitee hat eine überwiegend negative Bilanz der am Sonntag beendeten Weltsynode der katholischen Kirche gezogen.

01. November 2023

