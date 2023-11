Ausgewählter Artikel:

» (04.11.2023) katholisch.de: Brief an Seelsorger – Bischof Wiesemann bittet um Segensfeiern für alle

Wiederverheiratete und homosexuelle Paare sollen im Bistum Speyer künftig ganz offiziell gesegnet werden können. In einem Brief hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann zu solchen Feiern ermuntert – und sogar eine Liste mit willigen Seelsorgern angekündigt.

05. November 2023

» TAG24: Model Larissa Sumpani trennt sich von ihrem Ehemann – Er konnte mit meiner Sexualität nicht umgehen

Die ehemalige Miss-BumBum- Teilnehmerin erzählte jetzt, dass sie ihre letzte Beziehung abseits der Öffentlichkeit geführt habe. Mit dem Mann war die 24-Jährige zwei Jahre zusammen, zuletzt sogar verheiratet. Doch die Ehe scheiterte – nach nur sechs Monaten. Der Grund: Ihr Partner sei nicht damit klargekommen, dass sie bisexuell sei.

04. November 2023

» Die Presse: Die offene Gesellschaft muss wehrhaft sein

Replik. Die islamistisch getriebene Homophobie wird größer und gehört bekämpft.

» Belltower.News: Queere Szene in Berlin – Auf die Straße für Vergewaltigung?

Teile der queeren Szene Berlins rufen zu einer Demo auf, die von Gruppen organisiert wird, die den Terrorangriff der Hamas auf Israel und damit Vergewaltigungen und Mord feiern.

» Campact Blog interviewt LGBTI-Aktivist aus Polen: "Nirgendwo in der EU gibt es mehr Homophobie"

Polen gilt als eines der queerfeindlichsten Länder in der EU. Aber es gibt Hoffnung sagt Jakub Kocjan von Akcja Demokracja.

» TAG24: Sächsin Janine Frei tritt als Kerstin Ott auf – Sanitäterin, Sängerin und Double

Sollte Schlager-Star Kerstin Ott (41) irgendwann mal keine Lust verspüren irgendwelche Termine wahrzunehmen, könnte sie Janine Frei aus Delitzsch entsenden.

» PR-Journal: LGBTIQ*-Engagement – Wie Unternehmen glaubwürdig kommunizieren

Wer sich der LGBTIQ*-Community antizyklisch im November widmet und die selbstkritische Frage nach Pinkwashing nicht erst am 28. Mai stellt, mit dem Pride Month vor der Tür, hat bereits etwas richtig gemacht. Das Engagement mit und für die queere Community ist ein dauerhafter Prozess. Sofern Unternehmen es ernst meinen, empfiehlt sich zu Beginn die Auseinandersetzung mit vier Punkten, um das eigene Potenzial für authentische LGBTIQ*-Kommunikation zu erschließen.

» Salzburg24: 43 Jahre queeres Salzburg ziehen ins Haus der Stadtgeschichte

Die HOSI Salzburg übergab am Freitag den ersten Teil ihres Archivmaterials an das Haus der Geschichte. Darunter waren Plakate aus der mehr als 40-jährigen Geschichte queerer Menschen im Land Salzburg.

» Süddeutsche Zeitung über queere Community in Freising: Die Freiheit, so zu sein, wie man ist

Gespräche über den CSD, die Herausforderungen durch eine steigende Queerfeindlichkeit und die Sorgen wegen des Erstarkens der AfD.

» nd spricht mit Tia Morgen über ihr Hörspiel "DESIRE": "Schreiben, was fehlt"

Zwischen Selbstbestimmung und Ausbeutung: Die Autorin Tia Morgen bespricht im nd-Interview ihr Hörspiel zu queeren Sexarbeiter*innen und darüber, was sie in dem Prozess gelernt hat. S.a.: Coming-out als queer – und als Sexarbeiter*in (15.09.2023)

» Gmünder Tagespost: Erstes queeres Film-Festival in Gmünd gestartet

Wie das erste Queer Film Festival Gmünd einen wichtigen Beitrag für eine freie und offene Stadtgesellschaft leistet. Über den Auftakt im Brazil.

03. November 2023

» katholisch.de über Jesuit Spadaro: Kirchliche Kategorien nicht ausreichend für sexuelle Vielfalt

Sexuelle Vielfalt und die Rolle von Frauen waren wichtige Fragen bei der Weltsynode, berichtet der Jesuit Antonio Spadaro. Er sagt, welche Stimmen in Rom gehört wurden – und dass noch viel Arbeit auf die Synodalen warte.

» Berliner Woche: Bunte Tage unter der Hochbahn – Die queere Szene präsentiert sich und läutet die Vorweihnachtszeit ein

Es wird vorweihnachtlich im Regenbogenkiez. Am Freitag, 10. November, um 18 Uhr werden die "LGBTQIA-Winterdays" eröffnet. Ende des Monats, am 27. November, gehen diese Tage dann fast nahtlos in die vierte Christmas Avenue über.

» Annenpost über Eggenberger Pfarrer: Predigt mit Pride

Kirche vs. Queer- meist als Gegensetze gesehen. Doch die Christuskirche in Eggenberg zeigt, dass sie auch Hand in Hand gehen können.

» nd: Berliner Senat gegen "Oyoun" – Im Zentrum der Empörung

Weil "Oyoun" eine Veranstaltung der Gruppe "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten" nicht absagen will, prüft der Senat die finanzielle Förderung. Haus und Gruppe wehren sich gegen die Vorwürfe.

» Brigitte: Wie ist es, nicht-binär zu sein?

Der Begriff nicht-binär kann für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Hier erfährst du alles über die nicht-binäre Geschlechtsidentität.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Jan Künemund: Warum queeres Kino es in Deutschland schwer hat

Der Film "Drifter" erzählt von Selbstfindung und Einsamkeit aus schwulen Perspektiven. Queeres Kino werde noch zu wenig gefördert, so Filmkritiker Jan Künemund.

» SWR: Let's make babies – Schwule Väter in Israel

Motty und Alon – ein schwules Paar aus Tel Aviv – wollen leibliche Kinder mit Hilfe ihrer amerikanischen Leihmutter Krista bekommen. Ein Jahr lang werden die beiden mit der Kamera auf ihrem Weg zur Vaterschaft begleitet. Was bedeutet Elternschaft? Welche sozialen Normen und welcher Zeitgeist bestimmen die technologisch hochentwickelte Welt?

» 20 Minuten: Julie und Camilla sind Mamis eines "Regenbogen-Babys"

Die norwegischen Influencerinnen nehmen ihre Millionen-Community mit auf ihre Reise durchs Leben – so auch auf dem Weg, schwanger zu werden. Jetzt ist der Bub da.

» katholisch.de über Fundamentaltheologe Hoff: Weltsynode war fast schon revolutionär

Einen Monat lang haben Bischöfe, Kleriker, Ordensleute und Laien bei der Weltsynode in Rom diskutiert. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Aus Sicht des Salzburger Fundamentaltheologen Gregor Maria Hoff bewegt sich dennoch etwas.